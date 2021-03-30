抹茶控留意！Mister Donuts X 辻利抹茶打造「花開抹茶甜甜圈」　2021櫻花季限定

圖片截自日本Mister Donuts抹茶系列官方網站

少女春風拂面 2021版抹茶甜甜圈登場

自2017年開始和京都老牌抹茶「辻利抹茶」共同企劃，日本Mister Donuts今年在春季推出了新版抹茶系列甜甜圈「花開抹茶（咲く抹茶）」。不同於去年主打苦甜的抹茶系列，今年加入了粉紅色的櫻花元素，讓甜甜圈更添了春日的少女氛圍。這一系列商品主要包含兩大種類，一是櫻花團子口味為主體的波提圈圈，主要有「櫻花餡口味」、「抹茶巧克力味」及「抹茶夾心口味」三種；另一大類是櫻花口味的經典甜甜圈加蕨餅，主要有「櫻花和風抹茶奶油夾心」與「櫻花抹茶奶油雙夾心」兩種。

圖片截自 日本Mister Donuts抹茶系列官方網站

配合這次「花開抹茶」系列商品，Mister Donuts也推出數量有限的甜甜圈組合。只要從這系列中商品，任選兩種口味的波提圈圈加上一種經典甜甜圈，3個組合600日圓，還有特別的包裝提袋唷。

圖片截自 日本Mister Donuts抹茶系列商品官方網站

這一系列抹茶商品，3/12正式登場，基本上日本各大門市都有販售，當然也是數量有限囉。如果有興趣，可以在Twitter上參與照片上傳活動，有機會抽選價值500日圓的Mister Donuts商品券。而今年是Mister Donuts 50週年記念，延續之前有日本人氣男星菅田將暉出鏡宣傳的比利時皇家系列情人節企劃，在日本可說是引起一陣瘋狂。

如果仔細看了宣傳圖，你可能會注意到上面寫著「第一彈」三個字，覺得事情有蹊蹺？是的，這次櫻花抹茶季系列商品活動，還有第二彈，主要是配合代言人菅田將暉的新電影宣傳，抽選電影票。如果是菅田將暉的粉絲，可以留意一下。

雖然是抹茶控，但看了今年這「花開抹茶」系列，露編個人有點擔心可能會很甜，不過⋯⋯還是蠻想買來拍個照，少女一下的哈哈哈。

延伸閱讀：留在日本過年 東京春節美食餐廳推薦 feat. LUMINE新宿

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」