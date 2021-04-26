日本向神許願奇招百出！最適合IG打卡的「許願猴」與無所不包的奉納繪馬

編按：「好想去日本！」，受到疫情的影響，喜愛日本的旅遊迷們幾乎換了相思病，真的好想飛日本喔！喜歡日本文化、生活百態，即使暫時無法出遊，先把資訊存起來，跟著作者一窺日本豐富的文化。

【最適合IG打卡的繽紛「許願猴」】

● 地點：八坂庚申堂（京都府京都市）

京都市東山地區。以清水寺為首，包含八坂神社、知恩院等就連在京都也是首屈一指的名社名刹櫛比鱗次，是超級知名的觀光勝地。這一帶也有很多海外旅客，最近也看得到穿著租來的和服在街上昂首闊步的外國人。

在這樣一個區域裡，八坂庚申堂（金剛寺）近年來人氣扶搖直上、廣受國內外觀光客青睞。

庚申堂位於八坂之塔（法觀寺）旁。一進入稱不上寬敞的境內，各種顏色便如洪水般撲面而來。多彩繽紛的世界在眼前展開，讓人一瞬間搞不清楚發生了什麼事。這裡真的是寺院嗎？而且來參拜的幾乎都是年輕女性。

大家手持相機或智慧型手機，專心自拍。繽紛色彩來自垂掛於庚申堂和前面小堂的布製圓形物。走近一看，原來是各色「許願猴」。所謂的許願猴，是在風車狀的布料中間縫上充當頭部的圓球，再把布邊四個角綁起來的東西，表現出平常自由奔放的猴子被束縛的模樣。之所以奉納許願猴，據說是用來提醒自己，如果希望某個願望成真，就要捨棄其他欲望。

其他庚申信仰的寺院也看得到許願猴，顏色幾乎沒有例外都是紅色。紅色也是驅邪除魔、驅除天花的顏色。但不知為何，唯獨這裡的庚申堂不只有紅色許願猴，還有橘、粉紅、綠、黃綠、藍、水藍、黃、白等顏色，歷來的傳統許願猴絕對不可能有的各色版本全都登場了。

在這之前，庚申堂應該清一色都是紅色許願猴，彩色版本出現後立刻擄獲年輕女性的心，庚申堂也一舉成

為新的人氣景點，聽說還拿下二Ｏ一七年IG打卡景點第一名。想來也是，如此繽紛多彩的景點還真不多見，完全可以理解為什麼在網路社群媒體上大受好評。

八坂庚申堂正式名稱為大黑山金剛寺庚申堂，自古便以日本三大庚申之一聞名。庚申信仰原本來自中國的

道教，據說在干支的庚申日這天夜裡，睡著後體內的三尸蟲會離開身體，去向司掌人類壽命的天帝打小報告，揭發此人所做惡事，因此有了庚申日徹夜不睡的習俗。

猴子會變成神的使者也與庚申的「申」有關。此外，據說透過天台宗留學僧傳入的「不見、不聞、不言」教誨與比叡山麓日吉大社的神使猴子結合，因而出現了三猿的形象。順帶一提，將庚申大人刻在石上而成的庚申塔上，幾乎也都刻有三猿。 和許願猴一起放在庚申堂前的「非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言」三猿像。圖／健行文化 提供

這裡的庚申堂也不例外，三隻木頭刻成的猴子排成一排，動作詼諧逗趣。只不過後面與兩旁的許願猴實在

太繽紛了，讓人眼花撩亂，連有三隻猴子都不知道。寺務所理應有販售的許願猴已經售罄，銷售一空的告示不只日文，也有英文、韓文版本。

繽紛的許願猴完全脫離了庚申信仰的原意，只在社群媒體上大量出現。不過仔細想想，不是為了給誰看、

沒有多想就把自己的願望或煩惱攤在陽光下，這行為不論奉納習俗或社群媒體或許都是差不多的吧。

【從傳統和船到太空船，無所不包的奉納繪馬】

● 地點：金刀比羅宮繪馬堂（香川縣琴平町）

繪馬堂外觀。圖／健行文化 提供

以「金比羅桑」之名廣為人知的香川縣金刀比羅宮（金毘羅宮）。

金刀比羅宮不僅是四國首屈一指的觀光勝地，從江戶時代以來也一直都是庶民最憧憬的參詣地點。雖然金刀比羅宮以門前綿延不絕的階梯、近來漸給人吉祥物之感的金刀比羅狗聞名，不過在本殿旁其實有座大型的繪馬堂。堂內奉納了許多船繪馬。

據說金刀比羅宮原本是從印度恆河的鱷魚神格化成的「官毘羅」訛化而來，自古以來便以海上守護神、船

隻守護神為人信仰。也因為此地海上交通興盛，金刀比羅宮廣受漁師和船夫的信仰。

此外，江戶時代參拜金比羅桑蔚為風潮之時，大量的定期船隻往來於大阪、岡山等地到琴平附近的丸龜與

多度津之間。當時的景況被寫進有名的《金毘羅船船》中，廣為傳唱。

繪馬堂裡可看到繪有日本傳統和船圖畫的船繪馬，不過現代船舶的照片占壓倒性多數，說明該信仰至今仍生生不息。 日本第一位太空人（秋山豐寬）的繪馬。圖／健行文化 提供

船舶種類繁多，從快艇、客船、油輪到觀光船應有盡有，讓人再次感佩日本過去果然是以造船立國啊。繪

馬堂裡還奉納了太陽能船實體，甚至給人一種早已超出繪馬堂領域之感。

我印象特別深的是日本第一位太空人（秋山豐寬）的繪馬。原來如此！太空人搭乘的太空船也有個船字，把太空人的繪馬獻納給金毘羅桑也不算牽強吧。其他還有瀨戶大橋、煉油廠等照片繪馬，像這樣擴大解釋後再擴大解釋的物品陸續被奉納至此，使得今日的金刀比羅宮繪馬堂充滿新奇刺激的奉納物，可以看到信仰與科技兩個相反的概念彼此握手示好、和平共存。這也是現代日本的信仰風景中極具象徵性的畫面。

● 作者介紹：小嶋獨觀（Kojima Dokkan），網站「珍寺大道場」站主，神社佛寺作家。為尋找日本與亞洲的奇特社寺、不可思議信仰與巨大佛像，持續勤訪各地收集資料。著有《奇怪的神社佛寺巡禮》（寶島社）、《珍寺大道場》（Eastpress），合著有《來去佛寺吧！》（扶桑社）、《歡迎來到珍奇景點》（文藝社）。

【以上摘文選自《奉納百景：奇招百出 向神祈願》、作者：小嶋獨觀、譯者：蔡易伶、圖文提供：健行文化】