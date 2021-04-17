日本深度旅遊！到長野追尋綠光　絲綢上品安曇野「天蠶絲」之旅

天蠶（天蚕、てんさん），中文中也稱為「日本柞蠶」（註），不同於我們一般認識的「家蠶」，是一種以野生為主的野蠶，而其吐出來的蠶絲和蠶繭非常特別，呈現出天然清新的綠色，並自帶比一般絲綢更加細緻的光澤感，也比一般家蠶絲且更具有柔韌性，所織出來的布匹可說是絲綢中的上品。卻也因為為數不多，在織品市場中更是珍稀貴品。

而天蠶的發源地也是重鎮，正是在長野安曇野的穗高有明一帶，這裡坐擁北阿爾卑斯山的好山好水，及大片的麻櫟樹林——這是天蠶的主食，相當於桑葉之於家蠶，因而讓野生的天蠶得以生存繁衍。早在還是江戶時代的1780年代，當地人就發現了天蠶及天蠶絲的魅力，並開始有意識地放養牠們，到了1850年代發展繁盛，當地已可生產天蠶絲線而形成產業。雖然隨著自然環境變遷、戰爭等因素，使得安曇野的天蠶產業一度受到影響，但即便在現在，長野周邊還是有約100座農場在放養天蠶。若是對這美麗典雅的高級蠶絲有興趣，那麼不妨一起走一遭為樹林環繞的安曇野市天蠶中心，也稱作「安曇野市天蠶絲綢博物館」，來進一步了解關於天蠶與天蠶絲的知識吧。

註：日文中的「柞蠶（柞蚕、さくさん）」一般是指來自中國的柞蠶。

在帶大家走進安曇野市天蠶中心前，先簡單和大家說明一下：安曇野市天蠶中心，其實包括了天蠶絲綢博物館，以及天蠶絲綢紡織學校。來到這裡，能透過天蠶絲綢博物館中的展示，了解關於安曇野天蠶產業的歷史文化發展，天蠶的生長過程，天蠶絲的製造過程等知識，同時可以買到天蠶絲製作的各式各樣織品小雜貨等。噢，雖然說前面有提到，天蠶絲綢是絲綢中的上品，織品價格不菲，不過在天蠶中心可以找到不同程度的天蠶混紡織品，相對來說價格親民，卻也能見識到天蠶絲的美，可真的是非常特別的紀念品。博物館內也有可以讓遊客體驗的傳統織布機，喜歡手作或是傳統文化的朋友可以試試看。

而天蠶絲綢紡織學校的部分，則是有自日本各地慕名而來學習使用天蠶絲紡織的職人們，包括如何利用天蠶絲線織布，紡線，甚至是放養等，是日本國內天蠶產業延續的重要基地。

在大概知道安曇野市天蠶中心的機構組成後，接下來就直接入內參訪囉！

作為天蠶絲綢博物館，館內展示了許多天蠶的相關介紹、報導文獻等，以及日本職人大師們利用天蠶絲製作出來的和服布匹等作品。不過我們這次參訪時，更有幸遇見了天蠶振興會的會長田口忠志先生，並從他的口中了解更多關於天蠶的魅力所在。

談起天蠶絲的迷人之處，首當其衝便是它獨特的典雅光澤感。光是從蠶繭和紡成的絲線上，都能看出那宛如霧面光那樣柔和低調卻難以忽略的光澤，再加上其天然的淡綠色，更顯出其別是雅緻的風格，含蓄而不張揚。不過作為紡織材料，在製作成織品後的觸感和保暖性也是十分重要的。天蠶蠶絲本身的結構特別，其紡線的斷面呈現中空的狀態，無論是冬天講求的保暖性，還是夏天講求的透風性，都十分恰當。於此同時，天蠶絲相比一般絲綢更柔軟且具有一定延展性，因此不容易撕裂，再加上其難以染色的特性，因此也不容易被其他東西染色弄髒。

上述種種特性，造就了這天然少見的珍品的無上價值，田口先生告訴我們，天蠶絲普遍售價為每公斤70萬到100萬日圓（台幣19萬到26萬左右），而普通蠶絲的售價則一般為每公斤2萬日圓（台幣5千多）左右，可見天蠶絲的珍稀性，因而也被成為「絲綢之鑽」。

天蠶絲綢博物館中的展示，包括了靜態平面的展示看板，也有相關的影片動畫及一些模型，透過淺顯易懂的說明方式，搭配可愛的插畫圖文，讓大小朋友都能了解關於天蠶的一切，以及安曇野當地人放養天蠶的過程。雖然說，相對於家蠶，屬於野蠶的天蠶以野生為主，但為了幫助天蠶繁衍並取得天蠶絲，安曇野人會透過協助天蠶繁衍並「放養」牠們。簡單來說，安曇野人會在野外的天蠶結繭後，將綠色的蟲繭收集起來，放在專門的「蝶籠」中，待他們破繭而出，羽化成蛾後，再把有懷孕的天蠶蛾另外集中照顧，確保牠們在安全環境下順利產卵，並將蟲卵洗淨收集好，分別放回樹林中讓他們孵化成長。待他們成長並結成繭後，再重複一樣的作業。

這也是為什麼，天蠶絲常被說是自然與安曇野人共同創造出的寶藏。

天蠶的蠶寶寶，和大家一般常見的吃桑葉的家蠶寶寶顏色不同，天蠶本身就是綠色的。田口先生告訴我們，天蠶幼蟲很「害羞怕生」，常常喜歡躲在麻櫟樹葉中，不過在適當的季節中，外出麻櫟樹林中觀察，還是能見到牠們。而天蠶蠶繭若要製成上好的天蠶絲，必須是沒有經受破壞的蟲繭，才得以製成「生絲」或所謂的「真絲」，若是有破孔缺陷的蟲繭，也是可以製成比較普通的紡線，有一部分天蠶中心也會提供給如資生堂這樣的美妝品牌大廠，提取其中的精華成分來做保養品。

如此珍貴而美麗的天蠶絲，最常用在傳統的織品裝飾中，包括高級訂製和服，及和服的花紋刺繡等，而這些在天蠶中心中都能見到展示，雖然⋯⋯為了保護展品，是放在特別的展示玻璃櫥窗中。上圖這件和服，就是採用100%純安曇野天蠶絲綢所織成的，呈現淡雅的綠色。不得不說透過照片，很難真的體會到純天蠶織物的自然光澤，想要見到它那迷人的「綠光」，還是建議大家走一趟安曇野市天蠶中心比較好。

天蠶絲綢之珍 亦在於工藝

前面有和大家提過，天蠶中心除了天蠶絲綢博物館外，還有天蠶紡織學校。即便是遊客，也可以透過觀摩職人織布，以體驗「唧唧復唧唧，木蘭當戶織」的感覺。都說天蠶絲柔軟且具有良好的延展性，但也正因為如此，使得用天蠶織布成了一門技術，且不可用電動機器織布，只以傳統織布機的方式，透過職人一踩踏一穿線的方式一點一點悉心製作。

「由於天蠶絲的延展性太好，若是採用100%純天蠶絲來織成布品，織布過程中十分容易變形，所以非常考驗職人的紡織技術。」田口先生告訴我們，即便是有了5、6年經驗的紡織職人，也不一定能勝任純天蠶絲綢的紡織。而即便是有經驗的職人，要完成一匹能做成和服的純天蠶絲綢布匹，平均也要花費50天，將近兩個月的時間。也就是說，天蠶絲占比約高，紡織起來就越困難，可以見得純天蠶絲綢是多麼珍貴的了。

儘管天蠶絲的紡織高難度，但它特有的魅力，卻依然吸引了來自日本不同地方的學徒們，為見識學習天蠶絲綢的紡織而前來安曇野市天蠶中心學習。上圖中的這位女學生，便是一年前為了天蠶自沖繩前來安曇野的。她告訴我們，在沖繩時在學校機關中看到過天蠶的繭，覺得它實在是太美太稀奇了，因而搬到安曇野學習關於天蠶的事物。

田口先生表示，由於天蠶絲的紡織非常考驗技術，因而培育專業職人以延續天蠶產業，也是目前安曇野市天蠶中心的重要目標之一。目前天蠶中心中的學員們，有不少來自外地，他們就和上面那位來自沖繩的女學員一樣，是在了解見識到天蠶絲的美後，特地來此學習，希望學成後可以回到家鄉發展天蠶事業。

在觀摩職人們操作織布機作業後，是否也讓你心裡癢癢的，好想試試看呢？回到天蠶絲綢博物館，館中放置了一台簡易型的傳統織布機，是可以讓遊客體驗傳統紡織的樂趣。當然，這裡使用的紡線自然不會是珍貴又講求技術的天蠶絲線，而是使用一般人比較好上手的粗棉線——但對於手作控來說，這體驗已經十分足夠了。館內的工作人員會簡單教你如何操作織布機，讓你可以現場織一塊小杯墊，帶回家做紀念。

當然，還是想要買一些天蠶絲製成的商品做紀念的話，就不能錯過博物館內的紀念品區。畢竟在這裡見識到天蠶絲的魅力，不帶點什麼回家是不是太對不起自己了？（笑）博物館中有各種不同的商品，包括純天蠶絲或混紡的圍巾、天蠶絲繡線、天蠶絲綢布雜貨，以及有可愛的天蠶寶寶吉祥物設計的周邊商品。若你平時會做一些小手作，筆者個人蠻推薦天蠶絲線的，實用且更加能感受到天蠶絲的魅力吧。

在為樹林環繞的靜謐的安曇野市天蠶中心中，親眼見識那傳說中泛著淡雅綠光的高級天蠶絲，並大致了解關於傳統蠶桑與紡織的一些過程，還能體驗傳統織布的樂趣。如果你也喜歡傳統文化體驗，或喜愛紡織品和手作，那麼安曇野市天蠶中心是蠻值得一訪的地方。說得浪漫一些的話，那也是為了追尋心中的那一道綠光吧。

安曇野市天蠶中心（安曇野市天蚕センター）

地址：長野県安曇野市穂高有明3618-24

開館時間；

4～10月9:00 - 17:00

11～3月 9:00 - 15:00

門票：免費

官方網站（簡體中文）

松本城：國寶五城之一 五重天守罕平城

若你心中已經決定，要到安曇野一見天蠶的綠光，那麼在規劃行程的時候，不妨參考我們為大家整理的這些景點。首先要來推薦的，便是在長野松本市的松本城。由於大家在前往安曇野時，很有可能會通過松本，因而國寶級的松本城，也是蠻值得駐足的景點。與姬路城、松江城、彥根城、犬山城並稱日本五大國寶古城的松江城，也是日本僅存的保存著五重天守閣的城堡，由於非常幸運地避開戰火，其建築體歷史最早可以追溯到日本戰國時代的1594年。外觀看上去是5重，內部其實有6層的松本城，也是目前日本現存的名城中少見的「平城」，即座落在平原盆地上的城，因此松本城上的視野特別好，而因為盆地地形，四周雄山環繞，形成了一道特別雄壯的城景。據說，過去城主們為了保證松本城天守閣上的良好視野，是有規定周遭的建築物全不得建造過高，以免造成「國安問題」。

有趣的是，松本城內會有忍者裝扮的工作人員走來走去，和他們合照起來也別是一番風味。

松本城

地址：長野県松本市丸の内4-1

官方網站

200年歷史傳承的老酒造，名字卻叫EH？竊聽我們娓娓道來，這酒造原來是創業於江戶時代末期的酒藏「醉園（酔園）」，利用安曇野出了名的好水及培養出來的好米，釀製成香醇的日本酒「醉園」。只是它在2002年時，被以小型製造販售公司「EH集團（EXCEL Human）」所收購，繼承延續了醉園的日本酒釀造傳統，並持續生產「醉園」同時開發其他酒品，以「EH酒造」的新名字問世。

對於好酒之徒來說，若能參觀日本酒釀造的過程，必然也是一種享受。而來到EH酒造，便能實現這個念想，工作人員甚至會打開超大型的發酵酒槽，讓大家看看內部的酒母發酵得冒泡的樣子——順便吸兩口香醇酒氣。參觀結束後，還可以在酒造中的試飲間試飲。特別的是，EH酒造的試飲間，採用了洋式的裝潢設計，更能見到有如教堂般的彩繪玻璃。午後日光自彩色玻璃窗投下一片斑斕，搭配單色純淨的日本酒，美得讓人目眩神迷。

EH酒造

地址：長野県安曇野市豊科高家1090-1

參觀預約 |官方網站

大王山葵農場：安曇野的又一綠 享盡山葵美味

若說天蠶的綠是淡雅，那山葵的綠則是清新，而他們都是安曇野獨特而迷人的綠。我們之前在和大家介紹安曇野的山葵時，便已提過，因為被阿爾卑斯山的好水，與特殊地形造成的湧水，使得安曇野市非常適合山葵生長，境內自然也有許多山葵農園，其中包括大家可能並不陌生的「大王山葵農場」。可以在山葵田中散步，並品嚐各式各樣的特別的山葵料理，其實在大王山葵農場，就可以玩上大半天，且也能買到非常有趣的山葵系列伴手禮。而若你本身是餐飲業者，那麼就更建議也到其他安曇野的山葵農園走走，也許可以找到一些料理工作上的新靈感或是合作契機，更多資訊可以參考我們之前為大家介紹的文章，或是觀賞上面的影片。

大王山葵農場

地址：長野県安曇野市穂高3640

官方網站

總有一天 在安曇野遇見綠光

一方水土養一方人，在北阿爾卑斯山山脈下的扇形地，孕育了美味的山葵、珍稀的天蠶，以及懂得珍惜自然之惠的安曇野人。拜訪天蠶中心的這一趟下來，印象最深刻的，除了初見天蠶絲那一抹自然淡綠光澤時的雀躍外，還屬在聽到自沖繩來的女生，說起天蠶絲時眼底閃動的光芒。

「天蠶絲最迷人的，還是它的光澤啊。」因為喜歡天蠶，所以從沖繩來到長野，或許她看到天蠶的綠光時，亦如同旅人在極圈看見極光那樣，為眼前美麗的景象和事物而感動不已，所以才不遠千里來到安曇野吧。

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