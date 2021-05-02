錯過會哭！京都3家拉麵名店推薦　醬油拉麵最對味

【撰文:麵哲/ 窩日本】

在上集裡我們介紹了大阪幾家知名拉麵，下集我們將介紹京都不可錯過的3家名店

京都

京都最美味 － 麺处 鶏谷 (麵處 雞谷)

大阪京都必吃拉麵推薦–麵處 雞谷–鶏そば 850円 鶏飯 250円

每個地方總有間最嚮往拜訪的店家，而「麺处 鶏谷」正是我到京都，無論如何都一定要吃到的拉麵店。

「麺处 鶏谷」與「とうひち 藤七」和「蛇の目屋」，評選為京都三大醬油拉麵店家，也是我認為來京都絕不能錯過的拉麵店家。

香濃的雞清湯對上似苦似甜的重口醬油，除了醬油湯底的標配口感外，稍帶苦口的醬油更是讓人意猶未盡，一再回味，一口湯就能由淺入深地品嚐到湯的層次，越吃越過癮。麵條部分也是我很喜歡他的地方，口感像是台灣意麵和日本拉麵用直麵的混合版，滑嫩中卻帶著韌性，香氣方面又有著強烈的麥香，其實有點不知道怎麼形容，不過配上湯底真的很驚人！

最後我特別推薦他的雞叉燒飯，白飯上先舖上一層滷過的雞肉燥，上層再放上極柔嫩的雞胸肉塊和蔥花，再淋上酸甜的醬汁，最後再一起用噴槍做炙燒，香氣超棒，一口飯一口麵，最高享受。

店舖資訊

地址 京都府京都市右京區西院四條畑町 1-22

店名 麺処 鶏谷

交通簡介: 京福嵐山本線 山ノ内駅 徒步7分

營業時間 11:30-14:30、18:00-22:00 (賣完為止)

定休日 無定休

官網 https://twitter.com/yoyocube0217

米其林推薦名店 － 麺屋 猪一(麵屋 豬一)

「麵屋 猪一」是京都近期最出名的一家拉麵店，以其清澈如水的黑白醬油拉麵為名，鮮明精緻的裝潢和親切的待客態度，很受顧客歡迎，也不意外地拿下了米其林必比登推介，而因位於觀光客最多的京都河原町站周邊，排隊的人潮總是絡繹不絕。

這碗是他們的招牌 中華拉麵 白，以傳統的豬清湯對上白醬油，清澈金黃色的湯頭讓人食指大動，鹹度剛好，適合淡口的朋友來嚐嚐。而有別於其他的醬油拉麵，他們家的湯頭多了一份滿明顯的昆布柴魚味，對我來說算是滿強烈的，雖說因此湯頭變得十分甘甜，也可能這正是他們的特色，不過個人認為稍微重些。

比較特別的是，店家會提供一小碟非常香的柚子皮來增添麵湯的風味，吃起來更加清爽也可以自行加入乾昆布絲來轉換口味，很有趣。豬叉燒和麵條的表現也都在水準之上，叉燒肥瘦均勻帶上火烤香，在這淡麗的湯中顯得格外香醇。

不得不說比起中華拉麵，我更喜歡他們的雞清湯(雞そば)，雖然昆布柴魚味仍舊強烈，不過配上雞湯反而就沒那麼突兀，讓較濃郁黑醬油和柴魚有更佳的融合感，入喉後還帶點雞的香甜，相當順口。

舒肥雞叉燒也非常美味，最佳的熟度和柔軟中帶點彈牙的口感，簡單的調味，溫和地浸泡在黑醬油湯裡，不但比白醬油更有視覺張力，吃起來的濃郁感也更加紮實。

一旁附的柚子皮仍然畫龍點睛，真的很香，讓清爽的麵湯更增添一點優雅感，淡淡的柚香散佈在每口麵、湯和配料中，讓我將柴魚的那般強勢拋諸腦後，慢慢沉靜在「麵屋 猪一」引導我進入的拉麵世界裡呢！

店舖資訊

地址 京都府京都市下京區惠美須之町寺町通彿光寺下ル542

店名 麺屋 猪一

交通簡介: 阪急京都線 京都河原町駅 徒步5分

營業時間 11:00-14:30、17:30-22:00

定休日 週一

隱藏在鴨川旁的道地美味 － 麺処 蛇の目屋(麵處 蛇的目屋)

「蛇の目屋」也位於觀光客最多的河原町，意外的它並不像「猪一」有著大量的排隊人潮和知名度，吃了兩次也幾乎沒有觀光客到此用餐，不過我認為他並不亞於猪一，甚至更勝於。

他們的定番 煮干雞湯拉麵，雞湯混清魚乾湯頭，再對上醬油風味油。湯頭煮干味濃回甘，不過煮干系的拉麵鹹度偏高，並不是碗容易喝的湯頭，不過麵條、雞豬叉燒、味玉和配料都超夠水準，尤其是他們的筍干都帶了柚子香，超深得愛柚香的我心，清脆爽口，很想外帶一打！

下一碗 地鶏清湯鶏そば，也就是使用台灣常說的土雞或放山雞熬製作為湯底，而土雞多半味道濃郁，雞肉的口感和香氣也較豐富，這樣高級的土雞湯對上醬油和風味油會發生什麼事呢？醬油再也不是主角，反而用來襯托湯底的美好！和定番煮干醬油拉麵比，這碗口味相對溫和許多，鹹度剛好，每口除了薄薄的醬油香，還能品嚐到的雞的鮮美，雖說濃郁卻十分爽口，一點負擔也沒有。

這碗最令我驚艷的其實是他的麵條，口感極佳，有著烏龍麵強勁的滑嫩彈性，卻還帶了蕎麥的濃厚麥香，真的超特別，配上雞湯醬油湯底，每口麵都讓鼻腔中充滿麵湯的風味，真的搭配得天衣無縫。

店舖資訊

地址 京都府京都市中京區西木屋町通四條一觔上ル紙屋町672

店名 麺処 蛇の目屋

交通簡介: 阪急京都線 京都河原町駅 徒步3分

營業時間 11:30-23:00

定休日 無定休

官網 https://twitter.com/q6p5wwoigrxzyq1

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