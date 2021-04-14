日本2021年商品「含稅價格」新制上路了！UNIQLO、GU變相9折太划算

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

5%、8%、10%…過去到日本旅遊時你經歷過哪一個消費稅的年代呢？日本消費稅在2014年從5%調漲至8%、2019年又調漲至10%，每每到日本血拚時常常被搞得一個頭兩個大，因為每間商店的價格標示方式不一，有些是「稅前」、有些又是「稅後」，讓旅人們傻傻搞不清楚，像小編也需要靠計算機計算，若再使用折價券要算的又更多了😰不過未來到日本不用再擔心！因為消費稅新制即將登場～

日本消費稅新制2021年4月新登場

根據日本消費税法第63條規定，從2021年4月1日開始，日本全國不論「電視、廣告、傳單、店家或網路通販」，商品的價格必須一律標示為含稅價格，讓消費者一目瞭然。舉例：過去的￥2,990+TAX標籤將成為歷史，未來會統一為含稅的￥3,289 囉！不再看得霧煞煞！

同場加映｜UNIQLO、GU變相全面9折優惠

日本國民品牌UNIQLO與旗下的GU，因應此次的新制變更，宣布旗下所有商品從3月12日開始，將直接沿用目前的未稅價格標籤，拿掉標籤上的+TAX，等於所有商品變相直接9折！天啊~也太划算了吧！

舉例：

3/12前商品原價為1,990+TAX=2,189（實際金額），外國人享退稅後價格為1,990日幣

3/12後商品實際金額為1,990（已含稅），外國人退稅後價格為1,809日幣，與原本的價格相比享9折優惠！

未來到日本血拚，終於不再被價格搞得亂七八糟！期待解禁的那一天到來～

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