會發光的「真」麵包燈、印度饢餅時鐘？麵包控絕對想收藏

【撰文:Shinon/ 窩日本】

你喜歡吃麵包嗎？隨著愈來愈多精品麵包店的出現，麵包已不再只是早餐的選擇或是搭配餐湯及主菜的配角。不過，這次我們不是要介紹日本的麵包店，而是一名愛麵包愛到把麵包轉化成家飾的日本設計品牌PAMPSHADE，來看看他們特色商品吧！

PAMPSHADE的品牌故事

單看這照片時你可能以為這是麵包店的展示，仔細一看麵包都在發光，原來這都是電燈！

圖中的女性是PAMPSHADE的創辦人森田優希子小姐，她可是名副其實的麵包迷，不只喜愛吃麵包，在學生時代曾在麵包店打工，看著買不出去的麵包被大量廢棄覺得十分可惜，一直在思考有什麼方法可以傳遞出麵包外表、香氣、製作方法的魅力。

在大學畢業後她本來從事設計的工作，有天突發其想把麵包製成燈，並得到麵包店的協助，以本來該廢棄的麵包進行試驗，最後成功設計出這些用真正的麵包去製作的麵包燈，成立了品牌PAMPSHADE。森田小姐的創意使她一舉成名，商品也大受歡迎，不只日本，也販售到海外不同地方。

Real Bread Lamp真麵包燈

就如上文所提及，PAMPSHADE的商品都是用真正的麵包造成，而他們的主打商品就是麵包燈了！款式有長長的法棍麵包、牛角麵包、吐司、酸麵包等很多選擇，還可以特別訂造你想要的麵包款式。小的麵包燈需要裝電池發電，而大型的法棍麵包則接上電線使用。價格從5,990日幣至16,940日幣不等。

每個麵包燈都是由麵糰開始製作，可以參考上方的介紹片段。首先烤焗出各種麵包，然後再小心翼翼把麵包的底部打開，掏出內部至空心的狀態(森田小姐還一邊製作一邊吃，不會浪費XD)。接著把麵包浸透防腐及防霉的液體，讓麵包更堅固也不易變壞，最後裝上LED燈便完成了！

NAAAAN time？印度饢餅時鐘

除了可愛的麵包燈，森田小姐還把印度饢餅轉變成時鐘！在日本吃印度咖哩主流都是搭配印度饢餅(雖然聽說印度人其實不太常吃)，塞滿起司能牽絲的起司饢餅更在日本女生間很受歡迎。而這個印度饢餅時鐘所使用的饢餅都是由兵庫縣尼崎市的尼泊爾咖哩店Art and Nepal幫忙烤製，每個饢餅的形狀及烤焦的程度都有些微的分別，更顯獨一無二。

印度饢餅時鐘同樣都會經過防腐及防霉的加工及處理，相對於麵包燈，饢餅的質感比較柔軟，所以掛在牆上會好好貼在牆壁，但吊起的話卻會自然垂下。這也是啟發自西班牙著名畫家薩爾瓦多·達利的代表作《記憶的永恆》，以柔軟的時鐘表達出記憶會隨著時間的推移而變得曖昧。柔軟的印度饢餅時鐘比起準確告訴你時間，更想讓每天跟時間競賽的人一個反思的契機。

印度饢餅時鐘的價格為8,580日幣，而且需要預約，目前訂單已經排到兩個月後，想買就要趕快囉！PAMPSHADE的商品寄賣在日本、美國、法國、英國、香港等多家商店，也可以在網上購買到，各位麵包控可不要錯過喔！

PAMPSHADE網上商店

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