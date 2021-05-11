親自手作鎚打銅杯、入住老宅旅店！新潟「燕三條」職人工藝體驗

燕市與三條：在職人匯聚之鎮 體驗精工手作

Made in Japan，總是為全世界的人津津樂道，彷彿是好品質好設計的象徵。而想要見識日本的職人工匠精神，搭乘新幹線走訪擁有「職人之鎮」稱號的新潟燕三條想必會有不少收穫。在這一帶，聚集了許多日本職人工廠，且不少還都開放民眾入內參觀見學，更有趣的是，還有機會可以實際體驗職人工藝，為自己手做一份獨一無二的紀念品。

交通便利！東京出發 上越新幹線一條直達

從東京出發，前往燕三條非常方便，可自東京站或上野站直接搭乘JR的上越新幹線，一路免轉車直通燕三條站，車程不到兩小時便可抵達，作為週末假日的小旅行也是不錯的選擇。而身為外國人的大家，可以活用JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）前往，花費18000日圓（含稅），便可以5天內自由搭乘JR東日本旗下的所有列車及巴士，包括了新幹線、特急列車等。一般搭乘新幹線自東京前往燕三條，指定席來回票價大概不到19000日圓，若使用JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區），還可以安排前往長野新潟一帶的其他地區。且現在這張周遊券，無論是持有短期簽證的外國旅客，還是持有長期簽證的在日外國人，都可以購買使用。

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燕市產業史料館：手作體驗與參加工作坊

在拜訪過前面和大家介紹過的那些，值得見學參觀的職人工廠後，不妨來到燕市產業史料館，親自體驗職人手作的樂趣。在燕市產業史料館中，能見到許多關於這一帶地區的產業發展歷史，特別是在金屬加工製造及手作工藝這塊領域的時代變遷，畢竟這些都是當地非常代表性的產業。這些展示中，有一區塊陳列了各式各樣當地製造的精美工藝品，包括了利用「鎚起」工藝打造出來的唯美銅器等。

看著這些工藝品，不禁讓人更加期待手作的體驗。雖然稱作「燕市產業史料館」，但其實它彷彿是一座園區，裡面有包括本館、新館等不同區域。且設有「體驗工房館」，打造了開闊舒適的空間，讓來訪者可以在裡面選擇體驗自己有興趣的手作工藝。

燕市產業史料館

地址：新潟県燕市大曲4330-1

官方網站（簡體中文）

體驗鎚起工藝 敲出自己的銅杯

記得像玉川堂這樣，能製造出優雅的銅壺，大多使用的是都「鎚起」的工藝手法，將一片平坦的銅板，一錘一錘錘打，使銅板邊緣延展翹起，而逐漸成器，在透過捶打製作出不同的藝術效果。而在燕市產業史料館的體驗工房館內，可以使用和職人們作業時一樣的工具，親自體驗鎚起手作銅杯的過程。當然，畢竟鎚起是非常專業的技藝，大家不可能真的和職人們一樣，從一片銅板開始製作，而會是從已經基本成型的銅杯開始，透過捶打的方式，將光滑的銅杯側面，敲出自己喜愛的「槌目」紋路。

手工體驗時間莫約30分鐘，在館內工作人員的親切協助下，加上見識過職人工作現場，要製作出獨一無二的專屬銅杯並不難。而若你捨得把它送人的話，送給愛喝啤酒或是愛喝咖啡的朋友是絕對不會錯的。

純銅隨行杯槌目體驗

30分鐘/2200日圓

當然，如果想要挑戰從一片銅片敲起，在體驗工房館裡面也有得體驗，只不過銅片會被換成錫板，且花費時間自然會稍微久一點，但只要想到完成後能帶回自己手作的特製錫碗，多花一點時間根本不算什麼。

如果您對嘗試將扁平的銅板小心地敲入圓形容器中的技術更感興趣，他們也提供此類工作坊。車間使用錫代替，它可能需要更多時間，但是您將帶走一個可愛的手形碗，非常適合小飾品。

錫酒杯、錫碗製作體驗

30分鐘以上/ 2500日圓

同場加映！酒屋彌生與彌彥精釀

剛手作出來的隨身杯，迫不及待就想要用用看了？距離燕市產業史料館不遠處，有一家「酒屋彌生」，樓下販售日本清酒，樓上有試飲空間，且店旁也有專門提供新潟本地釀造的啤酒現喝的販售處，是感受在地人情味、找特色伴手禮的好地方。畢竟店內可以找到數十種不同的地酒，包括梅子酒和啤酒，而且是生啤和瓶裝啤酒都有。

這裡推薦大家「彌彥精釀」的系列啤酒，它包括用日本毛豆或菊花釀製的啤酒，還有橡實或柚子釀製的啤酒，非常有趣。如果想要用你的手作銅杯，別忘了點單時和店家說，不然通常生啤都會裝在塑膠杯裡面。

酒屋彌生（酒屋やよい）

地址：新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦1239-4

官方網站

快速體驗 鈦金湯匙酸化上色

JAPANKURU採訪團隊這次在燕市產業史料館中體驗的第二個手作工藝，則是鈦金湯匙上色。雖然這個體驗與傳統工藝比較沒有太大的關係，卻是品味這一帶當地金屬製造歷史文化的好選項之一。在現場，你可以先選擇要體驗「咖啡匙」還是「冰淇淋匙」，接著工作人員會帶你到一個水箱前——水箱裡通了電，而將鈦金湯匙放入其中，表面的鈦會因為被氧化而變色。隨著電流強度不同，這小小一個湯匙可在24種不同顏色中變化，也就是說，可以透過調整電流強度或將湯匙慢慢拖出水面，以做出變色漸層的效果。

據說這一項體驗，非常受到來館小朋友們的歡迎，即便是大人，一樣能玩得很高興。

鈦金湯匙酸化上色

地址：〜5分鐘/ 500〜700日圓

住宿推薦 Craftsmen's Inn KAJI

留宿燕三條，若能入住一樣擁有職人手作工藝氛圍的旅店，不就太完美了？這裡也和大家推薦這家由日式古民宅改建的Craftsmen's Inn KAJI。旅館內不僅保留了老宅古色古香的傳統結構和元素，能見得復古的日式浴缸和榻榻米等，一入內便能感受到那雋永的氛圍——我們總是很推薦來日本旅遊的大家，有機會一定要在日本和室中住上一晚。

而這家Craftsmen's Inn KAJI更有特色的，在於這古民宅中展示了許多當地職人工作時使用的器具，像鑿子、飛機、木工工具等，有的還是可以自由取用體驗的。館內也能見到當地製造生產的刀具，包括之前和大家介紹過的SUWADA指甲刀。

Craftsmen's Inn KAJI

地址：新潟県三条市元町12-6

設備：4個房間，可容納1～7人（若超過8人則需事前告知）

官方網站

有看有做 職人手作旅程好充實

作為日本著名的職人之鎮，在燕三條一帶不僅有開放不少工廠見學參觀，在燕市產業史料館中，還有各式各樣的有趣手作工藝可體驗，對於喜歡日本設計與工藝的朋友來說，真的是趟充實愉快的旅程。在見識過職人工藝，也體驗過手作之後，下一篇我們要帶大家去看看，燕三條之所以會職人「人才輩出」，也和這一帶的「地靈」有關。

▲在燕三條的宣傳影片中，可看到栩栩如生的職人之鎮。

如何前往燕三條>>

▶JR東日本上越新幹線

從東京出發不到兩小時，就可以到燕三條站。

▶購買JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）

售價18000日圓（含稅），5天內可以任意達成JR東日本營運的所有列車，包括新幹線、特急列車、JR系統巴士等。

無論是外國人旅客，還是留在日本的長住的朋友，現在都可以購買了。

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延伸閱讀：【JR東日本燕三條工廠見學旅】04新潟燕市三條櫻花景點 品味職人文化加賞櫻

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