平均一卷325新台幣！世界上最高級的衛生紙「羽美翔」8入要價日幣10000元

【撰文:Natalie/ 窩日本】

最近在日本節目中KinKiKids近畿小子於節目中贈送的「羽美翔」禮物造成極大話題，究竟什麼是羽美翔？連堂本兄弟都讚不絕口？

世界上最高級的衛生紙：羽美翔

羽美翔是日本望月製紙所販售的手工製捲筒衛生紙，一盒8入要價可是驚人的10,000元日幣，這捲衛生紙不僅是日本皇室的御用品，還被譽為是世界上最高級的衛生紙😱

羽美翔的原料選用加拿大進口的100%頂級木漿纖維，並使用號稱日本最清澈的河水「仁淀川」的水做加工處理。紙張乾燥的過程也比一般的衛生紙來的複雜耗時，才能打造如此柔軟、如絲質一般的衛生紙。

你以為這樣就完成了嗎？no no！製作好的衛生紙張還會再經由設計師印上美麗的圖騰花樣，不論怎麼撕、怎麼用，都像一幅美麗的畫一般，衛生紙也能搖身一變成為一件藝術作品🤩

要價10,000日幣的世界最頂級衛生紙使用起來究竟是什麼樣的觸感呢？來來來，傳送官網連結，歡迎大家訂購使用後再與小編分享一下🤣

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