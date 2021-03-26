江戶老舖「清香園」線上盆栽教室　和風手作盆景也能跨海體驗！

盆栽盆景，是東方傳統文化的特色之一，結合傳統的室內造景、庭園等建築藝術，亦是傳統藝術美的體現。無論是中華圈，還是日韓的盆栽藝術皆各有特色，結合各自傳統建築及庭園，呈現出不一樣的風韻。只是隨著時代發展、生活的西化及城市居住空間的縮限，似乎也讓這種傳統盆栽距離現代人們的生活越來越遠，甚至會讓人有種是「老人家的嗜好」的刻板印象。

為了推廣延續這一傳統藝術，在日本其實有不少盆栽老舖都有陸陸續續推出盆栽手作的體驗教室，讓日本海內外的人們都有機會近距離接觸盆栽藝術的樂趣，而本校位於埼玉的盆栽老舖「清香園」亦是其中之一。更特別的是，他們更在去年開始了針對對盆栽藝術有興趣外國人，提供教室與線上同步授課的英語課程，就算是身在海外，一樣可以自己準備材料，連線參加課程。

清香園的英語線上盆栽手作教室的老師，是同時擁有10年以上日式盆栽藝術經驗，及日本英語檢定Pre1級英語水準的石原先生，據說之前也有不少海外交流的翻譯經驗。而這一系列英語盆栽線上課程，每個月一堂，一次2小師會教大家手作一盆日式盆栽，而每個月的盆栽主題亦會隨著季節更動，例如說冬天會有松、梅，秋天會有紅葉等。在體驗手作盆栽的樂趣的同時，也能了解更多日本的傳統文化。

一次課程，包括手作材料，總共是30000日圓未稅，若是在日本的朋友，依然可以選擇在埼玉盆栽町的本校或是東京日本橋的分校教室上課，而若是想要連線上課自然也不是問題。在海外的朋友，材料可能不一定能海外運送，但也可以自己在所在地準備好材料，連線上課。當然這樣方式的課程費用，要再問問看石原先生怎麼算囉。據說，目前已經有一位生活在埼玉的美國同學，以及自馬來西亞連線的同學參與，有興趣的話，可以到清香園的BLOG參考具體課程資訊。

除了線上英語手作盆栽課程外，在清香園的Youtube頻道裡，也有一些英語的盆栽教學影片，有興趣的朋友也可以參考看看。

當然，待疫情消退，大家可以重新出國旅行之後，也推薦喜歡盆景藝術的朋友們，到清香園本校所在的埼玉縣大宮盆栽村走走，這裡不僅有很多本格派的日式盆栽老舖，還有盆栽美術館，還有不少美食咖啡藏身其中唷。

圖片來源：路邊的露編

盆栽 清香園（盆栽町本校）

地址：埼玉県さいたま市北区盆栽町268 清香園内

公休日：星期四

交通：

東武野田線 大宮公園站 步行8分鐘

JR宇都宮線 土呂站 步行12分鐘

官方網站 | 官方BLOG| IG

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