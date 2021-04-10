迪士尼「玩具總動員」主題飯店正名曝光、確定今年開幕！在玩具世界入眠

皮克斯《玩具總動員》系列為許多人的童年回憶，如今大家不僅能透過電影重溫，還新增了得以圓夢的獨特體驗。日本東京迪士尼此次以「玩具總動員」為主題，打造強強聯手新飯店，預計2021年開幕，代表今年大家就有機會白天暢玩迪士尼遊樂園，晚上再入住玩具世界，雙重幸福令人期待！

圖／東京迪士尼官網

日本迪士尼早在幾年前就已釋出「玩具總動員」主題飯店的消息，經過施工與籌備期，官方前幾日終於再次宣佈新資訊，表示飯店名稱確定為「東京迪士尼度假區玩具總動員酒店」，亦提到此為日本首家「中等價位」的迪士尼酒店，不想入住豪華級也可用更平價的價位入住夢想旅店，計劃今年正式營運。

圖／上海迪士尼官網

飯店大樓總建築面積約40000平方公尺（12100坪），包含地下一層共12層、總計有595間基本客房，全區將從外部、入口到大廳開始就讓粉絲身處玩具的世界。若以上海迪士尼玩具總動員飯店為例，預計大樓外將會有人氣角色的巨型造景，也可入住安迪房間，還會附有像是可愛造型的設施及設備，大家可以一起期待不久後東京迪士尼版本的真面目！

圖／上海迪士尼官網

圖／上海迪士尼官網

東京迪士尼度假區玩具總動員酒店

地點：千葉縣浦安市舞濱47號1-46（預計2021年開幕）

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