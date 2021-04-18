與星野集團齊名！頂級溫泉旅館「FUFU」最新系列：日本京都&熱海別邸將開幕
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
喜歡到日本享受高級溫泉旅館的朋友們一定都知道的「FUFU」系列溫泉旅館，繼「FUFU 河口湖」、「FUFU 日光」、「FUFU 奈良」到「熱海 FUFU」後，這次又是哪裡要推出頂級的溫泉泡湯旅館呢？讓我們看下去！
FUFU 京都
FUFU京都位在京都南禪寺與指定為國家史跡的「無鄰菴庭園」和「京瓷美術館」附近，因此建築設計保留京都特有的傳統風格，溫暖的木頭配上精緻的木格，光線灑落時散發出神秘的氛圍，職人的技術配上精心挑選的裝飾藝術，打造出讓人充滿安心感的空間。
FUFU 京都一共有40個房間、6種房型，每間都能讓你沉浸在檜木香中，並且有私人溫泉可以體驗。館內提供能品嘗「京野菜」與炭火美味的和食料理「庵都」，早餐更提供了豪華的四段料理「福重膳」。
ふふ FUFU京都
開幕日預定：2021年4月26日
房間：全40室共6種房型
參考價格：77,000日幣起（1泊2食）
官網：https://www.fufukyoto.jp/
FUFU熱海別邸：木間之月
即將開幕的「木間之月」是「FUFU熱海」旁的別邸，為了更講究私人空間所獨立出的小型渡假村，總共只有6間房，每一間都擁有自己的花園露台，不受其他人打擾。
陽光、綠樹、沉穩的木頭裝潢，來到這裡可以盡情享受與世隔絕的寧靜空間，微風輕輕吹拂，晚上還能在月夜下體驗戶外泡湯的奢華之旅。
ふふ FUFU熱海 別邸「木の間の月」
開幕日預定：2021年4月20日
房間：全6室共3種房型
參考價格：110,000日圓起（1泊2食）
官網：https://www.atamifufu.jp/konomanotsuki/
窩日本推薦閱讀：Netflix原創日劇10部推薦：開拍第2季的全裸監督、今際之國的闖關者，還有…？
更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站＋追蹤按讚「窩日本」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言