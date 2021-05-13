鐵道櫻花好美！新潟「燕市三條」櫻花景點推薦　品味職人文化加賞櫻

燕市與三條：櫻花與鐵道 職人之鎮賞櫻趣

春時走訪燕三條，不僅能透過工廠見學見識日本職人工藝與精神、並透過體驗感受職人工藝之巧妙，且這一帶也有美麗的自然景色，特別是櫻花景色可賞！前篇我們在燕三條站的站務團隊的推薦下，帶大家走了一趟燕三條一帶的彌彥山，並在搭乘纜車時看到了山上的櫻花正開。然而其實不只在彌彥山上有櫻花可賞，燕三條一帶還有許多其他的櫻花景點，而這篇就來整理給大家參考。

交通便利！東京出發 上越新幹線一條直達

從東京出發，前往燕三條非常方便，可自東京站或上野站直接搭乘JR的上越新幹線，一路免轉車直通燕三條站，車程不到兩小時便可抵達，作為週末假日的小旅行也是不錯的選擇。而身為外國人的大家，可以活用JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）前往，花費18000日圓（含稅），便可以5天內自由搭乘JR東日本旗下的所有列車及巴士，包括了新幹線、特急列車等。一般搭乘新幹線自東京前往燕三條，指定席來回票價大概不到19000日圓，若使用JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區），還可以安排前往長野新潟一帶的其他地區。且現在這張周遊券，無論是持有短期簽證的外國旅客，還是持有長期簽證的在日外國人，都可以購買使用。

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大河津分水公園：河堤岸上櫻花道

雖說提起燕市與三條，並不會讓大家自然聯想到櫻花，但就在這一帶有個日本櫻花百名所之一的大河津分水公園，年年也會吸引不少日本的賞櫻客匯聚。沿著信濃川蜿蜒的河堤上，種滿了櫻花樹，春來滿開時，儼然成了一條櫻花隧道。風吹過那櫻吹雪的浪漫景象，絕對能讓人充分感受到日本春櫻的魅力。

大河津分水公園的櫻花樹，主要是染井吉野櫻，河沿岸種有約2600棵櫻花樹，櫻花道長達十餘公里。漫步其中是種享受，若開車自駕兜風，也不失為另一種賞櫻方法。而在無疫情攪局的往年，當地也都會舉辦櫻花祭。

大河津分水公園

地址：新潟県燕市五千石4026

分水站：鐵道與櫻花 日夜景不同

在燕市，還有一個鐵道迷們特別鍾愛的賞櫻景點，那就是JR東日本越後線上的分水站。在分水站的月台上，有一排高大的櫻花樹，春來花開時，便成了分水站最美的迎客風光。

這浪漫鐵道名景，吸引日本國內鐵道迷或攝影愛好者爭相拜訪，因此櫻花季時，常能在分水站見到在月台上等著按快門的人們，只為能捕捉到火車自櫻花道經過的畫面。

分水站 (分水駅)

地址：新潟県燕市分水桜町1丁目1

到了晚上，分水站點上燈，便有了夜櫻可賞，且一樣能留住許多鐵道迷和攝影愛好者駐足。更特別的是，配合櫻花季，JR東日本企劃地酒主題觀光列車「越乃Shu*Kura」也會有臨時列車運行，載著乘客前往分水站賞夜櫻。而這時候，分水站也會分外熱鬧，不僅在車站外會有屋台出店，還能欣賞到到手搖鈴樂團「Cherry Bell（チェリーベル）」的現場演奏，讓來客得以從五感體會日本賞櫻文化的樂趣。

觀光列車 越乃Shu*Kura

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同場加映！彌彥公園與名物熊貓甜點

在燕三條一帶想要賞櫻，距離彌彥神社不遠的彌彥公園也是十分有人氣的名所。雖然說，其實彌彥公園作為秋日賞楓名所更加有名，但春時也是非常值得一訪的賞櫻景點。公園中的櫻花並木道兩旁，能見得古色古香的燈籠，營造出獨特的古典和風感。

賞花之餘感到嘴饞時，公園旁邊有一家甜點店「分水堂菓子」可以去瞧瞧。他們家的熊貓甜點，可是非常有人氣的，尤其是「熊貓饅頭（パンダ焼き）」。雖然說是蒸饅頭，但吃起來的口感卻有如點像麻糬，饅頭中的內餡有紅豆、卡士達或是奶油起司等，不過最具人氣的，當然還屬毛豆餡口味囉！別小看這一顆萌萌的熊貓饅頭，它可是有在日本全國物產展點心部門大賞中得獎，非常值得一試。

分水堂菓子舗

地址：新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦1041-1

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工廠見學體驗之餘 感受日本賞櫻樂趣

無論是櫻花百名所，還是鐵道夜櫻及期間限定的觀光列車，一趟燕三條春日之旅，是真的全方位地品味了日本文化——職人工藝、山岳信仰、春日賞櫻，一樣都沒有少。即便不是在櫻花季來到燕三條，這一塊地靈人傑的寶地，想必能帶給大家不一樣的驚喜。無論是夏日的蒼翠、秋時的楓紅，亦或是冬日的白雪。什麼時候，搭上新幹線，到燕三條走一回吧。

▲在燕三條的宣傳影片中，可看到栩栩如生的職人之鎮。

如何前往燕三條>>

▶JR東日本上越新幹線

從東京出發不到兩小時，就可以到燕三條站。

▶購買JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）

售價18000日圓（含稅），5天內可以任意達成JR東日本營運的所有列車，包括新幹線、特急列車、JR系統巴士等。

無論是外國人旅客，還是留在日本的長住的朋友，現在都可以購買了。

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延伸閱讀：【JR東日本燕三條工廠見學旅】03新潟能量景點彌彥山與神社 纜車展望台絕景賞花

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