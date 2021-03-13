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全球首座「超級任天堂主題樂園」3/18開園！疫情結束首衝日本環球影城

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Universal Studios Japan (USJ) FB官方粉絲團
圖／Universal Studios Japan (USJ) FB官方粉絲團

日本環球影城全新打造的「超級任天堂世界」備受全球粉絲關注，去年確定2021春季正式開幕，並提前於10月開放「瑪利歐主題咖啡館」引爆熱議。而已展延一次、計劃2/4登場的「任天堂主題樂園」1月受疫情影響再度緊急延期，3月總算等到好消息，確定於3/18正式開園，讓大家實際暢玩真人版遊戲。

圖／Universal Studios Japan (USJ) FB官方粉絲團
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世界首座「超級任天堂世界」主題樂園為大阪環球影城的新區域，受疫情阻撓開幕日期二度展延，如今終於確定3/18開幕，讓任天堂粉絲們興奮不已。屆時大家可在任天堂遊樂園區內賞見庫巴城堡、桃子公主城堡等場景，還可體驗「真人版瑪利歐園區」，只要配戴瑪利歐風格智慧型手環，與手機APP連線，就能實體挑戰瑪利歐頭敲問號磚、跳起踩蘑菇等經典動作。此外，樂園內的「任天堂主題咖啡館」也能品嘗以瑪利歐主角們為設計的餐點，包含路易吉甜點、桃子公主系飲料，還可爽逛周邊商品，徹底沉浸在任天堂世界。

圖／Universal Studios Japan (USJ) FB官方粉絲團
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官方消息一出，立馬引起全球粉絲留言表示希望能夠盡快有機會造訪日本，台灣粉絲也在標註好友，期待疫情結束就出發，成為疫後出國的朝聖夯地。而為配合防疫，環球影城將會限制遊客人數，滿額即停售門票，並提供帶有編號的門票，以此隨時掌控新區域的登機口進入時間，讓旅客可以安心暢遊。

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