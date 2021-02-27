在地人怎麼吃常磐海產？福島濱通鄉土料理必吃6選　嚐出道地好滋味

關於常磐海產和福島的種種，相信有收看我們「日本極上美食之常磐海產特輯」的朋友們，已經有了一定的認識。特輯即將進入尾聲，在知道常磐海產的好之後，當然也要來和大家介紹一下當地人都怎麼吃常磐海產、來到福島濱通，又有什麼是不容錯過的美味呢？

① 海膽貝殼燒

北寄貝殼上滿滿金黃的海膽，海膽貝殼燒真是喜歡海膽的朋友不容錯過的美食。

對海膽的鮮甜念念不忘的朋友，看到這可愛卻又有點「奢侈」的海膽貝殼燒，想必眼睛都亮了。這以北寄貝的殼為底，塞上滿滿新鮮味美的金黃海膽，再拿去蒸烤的海鮮料理，可說是磐城最具代表性的名物之一了。

保有海膽新鮮濃甜香的海膽貝殼燒。

海膽放在北寄貝殼中，是磐城市非常有名的鄉土料理。最早是在明治時期，還沒有冰箱的時代，人們為了延長海膽的保存期限，而想到能將海膽放在北寄貝殼上拿去蒸烤的方法，因此成就了這一道料理。來自潮目之海的海膽鮮甜，入口滿滿海滋味，可是喜歡海鮮料理，特別是喜歡海膽的朋友不容錯過的上品。

② 秋刀魚漢堡排POPO燒

漢堡排本來就是日本家庭料理的常見菜單，而將秋刀魚做成漢堡排，則是磐城非常有特色的家庭料理。

說起秋刀魚料理，大家腦袋裡面想到的，或許大多數都是鹽烤或香煎（塩焼き、焼き）為多，不過是否有想過，要把秋刀魚做成漢堡排呢？在磐城，秋刀魚漢堡排可是非常日常的家庭料理，最早是因為在當地常捕獲大量秋刀魚，不過秋刀魚本身的「魚味」比較重，為了讓孩子們可以簡單享用秋刀魚，磐城當地人變想到將秋刀魚去皮去骨去血後，處理成泥狀，加上蔥、薑、味噌等調味，讓大家更容易品嚐秋刀魚的好滋味。

捏製成肉排狀的秋刀魚漢堡排，光是加一點油下鍋煎香，就已經非常美味了。因為下鍋煎時，不時會出現油爆破的「POPO」聲，所以這便成了秋刀魚漢堡排日文名稱「POPO燒（ポーポー焼き）」的由來之一。另外，因為現煎好的秋刀魚漢堡排，吃在口中微燙，大家嚐嚐邊吃邊呼氣，發出「POPO」的聲音，這則成了「POPO燒（ポーポー焼き）」得名的另一個原因。

POPO燒是將秋刀魚去皮去骨去血後，處理成泥狀，加上蔥、薑、味噌等調味，捏製成漢堡排。

就像味噌湯一樣，POPO燒在磐城當地，也許家家都有自己喜歡的品嚐方式。我們這次拜訪當地有在製作販售POPO燒的上野台豐商店老闆：上野台優先生告訴我們，有的人會煎好沾醬油享用，小朋友則喜歡沾番茄醬。由於POPO燒本身參有味噌，所以即便什麼醬料都不使用，也一樣好吃。

另外，因為磐城的秋刀魚漁獲量可觀，因此當地除了POPO燒外，也有不少其他的秋刀魚加工製品，如各式各樣的味醂魚乾、一般整曬或平曬的魚乾等。

③ 稻燻鰹魚半敲燒生魚片

外熟內生的稻燻鰹魚半敲燒生魚片，厚切斷面呈現出美麗的油脂光澤，光看就令人垂涎欲滴。

稻燻鰹魚半敲燒生魚片，本來是四國高知土佐一帶的鄉土料理名物，不過其實在能捕獲上等鰹魚的磐城中，一樣也能嚐到鮮美的稻燻鰹魚半敲燒生魚片。每年初夏到秋季，正是磐城收穫鰹魚的季節，而鰹魚作為常磐海產的名物之一，以肥美柔軟的肉身堪稱極品。如此優質的鰹魚食材，使用福島當地的稻稈加以燻烤，消除鰹魚本身的腥味，更加提升鰹魚本身的好滋味。

使用當地的稻稈生成大火燻烤，能去處鰹魚本身的腥味，以提升其美味程度。

稻燻鰹魚半敲燒生魚片的基本作法，是將新鮮的鰹魚魚身切成條狀，再以稻稈生成大火燻烤，烤香之後，魚肉外皮顯然已熟透，但但內肉卻保持生而鮮肉的狀態。將魚肉冷卻後，切成厚片，可依照喜好搭配薑末和醬油一起享用。因為稻稈的煙燻香氣，使得鰹魚生魚片的口感鮮味更加純粹，入口軟嫩豐厚，堪稱海鮮類鄉土料理之一絕。

① 北寄貝炊飯

相馬的經典家庭料理，則是北寄貝炊飯。

磐城有秋刀魚漢堡排POPO燒作為家庭料理，而在相馬則是北寄貝炊飯。它的用料並不複雜，當然還是以常磐海產的新鮮北寄貝為主，加上醬油、酒等炊飯的基本調味料蒸煮而成。就是因為簡單的料理方式，讓其成為相馬日常的一部分，更容易品嚐出常磐海產的鮮美，也非常受孩子們歡迎。

雖然說是家庭料理，不過在相馬當地的餐廳也能嚐到。像本專題的第5章介紹相馬當地漁業現況時，就有提到的餐廳。而當然，根據每家餐廳每個家庭的喜好不同，北寄貝飯中加入的食材和調味也會有些許不同，有興趣和機會到當地的話，可以選不一樣的地方嚐嚐看，也會是非常有趣的體驗。

② 醬蒸石紋比目魚（石カレイ煮付け）

相馬雙葉漁協女性部的大姐們料理的醬蒸石紋比目魚。（圖片提供：博報堂）

相馬雙葉漁業協同組合的代表理事組合長，曾說過相馬這一帶的比目魚是最美味的嗎？所以在相馬，比目魚料理也是日常之一，而其中更以醬蒸更為常見。且不說我們在相馬當地的餐廳時，就有嚐到醬蒸比目魚。而在線上與相馬雙葉漁業協同組合女性部的大姐們連線採訪時，也觀摩了她們遠端料理醬蒸石紋比目魚。

在相馬當地餐廳嚐到的醬蒸比目魚。

相比日本其他地方，濱通一帶的人們的飲食喜好屬於比較重口味，因此醬蒸時通常也會使用比較濃的醬油。可想而知，這醬蒸比目魚，該是多麼下飯的一道菜。

③ 醋漬章魚青海苔與油炸青海苔

相馬雙葉漁業協同組合女性部的大姐們準備的醋漬章魚青海苔。（圖片提供：博報堂）

說到相馬，就不能不提松川浦，而松川浦代表性海產名物，當屬青海苔無誤。相馬人對於青海苔的料理方式多樣，不僅可以當成一般零食享用、放入味噌湯等都不錯。相馬雙葉漁業協同組合女性部的大姐們在和我們遠端連線時，還準備了一道醋漬章魚涼拌青海苔。以白醋的酸，搭配燙得恰恰好的章魚及青海苔，嚐起來清爽新鮮，非常適合夏天。

油炸青海苔，搭配白蘿蔔泥和些許生薑。

但要說到更令人印象深刻的，當屬油炸青海苔，畢竟過往未曾想過，原來海苔還可以油炸料理。油炸青海苔搭配白蘿蔔泥和些許生薑，緩解了油炸可能帶給人的油膩感，嚐起來香脆而爽口。

雖然說這次和大家主要介紹了6樣常磐海產和福島濱通的鄉土料理，但其實在當地享用常磐海產的方式，還有很多很多。如果有機會、有興趣的話，不妨到磐城和相馬走走，深入當地探索道地的常磐海產料理。喔對了，即便只是計劃到東京，也是有機會可以品嚐常磐海產的唷！下一章，也是本專題的最後一篇，我們將為大家介紹幾家東京都內可以嚐到常磐海產和福島料理的好地方。愛吃鬼如你，不妨期待一下吧。

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