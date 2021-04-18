與星野集團齊名！頂級溫泉旅館「FUFU」最新系列：日本京都&熱海別邸將開幕

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

喜歡到日本享受高級溫泉旅館的朋友們一定都知道的「FUFU」系列溫泉旅館，繼「FUFU 河口湖」、「FUFU 日光」、「FUFU 奈良」到「熱海 FUFU」後，這次又是哪裡要推出頂級的溫泉泡湯旅館呢？讓我們看下去！

FUFU 京都

FUFU京都位在京都南禪寺與指定為國家史跡的「無鄰菴庭園」和「京瓷美術館」附近，因此建築設計保留京都特有的傳統風格，溫暖的木頭配上精緻的木格，光線灑落時散發出神秘的氛圍，職人的技術配上精心挑選的裝飾藝術，打造出讓人充滿安心感的空間。

FUFU 京都一共有40個房間、6種房型，每間都能讓你沉浸在檜木香中，並且有私人溫泉可以體驗。館內提供能品嘗「京野菜」與炭火美味的和食料理「庵都」，早餐更提供了豪華的四段料理「福重膳」。

ふふ FUFU京都

開幕日預定：2021年4月26日

房間：全40室共6種房型

參考價格：77,000日幣起（1泊2食）

官網：https://www.fufukyoto.jp/

FUFU熱海別邸：木間之月

即將開幕的「木間之月」是「FUFU熱海」旁的別邸，為了更講究私人空間所獨立出的小型渡假村，總共只有6間房，每一間都擁有自己的花園露台，不受其他人打擾。

陽光、綠樹、沉穩的木頭裝潢，來到這裡可以盡情享受與世隔絕的寧靜空間，微風輕輕吹拂，晚上還能在月夜下體驗戶外泡湯的奢華之旅。

ふふ FUFU熱海 別邸「木の間の月」

開幕日預定：2021年4月20日

房間：全6室共3種房型

參考價格：110,000日圓起（1泊2食）

官網：https://www.atamifufu.jp/konomanotsuki/

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