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地震颱風避難時想吃點心 日本「防災零食」甜點食品有備無患

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地震颱風避難也想吃點心 日本防災零食甜點食品任你選
地震颱風避難也想吃點心 日本防災零食甜點食品任你選

洋芋片甜食進化 防災避難專用版

311東日本大地震災後10年，加上上個月日本地牛又大翻身，再次引起生活在日本的大家對於地震防災的警戒。除了又一次提醒民眾，要準備好防災避難包之外，防災救難包裡面的防災食品，也是大家喜歡討論的話題。說起防災食品，自然會想到罐頭之類等的食品，不過，其實現在日本，連零食甜點都有「防災避難保存版」。

例如上面這張圖的洋芋片，是否就讓你感到很眼熟呢？

圖片截自日テレNEWS24

你沒有看錯，這就是大家來日本，一定有在便利商店或超市看到過的湖池屋（KOKEIYA）海苔鹽口味洋芋片。他們近期和大學學校及東京板橋區公所合作，製作了限量特別版的「防災洋芋片」，包裝上還印有掃描後能獲得板橋區防災避難資訊的QRcode，是準備給來參加防災訓練的同學們當抽籤獎品的特別防災食品。

洋芋片本身保存期限可長達6個月，其實作為儲糧也是OK的。廠商在接受日本媒體採訪時表示，雖然洋芋片不是什麼營養食品啦，但多少補充能量。除此之外，也因為希望能為大家在避難的過程中，增添一些放鬆開心的機會，所以或許這一包簡單的洋芋片，可以成為某種開心的契機。

而除了洋芋片，不少甜食廠商也推出了對應的防災食品。例如，日本經典紅豆冰棒品牌「井村屋」，就推出了保存期限長達5年的「防災羊羹」，包括紅豆和巧克力版本，將羊羹原本3年半的保存期限，延長到5年半。

圖片來源：樂天市場

另外，像其他平常在日本便利商店能見到的其他經典零食，也有相對應的防災保存版，這真的也是很「日本特色」的食品。

圖片來源：樂天市場

從這些方面來看，也能感受到日本對於防災這件事的重視。無論螢幕前的你身在台灣還是日本，同樣在地震和颱風多發帶生活，若日常做好防災準備，緊急狀況時才能有備無患。

延伸閱讀：「一柱擎天」成神物？日本川崎人氣奇祭典：金山神社男根祭（2021年情報更新）

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