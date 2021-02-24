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「宇宙」口味的醬油！日本家庭必備調味料，一滴醬油體驗在宇宙吃飯？

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本料理中不可或缺的調味料是什麼？那就是美味的壽喜燒、蕎麥麵、馬鈴薯燉肉…等經典料理都會用到的「醬油」啦！

在日本有許多風味的醬油，在超市看到的大多都是「濃口醬油」，是日本料理最常使用的萬能醬油，濃口醬油的鹽分含量約是食鹽的6分之1，料理時食材容易被被染色。

有濃口就有「淡口醬油」，淡口並非指口味更清淡，而是指想讓食材的染色與香味更為淡雅時使用，像是調理烏龍麵的湯頭時不希望麵條都變成醬油色黑嚕嚕的，而淡口醬油的鹽分含量比濃口醬油多了2%，使用時要小心用量。

另外還有「減鹽醬油」，他的鹽分只有濃口醬油的一半，適合要控制鹽分攝取的人使用，再加上越來越多人講究健康飲食，因此減鹽醬油可以說是近年來很熱賣的產品。

你以為只有這些醬油而已嗎？什麼都有什麼都不奇怪的日本，竟突發奇想推出了「宇宙醬油」，究竟宇宙是什麼口味？

宇宙醬油是由「YK STORES」所推出的商品，據傳是因為宇宙中充滿莓果般甜甜的香味，因此經過多次研發後，終於推出了這款帶有甜甜果香的宇宙醬油，不過因為開發團隊與民眾都沒有人真正到宇宙過，究竟是不是宇宙風味仍有極大的保留空間？

不管是什麼料理，只要淋上宇宙醬油，彷彿就置身在宇宙中吃飯一般，這就是YK STORES浪漫的開發初衷。你有興趣試試嗎?

宇宙醬油

售價：580日幣

官網：http://www.ykstores.com/

窩日本推薦閱讀：日本亞馬遜Amazon Prime會員是什麼意思？9項優惠有哪些？為什麼每月500日幣超值得？　

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