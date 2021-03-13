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鬼出去~福進來~ 日本節分「撒豆驅鬼節」–為什麼要撒豆子？

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

【鬼出去～福進來】

這句耳孰能詳的台詞，大家知道是什麼節日會說嗎？沒錯！就是日本的「節分」。

日本在一月過完新年後，二月迎接的是「節分」之日。節分是24節氣中第一個節氣，在日本「節分」又有將季節分界的意思，而二月份的節分又在立春前一天，因此象徵著與過去揮別、迎接新年新的開始之意。

你知道在日本節分之日要做什麼大事嗎？

那就是日本卡通裡常見的「撒豆子」！

在節分之日灑豆子的由來可以追朔到日本的平安京時代，當時的日本宮廷接受來自中國唐朝文化中的「追儺」儀式，並與民間神社傳統的驅邪習俗「撒豆子」相互融合，從室町時代至今轉變為年年舉辦的「撒豆節」。

看過小丸子的朋友們一定不陌生，節分的這一天通常會由父親戴上面具打扮成鬼，將豆子朝向自家屋外撒，進行驅鬼去病、招福納祥的儀式。

至於為什麼是撒豆子呢？因為日文裡的「大豆（まめ）Ma me」的發音和「惡魔之眼 （魔目）」與「消滅惡魔（魔滅）」同音，因此用炒熟的大豆往惡鬼的眼睛丟去，據傳就可以消滅惡鬼、趕走邪氣唷。

另外還有個傳說是吃下和自己年紀相同的豆子數量，就能招來好運、消災解次。也有的地方是吃比自己年紀多一顆的豆子，身體就會更健康的傳說。

窩日本推薦閱讀：日本參拜神社的步驟、注意事項報你知~怎麼參拜才符合禮貌？別讓祈福效果打折扣了！　

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