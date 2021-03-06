日本才買的到！東京6間最佳送禮店鋪：預約制書齋館、香氛實驗室

【撰文:Natalie/ 窩日本】

日常生活中有許多需要送禮的場合，像是生日、紀念日、聖誕節、新年、歡迎禮、餞別禮等等…面對這麼多活動，是不是已經讓你挑選禮物挑到煩了呢？送禮時也擔心挑選的禮物不適合對方、又或是禮物太過老套、了無新意…

別擔心！讓小編與你分享東京6間嚴選店鋪，下次無論是要送禮給女友、男友、長輩還是重要的朋友，來這裡選擇就對了~~~

①Le Labo / 代官山

「LE LABO」是來自美國紐約的香水專賣店，這裡並非只是買香水而已，而是「香氛實驗室」標榜made to order，在店員的帶領下決定好香味後，由專業的香氛師現場調製。不妨想著要收禮的人，製作一份屬於他、獨一無二的香水紀念品吧！

東京都渋谷区恵比寿西1-35-2

https://www.lelabofragrances.jp/

②White atelier BY CONVERSE / 原宿

在表參道的小街上、一間純白乾淨的小店正是White atelier BY CONVERSE。目前全球只有在東京專門提供客製化帆布鞋的服務，且只提供經典純白的帆布鞋做哦！首先選澤鞋子的尺寸，接著打印喜歡的圖案，最後挑選鞋帶，如果想送上最特別的禮物，不妨挑選浮誇的墜飾或卯釘，讓簡潔的鞋面增添更多個性元素！

東京都渋谷区神宮前6-16-5 B1階1階

http://whiteatelier-by-converse.jp/

③アットアロマ (@aroma)/ 明治神宮前

這是一間將香味轉化成實體的店鋪。香味的製成有多種形式，除了最常見的香水外，在浴缸內滴幾滴泡湯用的療癒香氛也很受到歡迎。來到@aroma可以從店內提供的豐富種類香味中，挑選適合收禮者的味道，製成獨一無二的香氛禮物！

東京都渋谷区神宮前6-23-4

https://www.at-aroma.com/store/detail.html?num=01

④書斎館 / 表参道

鋼筆，雖然在現在3C發達的年代，已經鮮少有人使用這麼專業的筆來寫字，但仍然是有非常大紀念價值的貴重禮品。當你要送禮給長輩(老師、爸爸、前輩等)就是不錯的選擇。

書齋館採預約制，可從世界各地的鋼筆品牌中挑選最適合的鋼筆，並客製化製成專屬於收禮者的禮物。

東京都港区南青山5-13-11パンセビル

https://www.shosaikan.co.jp/

⑤MoMA DESIGN STORE JAPAN / 表参道

這間店販售著各式來自紐約的有趣商品，商品皆由世界各地都有的現代藝術美術館MoMA策展人精心挑選，從古怪的商品到會使人發笑的商品，家飾、廚房用品、辦公室、時尚單品、兒童用品等應有盡有，送禮時不妨挑選你認為收禮者絕對不會買的東西，做為送禮的一種樂趣吧！

東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3階

https://www.momastore.jp/shop/default.aspx

⑥TRAVELER’S FACTORY / 中目黒

有看過中目黑一日遊攻略這篇文章的讀者對這間店一定不陌生！TRAVELER’S FACTORY是間以「旅行」為主題的商店，以文具用品為主、販售這種旅行相關的可愛雜貨，如果收禮者喜歡旅遊的話不妨來這裡挑選一個精緻的筆記本、貼紙或旅行用品，保證對方會非常喜歡哦！

東京都目黒区上目黒3-13-10

https://www.travelers-factory.com/

看完以上充滿個性的商店是否幫你在挑選禮物時增加了不少靈感呢？有機會來到東京不妨挑選特別的禮物，送給你珍貴的人吧！

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