用鉛筆芯雕出「台北101」！日本鉛筆雕刻家shiroi神作精選

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本twitter上有許多特別的藝術創造者，像是展現多樣風貌的愛妻便當，洗澡時用洗髮精的泡泡替小孩裝扮各式各樣的泡泡造型，用石頭捏成精緻的石頭握壽司…等等。今天要來分享這位來自日本新瀉的shiroi，因為喜歡鉛筆雕刻，因此在自己的推特帳號(@shiroi003)分享許多鉛筆創作的作品。

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

為什麼會開始鉛筆雕刻呢？shiroi有一天在電視上看到「鉛筆雕刻」的藝術，從來沒想過一隻小小的鉛筆也能有這樣化腐朽為神奇的變化，因此shiroi開始投身於這項藝術的創作，如何讓鉛筆不斷裂又能展現出美感的過程，是他對這項藝術最感興趣、最有熱誠的地方了！

一起來看看shiroi的作品吧

咦~你的手機是不是要沒電了！快充飽電才能繼續看窩日本的精采好文~

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

今天要穿哪雙鞋出門好呢？

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

youtube怎麼卡卡的跑不動！是不是網路壞掉了？

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

猜猜看以下世界建築分別是什麼？台灣地標也在裡面哦！

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

出門走走順便收服一下神奇寶貝好了！投出神奇寶貝球~~~

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人 twitter @shiroi003

是不是沒想到簡單的鉛筆芯，居然也能幻化出這麼精彩的雕刻呢？來這裡看更多shiroi的更多精采鉛筆雕刻作品吧→ シロイ/鉛筆彫刻人 @shiroi003

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