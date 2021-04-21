10萬朵池泉牡丹花絕景！島根賞花名所「由志園」黃金牡丹花海限定必賞

圖片截圖自 由志園

出雲國之箱庭 牡丹與高麗人參之里

如果之前有看過JAPANKURU介紹的山陰中部的文章或影片，應該對由志園這個地方會有點印象。它是屬於島根縣大根島上的一座池泉迴游式日式庭園，隸屬於松江市境內，腹地廣達4萬平方公尺，是依據出雲一帶各處的美麗風景所打造而成的，其中屬春天的池泉牡丹和秋時的紅葉最為著名。另外也是高麗人參在日本的重要產地，亦稱作「雲州人參」。

去年我們拜訪時，正是紅葉季，見得滿園楓紅，夜晚賞燈後更顯夢幻，且還見到了和風味十足的燈光投影秀。而如今春至，由志園內即將迎來又一美景——牡丹季節。是的，當時讓我驚艷的那「滿眼盡是牡丹花」的絕景季節就要到了。由志園今年牡丹季的「牡丹園遊會」活動，將在4月中開跑，其中4月底庭園內的池水將為豔麗的牡丹花佈滿，還有牡丹苑小徑等，恐怕顛覆你對於賞牡丹的想像。

圖片截自 由志園

從中國到中國 日本第一的牡丹苗產地大根島

看到到由志園那牡丹泉池和牡丹苑小徑的照片，是否心裡又要想著：這裡怎麼能有這麼多牡丹花了？由志園所在的大根島，其實是日本第一的牡丹苗培植地。有著百花之王之稱的牡丹，據說最早是由遣唐使自中國帶入日本，平安時代後期開始在日本各寺院中比較廣泛地栽培。而大根島的牡丹種植，相傳是最早是江戶時代中期，由當地全隆寺的住持，為了藥用自遠州（靜岡縣）帶上島的。

由於水田和農地少的關係，過去的大根島除了蠶桑和漁業外，沒有什麼其他的產業。昭和30年代起，島內的女性們為了養家，開始背著島上培養的各種花苗，包括牡丹花苗到其他地方販賣。她們家家戶戶拜訪，一株一株賣，有時候為了持續賣花，好幾個月都回不了家。但也是因為島上這些女性們的努力，打開了大根島牡丹花的名聲，在日本全國各地有許多粉絲。

如今，作為火山島的大根島，是日本國內第一的牡丹苗產地，每年可以生產80萬株牡丹花苗輸出海外，且依據需求，更改良培育出超過500多種以上的牡丹花。由志園同時作為大根島上重要的牡丹花培育販售流通機構外，其設置的觀光型庭園內，自然也少不了將牡丹花之美公諸於世。

圖片截自 由志園

紅白粉交錯花海 期間限定的黃金華池

因為古代詩歌的影響，對於花朵大且花瓣繁複的牡丹，總有種美豔華貴的印象，對於素來喜歡小花的我來說，總是有些興致缺缺。即便就在生活範圍圈內的上野東照宮就有牡丹苑，卻也從來沒有興趣去看。

由志園的號稱有10萬朵牡丹花絕景，可真是讓本人生平一次有了「賞牡丹」的念頭。

依據官方網站上的資訊顯示，其實在4月中旬園內的牡丹花就開始陸續開花，不過最佳遊覽時間預計是4/21開始，而壯觀的牡丹池泉及牡丹苑小徑則要到4/29才開始，一直到5/5結束。

圖片截自 由志園

特別的是，在5/8（六）與5/9（日），還有特別的「黃金池泉牡丹」，原來滿眼紅白的牡丹花，將變成黃色系的牡丹，呈現出全然不一樣的氛圍。

圖片截自 由志園

由志園牡丹園遊會，配合日本黃金週假期，對於在日本生活的朋友來說，會是個不錯的出遊參考。筆者本人人生第一次對牡丹花燃起熱情，真的就是見到由志園的這宣傳照了。雖然說今年還不確定到底會不會去啦，但無論如何，都想和螢幕前的大家分享由志園和牡丹。即便今年無法出遊，先放入自己的旅遊資料庫中，也算是增廣見聞囉。（笑）

規劃山陰中部旅行，可以參考我們去年採訪的文章。

圖片截自 由志園

由志園

地址：島根県松江市八束町波入1260-2

大眾交通：

JR松江站轉乘松江境港接駁巴士 車程約25分鐘 「由志園」下車

JR境港站轉乘松江境港接駁巴士 車程約16分鐘 「由志園」下車

營業時間：9:00～17:00 ※營業結束前30分鐘最後入場

（牡丹池泉開放期間4/29～5/9，營業時間延長至18:00）

門票：一般成人1000日圓，牡丹池泉開放期間1200日圓

官方網站

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