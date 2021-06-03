挖掘皮卡丘化石？「寶可夢化石博物館」7月登場　神奇寶貝vs.恐龍古生物

精靈寶可夢與古生物學之間⋯⋯

談到「古生物學」，這或許不是一個非常熱門的話題，不過如果說透過看精靈寶可夢，來探究考古生物學的話，是不是就讓人覺得比較有興趣？雖然說這部熱銷全世界的人氣動漫遊戲作品《精靈寶可夢》，打造的是一個架空虛幻的世界，但或許大家或多或少也發現，其實寶可夢們和真實世界的動物還是存在著千絲萬縷的聯繫。而這次登場的「寶可夢化石博物館」，就是要帶著大家，從寶可夢可愛有趣的視角，來一起走進古生物的世界。

在「精靈寶可夢」的世界，寶可夢也是自遠古時代一直演化生存至今，因此從第一代開始，就有化石系寶可夢復活登場。這些寶可夢的性能設計，或多或少參考了現實生活中的遠古生物，這也是為什麼能誕生出這樣特別的企劃展覽。

寶可夢化石博物館展覽的內容，主要包括將寶可夢世界中的化石系寶可夢，與真實世界的遠古生物結合比較，也能看出寶可夢的原作者在設計寶可夢時，加入了什麼樣的巧思。就拿寶可夢的怪顎龍來看，它的設計其實就是參考暴龍的形象，並在暴龍習性與形態的基礎上，再賦予其不一樣的特色。

更有趣的是，在精靈寶可夢化石博物館中，還能見到化石系寶可夢的骨架模型，且是比照真實大小打造出來的，可與真正的古生物骨架模型一同比較，在體驗精靈寶可夢世界的有趣之處的同時，亦能了解真實世界古生物的形態。

即便不是所有的化石系寶可夢的骨骼都有模型展示，在精靈寶可夢化石博物館中，也能透過平面的展示，讓大家來比較寶可夢與真實世界動物的聯繫。像大家平時在玩「精靈寶可夢GO」，與怪顎龍對戰時，或許會對牠那巨大的頭印象深刻，不過相比它的原型——生活在白堊紀時期的暴龍，他還是顯得被卡通化不少。

說到這裡，大家腦袋裡面想像的精靈寶可夢化石博物館，真的是個博物館嗎？別誤會，其實它是一個日本全國巡迴展覽，目前預計將在今年夏天，率先在北海道的三笠市立博物館登場，而明年春天則會到東京上野的國立科學博物館出展。具體巡迴時程如下——

三笠市立博物館（北海道）

2021.07.04～2021.09.20

具體展覽資訊可參考這裡。

島根縣立三瓶自然館SAHIMERU

2021秋

國立科學博物館（東京）

2022 春

豐橋市自然史博物館

2022 夏

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