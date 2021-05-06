快訊

清零！華航提升檢疫措施 延長檢疫期為14天、篩檢頻率增為5次

5月10日起 軍人及65歲以上長者可公費接種AZ疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

用鉛筆芯雕出「台北101」！日本鉛筆雕刻家shiroi神作精選

聯合新聞網 / 窩日本
轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003
轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本twitter上有許多特別的藝術創造者，像是展現多樣風貌的愛妻便當，洗澡時用洗髮精的泡泡替小孩裝扮各式各樣的泡泡造型，用石頭捏成精緻的石頭握壽司…等等。今天要來分享這位來自日本新瀉的shiroi，因為喜歡鉛筆雕刻，因此在自己的推特帳號(@shiroi003)分享許多鉛筆創作的作品。

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

為什麼會開始鉛筆雕刻呢？shiroi有一天在電視上看到「鉛筆雕刻」的藝術，從來沒想過一隻小小的鉛筆也能有這樣化腐朽為神奇的變化，因此shiroi開始投身於這項藝術的創作，如何讓鉛筆不斷裂又能展現出美感的過程，是他對這項藝術最感興趣、最有熱誠的地方了！

一起來看看shiroi的作品吧

咦~你的手機是不是要沒電了！快充飽電才能繼續看窩日本的精采好文~

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

今天要穿哪雙鞋出門好呢？

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

youtube怎麼卡卡的跑不動！是不是網路壞掉了？

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

猜猜看以下世界建築分別是什麼？台灣地標也在裡面哦！

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人✏ twitter @shiroi003

出門走走順便收服一下神奇寶貝好了！投出神奇寶貝球~~~

轉自 シロイ/鉛筆彫刻人 twitter @shiroi003

是不是沒想到簡單的鉛筆芯，居然也能幻化出這麼精彩的雕刻呢？來這裡看更多shiroi的更多精采鉛筆雕刻作品吧→ シロイ/鉛筆彫刻人 @shiroi003

窩日本推薦閱讀：在家自釀梅酒方法徹底解說！如何選擇基底酒及梅子？梅酒保存期限多長呢？　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

便當 私房景點 壽司

延伸閱讀

美前副國務卿：日應與台外交高層會談

日職／王柏融守備挨批 台網友反擊：日本裁判也是素人等級

日本確診新冠肺炎破60萬例 20多天暴增10萬例

好想去日本怎麼辦？就來華山愛手創日本手作祭吧！

相關新聞

用鉛筆芯雕出「台北101」！日本鉛筆雕刻家shiroi神作精選

日本twitter上有許多特別的藝術創造者，今天要來分享這位來自日本新瀉的shiroi，因為喜歡鉛筆雕刻，因此在自己的推特帳號(@shiroi003)分享許多鉛筆創作的作品。

錯過會哭！京都3家拉麵名店推薦　醬油拉麵最對味

在上集裡我們介紹了大阪幾家知名拉麵，下集我們將介紹京都不可錯過的3家名店

沒吃過等於沒到過！大阪3家拉麵精選　金黃鴨湯拉麵排多久都值得

推薦幾間我在大阪京都必吃的拉麵名單，有別於東京，個人認為關西地區的拉麵更具獨特性，記憶點強烈，每間品嚐完不但耳目一新，更讓我永生難忘，回味無窮。

日本向神許願奇招百出！最適合IG打卡的「許願猴」與無所不包的奉納繪馬

京都市東山地區。以清水寺為首，包含八坂神社、知恩院等就連在京都也是首屈一指的名社名刹櫛比鱗次，是超級知名的觀光勝地。這一帶也有很多海外旅客，最近也看得到穿著租來的和服在街上昂首闊步的外國人。

草津溫泉連17年蟬聯第一！「日本溫泉100選」前六名溫泉名所報你知

日本觀光經濟新聞社找來旅行社員工、旅行專家等多達2萬多人參與第34屆的「日本溫泉100選」投票，一起來看看票選出的排名吧！

黃金週泡湯！日本首相三度發布緊急事態 涵蓋東京、大阪、京都和兵庫

日本共同社報導，首相菅義偉23日晚間根據「新型冠狀病毒特別措施法」，正式對東京都、大阪府、京都府和兵庫縣第三度發布緊急事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。