沒吃過等於沒到過！大阪3家拉麵精選　金黃鴨湯拉麵排多久都值得

【撰文:麵哲/ 窩日本】

四五年前，淡麗系拉麵才開始在日本受到矚目，像廣為人知的「蔦Tsuta」、米其林一星的「金色不如歸」和「創作麵工房 鳴龍」，都是當時掀起熱潮的店家。如今，在日本最大食評網食べログ上，拿下高分的店家也以清湯系拉麵居多，而隨著日本「AFURI 」的柚湯拉麵盛行，淡麗系拉麵的客群和店家，似乎也開始在台灣慢慢浮現，讓更多台灣人了解到淡麗系拉麵的美好。除了傳統的豚湯和醬油，這些店家讓拉麵有了更豐富表現。無庸置疑，它已成為主流，顛覆大家對傳統拉麵的想像。

這次想推薦幾間我在大阪京都必吃的拉麵名單，有別於東京，個人認為關西地區的拉麵更具獨特性，記憶點強烈，每間品嚐完不但耳目一新，更讓我永生難忘，回味無窮。

大阪

至高的一碗 － 麺や福はら (麵屋福はら)

大阪京都必吃拉麵推薦–特製芳醇鶏そば（醤油） 980円

常常有人問我最喜歡的一碗拉麵是哪一碗？不管問幾次，我的答案都會是大阪的「麺や福はら」，在17年的春天遇見了這碗醬油拉麵，一直到今天，都是我最喜歡的一碗拉麵。

「麺や福はら」的店主出身於日本拉麵冠軍名店「麵屋一燈」，不但把一燈的強項沾麵帶到了關西地區，並研發出屬於自家的獨特清湯拉麵。我認為在台灣普遍吃到的醬油拉麵，其實都沒有太著重於湯底和風味油方面，我想這就是台灣和日本醬油拉麵最具差別的地方，反而台灣已經有相當多不錯的白湯拉麵，所以來日本旅遊不妨試試看台灣沒有機會接觸到的美好滋味。

大阪京都必吃拉麵推薦–特製芳醇鶏そば（醤油） 980円

我是醬油拉麵的愛好者，只要一間店有醬油口味，絕不會放棄品嘗它的機會，也因此吃遍了各大名店的醬油拉麵，不過並沒有任何一家讓我有「麺や福はら」這碗給的震撼及體驗。

僅僅只需一口湯，就讓這碗拉麵在我心中奠定了不可動搖的地位，除了甘甜的醬油香，竟然能引出如此芬芳的雞旨味，伴隨著醬底和風味油在舌尖和鼻腔中相互作用，而厲害的是，湯在不同溫度時的表現各有其特色，得親自喝喝才能體會。吸起麵條時又是另一種享受，軟硬適中的細麵，其麥香配上湯底的濃厚芳醇，回過神來早已見碗底。所有元素一次到位，相輔相成，完美的一碗麵。

店舖資訊

地址 大阪府大阪市生野区新今里5-1-8

店名 麺や福はら

交通簡介: 近鉄大阪線 奈良線 今里駅 徒步4分

營業時間 11:00-14:00、18:00-22:00 (賣完為止)

定休日 週三

官網 https://twitter.com/fukuhara51k

金黃色的頂級鴨湯拉麵 － 燃えよ麺助 (燃えよ麵助)

位於大阪福島商店街的「燃えよ麺助」，是大阪的排隊名店，不僅當地人愛吃，觀光客更愛不釋手，基本上任何時段來都大排長龍。而真的值得在旅遊期間，花那麼久的時間抽空來排隊嗎？我的答案肯定是值得的，因為這或許會成為你旅途中印象最為深刻的一部分，品嚐到在自己味覺中不曾出現過的味道！

大阪京都必吃拉麵推薦–特製紀州鴨そば 1,150円

這間店最為特色的餐點是紀州鴨そば，就是主打以紀州鴨來烹調的拉麵。湯頭以貝類和鴨熬製而成，不得不說「燃えよ麺助」是我覺得將貝類發揮最優秀的拉麵店家了！不但將貝類的腥味完全去除掉，留下滿滿的鮮和甜，且和鴨的調性完美的融合，鹹香又甘甜，配上肥瘦均勻的火烤豬肩肉叉燒和口感絕佳的舒肥紀州鴨，真的很美味。

最令我驚豔的其實是筍干，除了口感紮實，調味的方式也相當特殊，帶了個茶和淡淡煙燻香，在這碗偏甜的拉麵中，扮演著重要的角色，提升了整體的層次感，卻也不會搶掉整碗麵的風采。

而後他們在大阪梅田開設了第二間店「麦と麺助」，主打雞湯醬油，讓不習慣吃鴨的人多了新的選擇。

店舖資訊

地址 大阪府大阪市福島區福島 5-12-21

店名 燃えよ麺助

交通簡介:JR大阪環状線 福島駅 徒步1分 (福島商店街內)

營業時間 11:30-15:00、18:00-21:00 (週二到週六)

11:30-16:00 (週日)

定休日 週一

傳統、傳承 － 大阪 麺哲 (大阪 麵哲)

大阪京都必吃拉麵推薦–大阪 麵哲

說到麵哲，可能全日本的拉麵師傅都知道這個名字。「豐中 麵哲」起初在大阪豐中區開業，並隨後創立了麵哲集團和豐中製麵，其分店和弟子遍及全日本，不但在大阪、東京甚至在姬路、吹田都有他們的蹤影，也同樣是現今許多拉麵店主修業的地方，在日本拉麵界的影響力絕不容小覷。

大阪麵哲的肉醬油拉麵 1150円

肉醬油，就是肉增量的招牌醬油拉麵，而特別的是提供了兩種不同的叉燒，一是傳統的帶肥叉燒，而另一種是平底鍋現煎的豬肩肉。我從來沒有見過拉麵的叉燒肉是現煎的，以簡單的胡椒和鹽調味，也因為現煎的關係，讓這碗拉麵多了份豬油香和鍋氣，口感帶點彈性，配上大量的青蔥絲，大口吃著肉就是爽。

肉醬油 1150円

而湯頭部分以雞清湯對上薄醬油，尾勁帶點薑和蔥的甜香，配上的豐中自家製麵的麵條更不在話下，麥味十足，口感軟中帶勁，整體鹹度適中，沒有過多的油膩感，是碗輕易就能喝完的湯。雖然這碗或許和其他名店相比，少了些精緻，而較傳統的呈現也使層次感不高，不過我很喜歡這種簡單樸實的口味，依舊滿足！

店舖資訊

地址 大阪府大阪市北區曾根崎 2-10-27

店名 大阪 麺哲

交通簡介: 地下鉄谷町線 東梅田駅 徒步3分

營業時間 11:30-14:30、17:30-22:00

定休日 週一

官網 https://mentetsu.co.jp/

以上是大阪的3家拉麵推薦，請繼續收看下集的京都拉麵推薦喔~~

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