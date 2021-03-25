精靈寶可夢、龍貓、史努比...7間「日本動漫聯名咖啡廳」精選 小孩才做選擇！
說到動漫或電玩就讓人聯想到日本，本期小編要來向你介紹日本7間動漫聯名咖啡廳，每間都超有特色，萌度或帥氣度爆表，絕對能讓身為粉絲的你失心瘋呀！雖然現在全球疫情嚴峻不適合出國，但可以先記下來，之後去日本全部打卡一波～
Pokemon Cafe精靈寶可夢咖啡廳
身為寶可夢迷的朋友們有福了！在1997年東京日本橋擁有全日本第一間Pokemon Center，之後於2018重新回歸並開設了Pokémon Café。全部餐點及飲品皆被裝飾成可愛的寶可夢造型，不時還會推出期間限定菜單。用餐到一半時，還有機會近距離跟寶可夢人偶互動唷！這裡也有販售寶可夢的周邊商品，通通都是咖啡廳獨家。想去可不容易，必須提前「一個月」預約才有機會進去唷！
小編提醒：Pokemon Cafe必須事前預約，用餐時間限制1.5個小時（最後的點餐時間為用餐結束30分鐘前）
【Pokemon Café－東京日本橋】
地址：東京都中央區日本橋2-11-2 103-0027（日本橋高島屋S.C.東樓5樓）
營業時間：10:30-22:00（最後點餐時間食品21:00；飲品21:30）
【寵物小精靈咖啡館－大阪心齋橋】
地址：大阪市中央區心齋橋筋1-7-1（大丸心齋橋本館9樓542-8501）
營業時間：10:00-21:30（最後點餐時間20:50）
►官網：Pokemon Cafe
PEANUTS Cafe 史努比咖啡廳
位於中目黑川車站約7分鐘距離的白色建築，融合著藝文與工業風，大片玻璃窗裡則有著許多史努比圖案。整間店滿滿的史努比、查理布朗以及其他角色，不論是牆面裝潢、洗手間、餐具與紙巾或是餐點上都能發現它們的蹤影。招牌的四種口味迷你漢堡、莎莉的天使蛋糕、烤棉花糖熱拿鐵療癒又美味。這邊也有販售限定周邊商品，可別錯過囉！目前PEANUTS Café採預約制，在預定日前60天開放預約。
小編提醒：PEANUTS Cafe為事前預約制，用餐及購物時間限90分鐘
【PEANUTS Cafe中目黑店】
地址：東京都目黑區青葉台2-16-7
營業時間：10:00-20:00（最晚點餐時間為19:00），於1/18-2/7暫停營業
【PEANUTS Cafe名古屋店】
地址：愛知縣名古屋市中區丸之內3-18-15（久屋大通公園）
營業時間：平日11:00-20:00；假日10:00-20:00（最晚點餐時間皆為19:00）
►官網：PEANUTS Cafe
Gundam Cafe鋼彈（高達）主題咖啡廳
位於JR秋葉原電器街約步行1分鐘，重新升級的「GUNDAM Café秋葉原店」比先前大四倍，更升級成沉浸式體驗行主題餐廳。分為四大區域，「RESTAURANT AREA」以戰艦內的食堂為風格，不時還會有主題秀；「Zeon’s Diner TOKYO」以吉翁公國世界觀呈現，透過投影的營造宇宙感；另外兩區則是販售限定及原創商品。餐廳從輕食、甜點到飲料，皆以鋼彈為主題，且餐點主題會定期作變更，讓每位鋼彈迷可以一直有新鮮感！
【秋葉原店】
地址：東京都千代田區神田花岡町1-1
營業時間：10:00-22:30（~2/7前為10:00-20:00）
►官網：Gundam Cafe
Final Fantasy Eorzea Café
什麼！電玩神作Final Fantasy最終幻想竟然也有主題咖啡廳，而且每天都有人數限制，想進去還得事先預約！外觀看似一家普通的咖啡廳，裡面則以FFXIV宇宙為主題的豪華風格，陳列各式各樣的遊戲海報、遊戲內出現的武器、吉祥物雕像等裝飾與播放主題音樂，還有電腦直接讓你在現場試玩遊戲。餐點部分也是應有盡有，精緻地還原遊戲中部分場景，好吃又好看。而這裡還有卡拉OK，提供遊戲玩家更多好玩的體驗～
小編提醒：用餐時間2小時，還會舉辦抽獎送出小禮物唷！
【秋葉原店】
地址：東京都千代田區外神田1-1-10（Pasela Resorts AKIBA Multi 2F）
營業時間：
［咖啡廳］平日11:30-19:30；假日10:00-19:00
［卡拉OK］平日12:30-19:30；假日11:00-19:00
【KIRBY CAFÉ】星之卡比咖啡廳
位於東京晴空塔的「KIRBY CAFÉ」以萌度爆表的「星之卡比」為主題，從餐盤、杯具到餐點都是遊戲角色的造型，雖然有些餐點價格較高，但吃完後就可將餐具帶走，完全打中粉絲們想要收藏的心！餐點外觀設計不僅可愛還有故事性，最棒的是豐富又美味。難怪從開幕後就一直大受歡迎，必須要事先在網路預約才有機會吃到呢！品嚐美食後，還可以到專賣店購買限定的周邊商品喔，是只有這裡才能入手的單品唷！
【東京店】
地點：東京晴空塔城櫻町4F
營業時間：10:00-20:00（最後點餐時間19:30）
【博多店】
地點：博多運河城B1F
營業時間：11:00-20:00（最後點餐時間19:30）
►官網：KIRBY CAFÉ
【Moomin Bakery and Café】嚕嚕米咖啡廳
嚕嚕米主題咖啡廳充滿了濃厚的北歐風格，並擺設了許多嚕嚕米風格壁畫與角色玩偶，直接陪著你共度用餐時光。各個人物角色的創意美食和飲品，從餐具到餐點都有它們的身影，還會依季節推出限定餐點。咖啡廳旁還附設了烘焙坊，販售多種嚕嚕米造型的麵包烘焙餅乾，可以買回家慢慢品嚐喔！重度嚕嚕米的粉絲也別錯過周邊商品，可愛到通通都想帶回家！
【東京巨蛋店】
地址：東京都文京區春日1-1-1東京巨蛋城LaQua 1樓
營業時間：10:00-22:30（最後點餐時間22:00）
【東京晴空塔店】
地址：東京都墨田區押上1-1-2（東京晴空塔城Solamachi 1F）
營業時間：10:00-21:30（最後點餐20:30）
【博多運河成商店】
地址：福岡縣福岡市博多區住吉市1-2-22（Canal City Opa B1F）
營業時間：10:00-22:00（最後點餐時間21:00）
【白髭のシュークリーム工房】龍貓泡芙專賣店
身為宮崎駿迷的朋友們看過來！「白鬍子泡芙工房」由宮崎駿的親戚開設，現場還有他的簽名。位在下北澤附近的世田谷代站，非常方便前往。一樓為甜點購買處，二樓用餐區則必須事先預約。龍貓泡芙是限量手工甜點，每日現做烘焙，太慢的話可就嚐不到了呢！龍貓耳朵上的裝飾代表不同的口味，卡士達鮮奶油和巧克力鮮奶油，這兩款招牌口味全年都有，其他季節限定的口味就要看運氣囉，可愛又美味，一定要來嚐鮮呀！
地址：東京都世田谷區代田5-3-1 1F
營業時間：10:30-19:00（周二公休，遇國定假日則隔日休）
►官網：白髭のシュークリーム工房
以上這幾家咖啡廳，哪間最讓你心動呢？你是屬於哪一派的粉絲呢？小編自己是屬於龍貓派的，看到這款泡芙真的是要被融化了！看起來又萌又美味，兩款招牌口味更是深得我心XD，真希望有朝一日能飛奔去那吃呀～
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