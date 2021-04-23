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碧海藍天ｘ琉璃色「藍粉蝶花海」回歸！關西新粉蝶花景點 大阪舞洲海濱公園

JAPANKURU / JAPANKURU日本酷樂
關西新粉蝶花名所：大阪舞洲海濱公園 碧海藍天與琉璃色粉蝶花海
關西新粉蝶花名所：大阪舞洲海濱公園 碧海藍天與琉璃色粉蝶花海

當碧海晴空遇上琉璃色花海

圖片來源：Fashion Press

在能坐望大阪灣的大阪舞洲海濱公園（シーサイドパーク）內，種植有100萬株藍粉蝶花，2019年園內首次舉辦「藍粉蝶祭典（ネモフィラ祭り）」，獲得當地民眾好評。去年受到疫情影響，祭典被迫被迫中止，而今年在做好配套防疫措施的同時，將於4/9再次讓海天背景下的藍粉蝶花海再問世。

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（去年祭典取消時，民眾殘念的回顧前年的照片。）

佔地約44000平方公尺的大阪舞洲海濱公園，可眺望大阪灣，而園內的藍粉蝶花海，堪稱關西一帶最大規模，感覺和關東茨城的國營日立海濱公園有得比。滿山丘夢幻的淡藍色，與大阪灣的海及青空相稱，形成不同層次的純藍美景。

圖片來源：Fashion Press

特別的是，由於祭典期間，公園的營業時間會延長到18:30，因而也有有機會可以欣賞到將近日落時，不同天空顏色作為背景的粉蝶花海。

圖片來源：Fashion Press

圖片來源：Fashion Press

配合粉蝶花祭典登場，園內也會推出一些主題美食小吃，以及可愛的吉祥物「粉蝶貓（ネモにゃん）」造型的周邊商品。

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來自北美的粉蝶花，在日本有「琉璃唐草」的優雅名字，而粉蝶花的藍色，日文中也稱為「琉璃色」。有趣的是，中文中其實也有琉璃色，但卻是指比土黃色再深一點的棕黃色。要就浪漫而言，日文中說的琉璃色的確是⋯⋯比較夢幻啦。（笑）

就在煩惱到底今年要不要衝茨城看粉蝶花時，找到這個資訊，給一樣想看粉蝶花的你參考囉。

圖片截自 大阪舞洲海濱公園「粉蝶花祭典」官網

2021大阪舞洲海濱公園粉蝶花祭典

活動期間：4/9（五）～5/5（三）

地址：大阪市此花区北港緑地2丁目大阪まいしまシーサイドパーク

交通：JRゆめ咲線「櫻島」站下車，轉乘「舞洲アクティブバス」公車，到「ホテル・ロッジ舞洲前」下車就對了

營業時間：

平時9:00～17:00（最終入園 16:30）| 假日4/29～5/4 9:00～18:30（最終入園 18:00）　

※5/5は、9:00～17:00（最終入園 16:30）

門票：成人1000日圓 | 小孩（4歲～小學生） 500日圓（含稅）

官方網站

延伸閱讀：桃花成林能量地！茨城古河公方公園桃花祭 日本春日賞花旅

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大阪 公園 花海

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