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史上最萌「櫻桃小丸子ｘ米飛兔」聯名企劃5月登場！消費贈可愛購物袋，滿額再送限定筆記本

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

史上最可愛的聯名企劃來了！！準備好了嗎？那就是「maruko meets miffy」櫻桃小丸子x米飛兔！全新聯名商品預計在今年5月登場！

不過想必很多人都跟小編一樣好奇為什麼會是小丸子與米飛兔聯名呢？原來櫻桃小丸子的作者櫻桃子老師與米飛兔的作者Dick Bruna，曾因為工作的關係而認識。1999年在「富士山」（新潮社刊）訪問時、櫻桃子造訪烏特勒支的Dick Bruna工作室，事隔22年、終於促成了這次的聯名合作，特設網站中也將介紹兩位作者的回憶故事。

【maruko meets miffy】小丸子遇到米飛兔

聯名商品超過100多種種類，預計在日本的miffy style與Kiddy Land限定販售，喜歡小丸子和米飛兔的朋友們絕對不能錯過！不論是文具用品、生活雜貨、玩偶與器具等應有盡有，小丸子插畫以經典版畫風呈現，配上米飛兔真是療癒又可愛，還沒上市已經讓小編失去理智了🤣

【maruko meets miffy】商品介紹

（僅為部分商品，皆為含稅價）

杯碗盤系列：

8.5英吋盤子 1,760日幣

小碗 1,210日幣

馬克杯 1,650日幣

迷你深皿盤 990日幣

袋子系列：

三種類組合束口袋 1,518日幣

午餐袋 3,080日幣

環保收納袋 1,848日幣

水壺提袋 1,210日幣

https://chibimaru.tv/marukomeetsmiffy/

3C周邊

AirPods/AirPods Pro殼 2,178日幣

4000mAh充電器2.1A 4,378日幣

iPhone 12mini/iPhone 12/iPhone 12Pro手機殼 3,168日幣

不僅如此，只要購買商品都能獲得「maruko meets miffy」的限定購物袋，另外只要購買包含「maruko meets miffy」合作商品的米菲系列商品，含稅2,000日幣以上，就贈送額外獲得限定的迷你繪本筆記本。

maruko meets miffy的限定購物袋

maruko meets miffy的迷你繪本筆記本

maruko meets miffy將在日本miffy style 16家門市與Kiddy Land 19家門市上市，為期一個月的特別活動，各位粉絲們快把握吧！

maruko meets miffy

販售時間：2021年5月1日～5月31日

官網：https://chibimaru.tv/marukomeetsmiffy/

Kiddy Land門市：https://www.kiddyland.co.jp/event/maruko_meets_miffy/

窩日本推薦閱讀：全新日本Miffy米飛兔主題餐廳在橫濱開幕！還有7家京都嵐山、湯布院、神戶、岩手的米飛兔餐廳報你知~~　

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