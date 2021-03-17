在台吃燒肉不再花冤枉錢！日本和牛、當地國產牛、澳洲和牛的差別報你知

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

在日本的超市或者火鍋燒肉店裡，有時候會看到100%國產牛這樣的標示，或者甚至國產牛套餐3000元，但和牛套餐卻要5000元這樣不同的定價。這時候相信許多人心裡會有個疑問：日本國產牛不就是和牛嗎？為什麼標示和價錢都不一樣呢？在台灣的一些燒肉店裡常看到的澳洲和牛或美國和牛又是什麼呢今天就讓小編來為大家解除心裡的疑惑吧！

首先要有的一個認識就是，和牛這個名稱指的是品種而非產地。過去日本為了養出更好肉質的食用牛，嘗試用明治時代就有的本土牛與外國進口牛進行交配，經過了數代基因改良的過程，就成了現在專供肉食用為主的牛品種，也就是所謂的和牛。

和牛可大略分為四大種類：

1. 黑毛和種

2. 褐毛和種

3. 無角和種

4. 日本短角種

其中，黑毛和種是四大種類中的最大宗，占了九成左右．最大特色就是筋肉與脂肪交雜的美麗油花。因為追求牛肉入口即化的風潮，目前耳熟能詳的各種名牌牛，如神戶牛 松阪牛 近江牛等，全部屬於黑毛和種。值得一提的是，近幾年日本因為健康取向，以及懂得欣賞赤身(脂肪含量極低的肉)美味的人增多，以赤身肉為主的無角和種人氣也逐漸上升中。

什麼是日本國產牛？

相對於和牛是指牛的品種，國產牛則是指牛的產地(飼養地)。如果是在日本飼育長大，或者雖然曾在國外飼育，但送來日本飼養的時間長於國外，並且不短於三個月，就可稱為是國產牛。

因此上述四種和牛品種如果是在日本飼育，則同時是日本國產牛，也是日本和牛。如果是上述四種和牛以外的品種在日本飼育，則稱為日本國產牛，但不能以和牛的名號販賣。你或許會問，除了和牛之外的日本國產牛是甚麼呢？答案就是公的乳牛、已成為老婆婆而不能產乳的雌乳牛(有點悲傷啊….) 以及和牛與乳牛雜交的後代，被稱為F1牛的品種。

最後，聰明的你一定也猜出何謂澳洲和牛了吧？沒錯，就是品種是和牛，但是是在澳洲長大的和牛．至於為什麼澳洲會有和牛種，這就又是另一段故事了。

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