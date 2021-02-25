春天賞花！日本渥美半島「油菜花海」金黃閃亮　戀人聖地戀路之濱好夢幻

大海與春日陽光 金黃色的大地絨毯

青空與金黃花海，感受春日的徐徐風暖。雖然說到日本賞花，腦袋裡首先出現的必然是櫻花，即便不卡在那櫻花盛開的幾週內到日本旅遊，一樣可以有不少美麗的花海景色可以觀賞。例如早春的梅花、早開的河津櫻、接棒櫻花的紫藤花、粉藍的粉蝶花以及芝櫻等，都是春季來到日本賞花的好選擇，而今天要再加上另一個選項，那就是金黃色的油菜花海。

愛知縣的渥美半島一帶，種有大面積的油菜花田，包括觀賞用及經濟作物用有座伊良湖油菜花，據說全部將近1千萬株。每年3～4月的油菜花盛開的季節，半島上能見得一片片金燦燦的花海，因而會舉辦「渥美半島油菜花祭」，搭配半島特有青空及碧海海景，吸引日本國內不少旅人前往拜訪。

渥美半島油菜花祭的主會場，是靠近海邊的伊良湖油菜花園。園內不僅有大片的油菜花海，同時也能賞河津櫻不說，還可以走到海邊看海漫步。對於本身就很喜歡藍色和黃色的露編來說，這可是相機必收的景色。

戀路之濱 日本百景之戀人聖地

值得一提的是，渥美半島上其實有個非常有名的海岸景色「戀路之濱（恋路ヶ浜）」。曲折優美的海岸線上佈滿白色沙灘，日落時分，晚霞會將白色沙灘染成粉色，宛如夢幻世界，被選為日本百景之一，當然也是戀人聖地囉。不過，別以為這是現代人給它的過分美譽，因為「戀路之濱」這個名字可是有史料記載的，出自江戶時代的和歌詩句中，據說是講述一對身分尊貴的情侶，由於戀情不被大家認可，所以「私奔」到渥美半島上生活，因而得名。

姑且不論是不是要跟戀人一起去啦，光是戀路之濱的夕陽，和它旁邊的伊良湖岬燈塔，就足以讓人想親眼一見了吧。

如果說大家有打算到日本中部春日自駕旅遊的話，渥美半島感覺蠻值得一遊的。而對於像露編這種，Paper Driver來說，也是可以透過電車轉公車的方式前往，而在渥美油菜花祭期間，自最近的火車站「三河田原」站可搭乘接駁車直接前往伊良湖油菜花園，移動起來更方便。另外要到戀路之濱的話，也可以再經由公車抵達。不過路途有點遙遠，能自駕還是最理想，當然也適合流浪哈哈。豐鐵搭配渥美半島旅遊，有套票可使用，今年油菜花祭期間，更有推出交通兩日券，具體可以參考官方網站。

若大家日後有在3～4月期間打算到日本中部旅遊，可以參考看看到渥美半島賞個油菜花。喔喔，如果不巧不是春天，而是秋天想前往日本中部的話，那麼就要跟大家推薦一下一樣在愛知縣的重量級紅葉名所「香嵐溪」和秋天可以賞的櫻花「小原四季櫻」囉！

伊良湖油菜花園（伊良湖菜の花ガーデン）

地址：愛知県田原市堀切町浜薮

大眾交通：豐鐵電車渥美線「三河田原」站 轉公車約50分鐘車程

2021渥美半島油菜花祭

活動期間：2021.1.9（六）～2021.3.31（三）

官方網站

戀路之濱（恋路ヶ浜）

地址：愛知県田原市伊良湖町恋路浦2805

大眾交通：豐鐵電車渥美線「三河田原」站 轉公車「戀路之濱」站下車步行5分鐘

封面照片來源：AC寫真

延伸閱讀：日本秋天也能賞櫻？紅葉與櫻花相間油畫絕景：豐田小原四季櫻

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