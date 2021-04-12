前進日本棒球殿堂「阪神甲子園」！歷史館遇見KANO、球場見學參觀一日遊

正式名稱為「阪神甲子園球場」的甲子園，建於1924年，是日本最古老也是最高人氣的棒球場。最早甲子園球場其實是為了高中生棒球而打造的球場，從這點來看，可以見得日本高中生棒球的人氣歷史久遠。至今，甲子園依然每年都會舉辦幾場高中生棒球大賽，不僅吸引大量球迷聚集觀賽，並經由電視媒體全國播放。由於甲子園球場本身和高中生棒球大賽的關聯太緊密，因而「甲子園」一詞不僅代表球場，同時也代表「高中生棒球大賽」。

1948年時，由於甲子園球場成為了日本職棒球隊「阪神虎隊（阪神タイガース）」的官方球場，因而名字也自「甲子園球場」改為「阪神甲子園球場」。然而這也沒有動搖到甲子園球場本身的功能及人氣，畢竟現在這裏除了能見到日本高中生棒球聯賽，也有職棒賽事可以看，對於喜歡看棒球比賽的朋友來說，自然是棒球聖地無誤囉。

即便是沒有賽事的日子，甲子園依然是棒球迷或是歷史迷值得造訪的景點，因為在這裡有球場見學、球場名物美食、歷史博物館等地方，想要感受棒球的熱血氛圍，絕對不會找不到方法。

阪神甲子園球場

兵庫県西宮市甲子園町1-82

官方網站

甲子園所在的位置，正處於大阪和神戶兩大都市中間，無論前往哪一處，都只需要20分鐘左右的電車車程，而最方便的大眾交通方式，當屬搭乘阪神電鐵前往，並在「甲子園站」下車便能到達。有去過或是有做過功課的朋友，也許會知道JR線也是有一個叫「JR甲子園口」的站，看起來似乎也是可以抵達，不過需要注意的是，這一站距離阪神甲子園球場入口處，徒步需要36分鐘左右。

針對外國遊客，阪神電鐵也有推出特別優惠的一日乘車券「阪神電鐵一日券（Hanshin Tourist Pass）」，可以從大阪的梅田站、難波站開始，到神戶的三宮站全線無限次上下車，並途經甲子園。這張一日券一張500日圓，認真算來，從大阪梅田站坐到甲子園站，來回就要花540日圓，若使用一日券一定划算。在遊覽完甲子園後，若是想要到神戶吃牛排大餐，更少不了使用這張Pass。

搭乘阪神電鐵，在甲子園站下車，便能見到甲子園的入口在眼前——可見這一站距離球場有多近。

阪神電鐵一日券

購買地點：可在關西機場、梅田站的阪急旅客中心、難波的Big Camera等

具體可以參考官方網站

想在甲子園裡看一場棒球賽的話，先想想自己想看什麼樣的比賽吧。是想要看日本職棒，阪神虎的主場賽事，見識職業選手們的專業技巧，還是想要看熱血青春的高中生棒球賽呢？

不得不說，阪神虎的賽季較長，在甲子園的網站上又有詳細的中文說明導覽，可以在出行前就寫預約好票，憑著購票後的QRcode，到球場現場進行換票。在日本看球賽的球賽本身，應該每個國家都差不多，但日本非常有特色的是比賽中粉絲的熱烈反應，還有粉絲們會一起發射長汽球等，畫面可說是非常壯觀熱鬧。

花生和美式風味十足的餅乾傑克（Cracker Jack）都是在甲子園觀賽時，非常適合解嘴饞的零食。當然如果肚子餓，想要來吃點真能填飽肚子的，在甲子園球場內也能找到，包括壽司喔！其中最受歡迎的，當屬Jumbo烤雞肉串、炒麵和咖哩飯囉，堪稱甲子園三大美食呢。而球場內也會有背著迷你啤酒機的「啤酒女孩（ビールガール）」為大家提供清爽的生啤，不管是Asahi還是Kirin都有，搭配球場內的三大美食，絕對是甲子園觀賽的絕佳享受之一。

而在球場內販售經典的人氣款「和風咖哩」，在伴手禮周邊商品店中也有方便的調理包可以買，更有其他不同口味的咖哩任君挑選。

在非賽季或是在比賽當天提早到甲子園球場的話，有機會可以參加甲子園的球場見學行程，在工作人員的帶領下，深入平時無法進入的球場後台，參觀甲子園球場。像非賽季的假日時，透過球場見學可以參觀包括球員們在比賽前熱身練習的牛棚、休息室、休息區等，一般觀賽時只有工作人員和球員進入的場域。而若是當日有比賽，更有機會可以透過見學，觀摩球員們賽前熱身練習的樣子。

球場見學的行程，依據拜訪當天的狀況不同，內容也會有所變化，不過基本上都是會有專業的工作人員帶領導覽，並詳細解說一些球場空間設計、用途乃至內幕等有趣內容。雖然說導覽的工作人員還是都以日文講解，但球場也很貼心準備了多語言的紙質導覽說明，所以即便不懂日文，也不用太擔心。

牛棚是棒球場必不可少的設施之一，作為投手們上場前熱身場地，是完美比照球場上投手丘與本壘板之間的距離設置，讓各投手在上場前可以先透過熱身練習熟悉場地，以求正式上場時的正常發揮。我們拜訪的當天，由於沒有比賽，因而有緣進入參觀，而貼心的工作人員也不忘幫大家拍攝紀念照。

參加球場見學，最令人興奮的部分，恐怕還是踏上球場和球員休息區吧——畢竟平常都只能遠遠觀望。在導覽的專業帶領下，我們可以「踏上球場」，並坐進球員休息區，從參賽球員的視野來觀看整個球場。而站在球場上，能非常近距離地見到日本高中棒球選手常會帶回家做紀念的甲子園的塵土，更有臨場感。

想參加球場見學行程，需要透過網站或電話聯絡報名。雖然說預約工作人員還是以說日文為主，但不排除能有英文對應的工作人員。當然，當天現場報名見學也是沒問題，只是若當天該場次的見學報名人數已滿的話，可能就需要再等候。

甲子園作為日本歷史最悠久的棒球場，也是棒球精神的象徵和神聖殿堂，這麼些年來收藏了無數少年的笑容與淚水，藏著無數青春熱血的故事。而想要更深層次地品讀甲子園與棒球，那麼走進甲子園歷史館就對了。為了讓訪客能透過更多元的方式來了解甲子園的歷史，館方也製作了多語言的導覽APP，支援日文、英文、簡體中文、繁體中文、韓文，APP中還有拍照打卡用的特別AR相框呢。

★棒球迷獨家優惠

若你正考慮要到甲子園看比賽，不妨也一併入手甲子園歷史館的門票吧。在甲子園的官方購票系統上訂購比賽門票，並拜訪甲子園歷史館參觀的前5000名外國訪客，可以免費獲得阪神虎的球衣噢。（贈品若提早無庫存，將提前結束活動）。

在新型肺炎影響之下的非常時期，進入甲子園歷史館參觀之前，酒精攜手消毒與體溫檢測都是必不可少的。設施境內工作人員全面配戴口罩不說，也會定期對館內空間進行消毒，當然也要求到訪的參觀者們一律配戴口罩。

在甲子園歷史館中，能見到日本高中生棒球淘汰賽甲子園的各種史料，同時也有阪神虎的歷史資料，包括在甲子園球場中發生的各種大事記、經典球賽，更有許多珍貴的歷史文物收藏展示。而畢竟甲子園高中球賽，作為日本經典的棒球賽，勢必決定了日本職棒中，甚至是之後旅外的日本知名球員，高中時或多或少都有參與過甲子園。這些史料和紀錄，同樣在歷史館中都能見到，像松阪大輔當年參加甲子園大賽時，所代表學校棒球隊的制服。

在以甲子園高中棒球大賽歷史為主的展示空間中，有一面紀錄的歷年參賽隊伍名字的棒球牆，而其中也包括了當年日治時期，參加進軍甲子園大賽的台灣球隊「KANO嘉義農林」，也就是2014年上映的台灣電影《KANO》中講述的那隻棒球隊。有趣的是，其實在嘉農的旁邊，還有一兩所台北學校的棒球隊。同樣是日治，除了台灣外，當時中國東北的滿洲也是殖民地之一，所以在甲子園中也能見到來自滿洲的球隊的名字。

工作人員告訴我們，在電影《KANO》的影響下，讓甲子園歷史館成了熱門景點，且不少台灣朋友常常會來找尋關於嘉義農林當年在甲子園的一些相關文物展示。為此，館方都會在各展區中有相關展示的地方，特別標出KANO的字樣，讓大家一目了然。

除了一般靜態的史料展示，在甲子園歷史館中還結合科技，設置了很多互動式的裝置，讓訪客可以以更有趣的方式了解甲子園的歷史以及棒球的魅力。其中令人印象深刻的，當屬VR體驗區。在這裡，可以依據菜單自由選擇自己想要體驗的「甲子園經典時刻場景」，然後戴上VR眼鏡，就能體驗那種宛若置身場中的即視感。當然，這些VR眼鏡也都是會定時消毒處理的。

另外還有一處非常有趣的互動裝置，是模擬日本職棒選手選拔大會（プロ野球ドラフト会議）上新人選手採用結果發布場景。大家可以自己在螢幕上輸入自己的資料，大螢幕上就可以顯示出你的個人球員名牌，簡單一圓你那「教練，我想打棒球」的夢想。

即便沒有參加球場見學的行程，在甲子園歷史館中，也能找到一個能眺望球場全景的絕佳展望台「Back Screen View」。抬頭能見到巨大的計分板、廣闊的球場全景，讓人不禁想像起自己站在投手丘上的景象，感到熱血沸騰。

甲子園歴史館

官方網站

※2021年9月6日至2022年3月，因應館內改装工事，暫停開館。

參觀歷史館、球場，也看了球賽之後，心滿意足地準備回家了嗎？先等等，回家之前是不是忘了什麼重要的事？對啦，就是買伴手禮和紀念品！甲子園的伴手禮周邊商品店中，搜羅了各式各樣的阪神虎隊和甲子園的周邊商品，包括我們前文提到的，甲子園三大美食名物的咖哩調理包、零食等吃的，還有聯名球帽、包袋配件，以及最高人氣最經典的球衣們等。除此之外，也有像造型磁鐵、鑰匙圈等適合送親友的小紀念品，也有可以客製化的球衣，甚至是寵物的球衣，都是非常有特色的商品。

今年礙於新型肺炎疫情影響，球場內禁止粉絲使用往年那種可以放飛的加油氣球，並另外推出了畫有加油氣球形象的毛巾，讓大家可以代替氣球來表示應援。

買完伴手禮和紀念品，欣然踏上歸途，卻意外發現，在甲子園球場周圍的步道上，有一面紅磚地上刻滿了字——那是各年份甲子園高中生棒球賽的優勝的隊伍紀錄。然而在2020年的這一塊紅磚上，寫的不是學校和球隊的名字，而是「今年暫停」的告示，畢竟還是得顧及新冠肺炎防疫。只是這一中止，想必也讓不少即將高中小將們感到很傷感吧，真希望能儘快解禁。

跟著我們一趟走下來，就算不是棒球迷，是否也感受到甲子園球場的魅力了呢？棒球作為日本國球，也是日本非常深刻的文化之一，從不少日本漫畫及電影中，能看到棒球之於日本少年少女們的青春意義，而甲子園作為棒球殿堂，是非常值得喜歡日本文化的朋友走一遭的！而且，在甲子園歷史館中，也能找到關於台灣過去的一些歷史記憶。若有到關西旅遊，找機會到甲子園走走吧！

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