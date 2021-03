誰說和菓子老派！4種創新日式點心，讓羊羹、大福、銅鑼燒變得吸睛時尚

【撰文:Shinon/ 窩日本】

說到和菓子,大家一定會想到滿滿的紅豆蓉與甜膩的味道,有一種老派沒趣的感覺,使得很多外國人都退避三舍。其實日本的和菓子也一直在進化改變,為了迎合年青人的口味,愈來愈多新派的和菓子出現,有不少更是老店的新品牌或系列呢!來看看以下4款創新日式點心,說不定會讓你對和菓子改觀喔!

1.長門屋 – Fly Me to The Moon羊羹

在眾多和菓子當中,羊羹也算是比較不受歡迎的品項,一般是把紅豆蒸煮再加入砂糖、寒天去凝固成果凍狀,味道偏甜,外表一整塊棕紅色也不太吸引。位於福島會津,有170年歷史的和菓子老鋪長門屋為了改變大家的看法,於是製作出這可愛又美味的Fly Me to The Moon羊羹。

靈感來源自同名的爵士樂曲,羊羹中有一隻小鳥及月亮,隨著切開的地方會呈現不同的斷面,新月到滿月都充滿意境,讓人想要把整條羊羹從頭到尾都好好享用。而且味道也有豐富層次,上下層是紅豆,中間是香檳,小鳥及月亮則是檸檬口味的羊羹,味道更加清爽,就算不太愛紅豆也會愛上這款點心。

2. IRODORI – IROMONAKA最中

最中是以糯米粉製成薄皮再烤製成脆脆的外皮,中間填滿紅豆內餡,吃起來口感有點像威化餅。IRODORI是京都老鋪鶴屋吉信的新品牌,走年輕夢幻路線,他們的IROMONAKA最中不說還以為是馬卡龍,粉彩色十分好看。

這款商品是把外皮與內餡分開提供,有小倉紅豆、幼滑紅豆及抹茶3種豆餡,吃的時候才把內餡抹在外皮來保持鬆脆的口感,也可以享受自己製作點心的樂趣,跟朋友一起品嚐就最適合了!

3. 和果 – 銅鑼燒三明治

就算你沒吃過,也一定看過銅鑼燒!沒錯,就是哆啦A夢最愛吃的點心了!一般是把兩片如鬆餅的麵皮夾著紅豆餡,雖然好吃,但賣相就比較普通。

大阪一家和風點心專門店「和果」就把銅鑼燒改良,除了紅豆蓉還加上滿滿的鮮奶油來個和洋合壁,也有奶油起司、水果等創新口味,厚厚的銅鑼燒三明治看著就讓人垂涎三尺,太吸引了!

4. 弁才天 – 水果大福

來自名古屋的弁才天在日本人氣爆發中,這家在2019年10月才開業的水果大福專門店,短短1年多就在愛知縣開了20家店,最近還進軍東京銀座、自由之丘等甜點激戰區。

它們提供各種大福,QQ的麻糬外皮包著薄薄一層豆蓉與原顆水果,用繩子切開大福,新鮮的水果看起來就像寶石一樣迷人,咬下去可以嚐到清甜的果汁,誰都無法抗拒,成為日本炙手可熱的伴手禮!

下次來日本嚐嚐這些新派的和菓子,說不定你也會從此被這些日式點心所征服喔!

