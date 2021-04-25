草津溫泉連17年蟬聯第一！「日本溫泉100選」前六名溫泉名所報你知

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

到日本旅遊必安排的行程想必一定都有泡溫泉♨說到日本的代表溫泉地你會想到哪裡呢？草津？別府？箱根？鬼怒川？日本各地有太多特色的溫泉勝地，因此一份可靠的溫泉排名做為參考也是必要的。

日本觀光經濟新聞社找來旅行社員工、旅行專家等多達2萬多人參與第34屆的「日本溫泉100選」投票，一起來看看票選出的排名吧！

2020年末 第34屆日本溫泉100選前6名

①群馬縣 草津溫泉

前年排名：No.1

草津溫泉是日本三大溫泉之一，從第17屆開始連續17年榮獲日本第一、穩坐第一名寶座。因溫泉水質良好，加上從江戶時代便有的獨特入浴法「時間湯」、「湯揉」等廣為人知，因此受到世界各地遊客喜愛，此外周邊還有以「湯田」為中心的溫泉街，是個適合旅遊散心的溫泉勝地。

②大分縣 別府八湯

前年排名：No.2

別府八湯指的是別府、浜脇、鉄輪等別府市內8座溫泉的總稱，這些溫泉皆是各自獨立發展的溫泉地，最古老的溫泉甚至可追溯至8世紀初。八湯的溫泉雖在同一個市內，但各有各的特色，泉質不同、入浴形態也不同，再加上周邊的豐富景致，一次可以體驗到多種溫泉的樂趣。

③岐阜縣 下呂溫泉

前年排名：No.6

日本三大名泉的「下呂溫泉」今年晉升至第三名寶座。下呂溫泉位在岐阜縣飛驒高山地區的溫泉鄉，周圍被大自然圍繞，一邊泡湯還能洗滌身心靈。下呂溫泉又有「美人湯」的美譽，泉水雖然無色無味，觸感卻十分滑潤。

④兵庫縣 有馬溫泉

前年排名：No.4

有馬溫泉是日本最古老的溫泉之一，是關西地區廣受好評的溫泉勝地之一，這裡更是戰國武將豐臣秀吉所深愛的溫泉地，因此廣為人知。有馬溫泉的泉水是從地面湧出的自然溫泉，在這裡可以享受含有豐富鐵質的「金泉」，和無色透明的含鐳溫泉「銀泉」兩種。

⑤鹿兒島縣 指宿溫泉

前年排名：No.3

到九州想泡湯來到鹿兒島就對了！鹿兒島的溫泉鄉眾多，以三大代表性溫泉鄉最為知名：指宿溫泉、霧島溫泉與妙見溫泉。其中指宿溫泉拿下百大溫泉第五名，以躺在砂中的「天然砂蒸溫泉」遠近馳名，將溫暖的沙子蓋滿全身、大量排汗，再加上泉質內含有天然保濕成分「偏矽酸」，因此備受女性喜愛。

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⑥愛媛縣 道後溫泉

前年排名：No.5

道後溫泉為日本三大古湯之一，擁有三千年歷史，也是首座日本指定為國家重要財產的公共澡堂。道後溫泉本館曾經在1894年重建，至今仍保持當時的木造三層建築的樣貌，神隱少女中出現的湯屋場景，正是以此設計。日本大文豪夏目漱石在小說少爺中屢次提到的溫泉，也是道後溫泉。本館二樓的「坊つちゃん間」（少爺間）更是文豪曾經下榻過的房間，現在已經規劃成紀念館供遊客參觀。

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