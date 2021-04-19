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星巴克粉絲注意！STARBUCKS日本25週年紀念特別限定商品登場

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星巴克粉絲注意！STARBUCKS日本25週年紀念特別限定商品第一彈登場
星巴克粉絲注意！STARBUCKS日本25週年紀念特別限定商品第一彈登場

1996年8月2日，日本第一家星巴克東京銀座鬧區附近開業，而後星巴克迅速在日本國內展店，至今成為無處不在的巨型連鎖咖啡店不說，更在日本拓展了許多非常有特色的門市，包括了之前和大家分享過的2020東京境內的新特色門市。而今年適逢25週年紀念，雖然說日本星巴克也推出了不少週年紀念活動，但相信不少粉絲們更關心會不會有週年紀念的特別限定商品吧！作為行銷大戶，星巴克當然不會錯過這個大好機會，尤其在日本每年每季可都是有新的季節限定隨行杯或馬克杯呢。針對這次25週年紀念，他們在大家的預期內推出限量限定商品系列，而第一彈即將在4月登場開賣，而後還有第二彈和第三彈會接力登場。

第一彈推出的系列商品，主要是圍繞星巴克的經典綠色主題做設計，其中包括隨行杯、馬克杯、玻璃杯、隨身瓶等，各式各樣的咖啡飲品容器雜貨。或許你也注意到了，這一系列商品中「坐」著一隻星巴克熊熊Bearista——是滴！牠就是會不定時出現在全世界星巴克門市，來慶祝一些特殊場合的星巴克熊熊。

這第一彈25週年紀念特別限定商品，將在4/14（三）當天於日本全國星巴克門市（一部分除外）及星巴克線上商店中上架，且僅銷售1日，當日一人限購一份，商品售完為止。若你是星巴克的深度粉絲，或是星巴克商品的收藏家，那麼4/14（三）的時間，不妨寫進自己的行程中囉。

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