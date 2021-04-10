進攻主婦們的心！人氣鑄鐵鍋「LE CREUSET X 哆啦A夢」聯名款登場 同場加映米奇鑄鐵鍋
【撰文:Natalie/ 窩日本】
人人都愛的哆啦A夢聯名款又來囉！這一次與婆婆媽媽最愛的人氣鑄鐵鍋品牌「LE CREUSET」合作，要進攻主婦們的心💖究竟有哪些厲害的聯名商品呢？跟著小編一起來瞧一瞧！
LE CREUSET X 哆啦A夢 聯名商品新登場
全系列共推出9款，從人氣的鑄鐵鍋、餐盤、馬克杯組到托盤應有盡有，以哆啦A夢和妹妹哆啦美的藍色與黃色為主色系，馬卡龍般的夢幻色彩為廚房增添不少質感。
1.萬用窈窕琺瑯鑄鐵鍋 哆啦A夢款
哆啦美款
2.琺瑯鑄鐵媽咪鍋
3.托盤杯子組
4.5入餐盤組
5.托盤圓盤組
6.5入馬克杯組
當有客人來訪時，用鑄鐵鍋煮一頓美味料理，再使用繽紛的杯盤組，保證會收到大家的稱羨，得到許多羨慕的目光唷！更棒的是，此次聯名台灣也會在4月6日限定發售，雖然可以預期數量不多馬上就會被搶光，但哆啦A夢的粉絲還是可以密切留意喔~
LE CREUSET × 哆啦A夢 ル・クルーゼ×ドラえもん
發售日：2021年3月6日
通路：Le Creuset店舖、日本國內百貨專櫃、廚具専門店、Le Creuset 線上門市與其他通路
官網：點我
同場加映｜米奇鑄鐵湯鍋登場
只有哆啦A夢不夠看嗎？連米奇聯名商品也通通帶回家吧！
米奇鑄鐵鍋系列為日本獨有的商品，共推出黑、櫻花粉與紅色三色系，針對每次煮飯的心情，挑選喜歡的廚房用具，讓下廚變得更快樂、更幸福吧！
1.萬用窈窕琺瑯鑄鐵鍋
2.迷你陶瓷圓形小鍋子
3.迷你餐盤三入組
4.杯盤組
官網：點我
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