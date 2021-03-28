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誰說和菓子老派！4種創新日式點心，讓羊羹、大福、銅鑼燒變得吸睛時尚

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Shinon/ 窩日本】

說到和菓子，大家一定會想到滿滿的紅豆蓉與甜膩的味道，有一種老派沒趣的感覺，使得很多外國人都退避三舍。其實日本的和菓子也一直在進化改變，為了迎合年青人的口味，愈來愈多新派的和菓子出現，有不少更是老店的新品牌或系列呢！來看看以下4款創新日式點心，說不定會讓你對和菓子改觀喔！

1.長門屋 – Fly Me to The Moon羊羹

在眾多和菓子當中，羊羹也算是比較不受歡迎的品項，一般是把紅豆蒸煮再加入砂糖、寒天去凝固成果凍狀，味道偏甜，外表一整塊棕紅色也不太吸引。位於福島會津，有170年歷史的和菓子老鋪長門屋為了改變大家的看法，於是製作出這可愛又美味的Fly Me to The Moon羊羹。

靈感來源自同名的爵士樂曲，羊羹中有一隻小鳥及月亮，隨著切開的地方會呈現不同的斷面，新月到滿月都充滿意境，讓人想要把整條羊羹從頭到尾都好好享用。而且味道也有豐富層次，上下層是紅豆，中間是香檳，小鳥及月亮則是檸檬口味的羊羹，味道更加清爽，就算不太愛紅豆也會愛上這款點心。

2. IRODORI – IROMONAKA最中

最中是以糯米粉製成薄皮再烤製成脆脆的外皮，中間填滿紅豆內餡，吃起來口感有點像威化餅。IRODORI是京都老鋪鶴屋吉信的新品牌，走年輕夢幻路線，他們的IROMONAKA最中不說還以為是馬卡龍，粉彩色十分好看。

這款商品是把外皮與內餡分開提供，有小倉紅豆、幼滑紅豆及抹茶3種豆餡，吃的時候才把內餡抹在外皮來保持鬆脆的口感，也可以享受自己製作點心的樂趣，跟朋友一起品嚐就最適合了！

3. 和果 – 銅鑼燒三明治

就算你沒吃過，也一定看過銅鑼燒！沒錯，就是哆啦A夢最愛吃的點心了！一般是把兩片如鬆餅的麵皮夾著紅豆餡，雖然好吃，但賣相就比較普通。

大阪一家和風點心專門店「和果」就把銅鑼燒改良，除了紅豆蓉還加上滿滿的鮮奶油來個和洋合壁，也有奶油起司、水果等創新口味，厚厚的銅鑼燒三明治看著就讓人垂涎三尺，太吸引了！

4. 弁才天 – 水果大福

來自名古屋的弁才天在日本人氣爆發中，這家在2019年10月才開業的水果大福專門店，短短1年多就在愛知縣開了20家店，最近還進軍東京銀座、自由之丘等甜點激戰區。

它們提供各種大福，QQ的麻糬外皮包著薄薄一層豆蓉與原顆水果，用繩子切開大福，新鮮的水果看起來就像寶石一樣迷人，咬下去可以嚐到清甜的果汁，誰都無法抗拒，成為日本炙手可熱的伴手禮！

下次來日本嚐嚐這些新派的和菓子，說不定你也會從此被這些日式點心所征服喔！

窩日本推薦閱讀：（豆知識）和菓子為什麼都這麼甜？三個原因認識和菓子！　

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