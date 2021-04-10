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進攻主婦們的心！人氣鑄鐵鍋「LE CREUSET X 哆啦A夢」聯名款登場 同場加映米奇鑄鐵鍋

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

人人都愛的哆啦A夢聯名款又來囉！這一次與婆婆媽媽最愛的人氣鑄鐵鍋品牌「LE CREUSET」合作，要進攻主婦們的心💖究竟有哪些厲害的聯名商品呢？跟著小編一起來瞧一瞧！

LE CREUSET X 哆啦A夢 聯名商品新登場

全系列共推出9款，從人氣的鑄鐵鍋、餐盤、馬克杯組到托盤應有盡有，以哆啦A夢和妹妹哆啦美的藍色與黃色為主色系，馬卡龍般的夢幻色彩為廚房增添不少質感。

1.萬用窈窕琺瑯鑄鐵鍋 哆啦A夢款

哆啦美款

2.琺瑯鑄鐵媽咪鍋

3.托盤杯子組

4.5入餐盤組

5.托盤圓盤組

6.5入馬克杯組

當有客人來訪時，用鑄鐵鍋煮一頓美味料理，再使用繽紛的杯盤組，保證會收到大家的稱羨，得到許多羨慕的目光唷！更棒的是，此次聯名台灣也會在4月6日限定發售，雖然可以預期數量不多馬上就會被搶光，但哆啦A夢的粉絲還是可以密切留意喔~

LE CREUSET × 哆啦A夢 ル・クルーゼ×ドラえもん

發售日：2021年3月6日

通路：Le Creuset店舖、日本國內百貨專櫃、廚具専門店、Le Creuset 線上門市與其他通路

官網：點我

同場加映｜米奇鑄鐵湯鍋登場

只有哆啦A夢不夠看嗎？連米奇聯名商品也通通帶回家吧！

米奇鑄鐵鍋系列為日本獨有的商品，共推出黑、櫻花粉與紅色三色系，針對每次煮飯的心情，挑選喜歡的廚房用具，讓下廚變得更快樂、更幸福吧！

1.萬用窈窕琺瑯鑄鐵鍋

2.迷你陶瓷圓形小鍋子

3.迷你餐盤三入組

4.杯盤組

官網：點我

窩日本推薦閱讀：日本百元商店大創Daiso必買廚房用品17選推薦～這麼好用才100日幣也太良心了！　

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