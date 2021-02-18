最新景點！橫濱首座纜車「YOKOHAMA AIR CABIN」4月開幕，空中賞夜景+順遊推薦

【撰文:Shinon/ 窩日本】

橫濱是人氣的觀光景點，從品川搭乘電車只要20分鐘左右車程就可到達，不只有很多商場及百貨公司，也有各種博物館等觀光設施。無論是情侶約會或是一家大小親子旅行也適合！而更有趣的是，在今年起還可以乘纜車在橫濱市內觀光！來看看YOKOHAMA AIR CABIN橫濱纜車建在哪裡，周邊又有什麼景點吧！

開幕時間與費用

全新都市型循環式纜車將會預期在2021年4月22日在橫濱港未來地區開幕！從櫻木町車站到運河公園範圍，全長為630米，雖然距離不是非常長，但沿途可以看到橫濱美麗的都市風景，在晚上就更是璀璨迷人！想像看看跟情人一起坐在纜車中，在只有兩個人的空間中欣賞夜景是多麼浪漫呢！

目前預計會從早上10點至晚上10點運行，車費為成人1,000日幣，小孩500日幣，相信會成為橫濱的全新景點！對於不太認識橫濱港未來地區的人，接下來就簡單介紹一下周邊景點吧！

YOKOHAMA AIR CABIN橫濱纜車路線圖

周邊景點推薦

在櫻木町車站周邊有Colette・Mare及CIAL桜木町ANNEX等商業設施可以購物。而乘搭纜車到運河公園範圍就有更多觀光景點。

首先是著名的紅磚倉庫，原來是倉庫歷史建築物被改建成為商業設施，保留原來的復古風格，卻可找到很多充滿創意的文創品牌或是伴手禮，戶外範圍也常常辨各種市集或美食節活動，很多看點，是當地年輕人愛逛的地方。

而在紅磚倉庫旁還有HAMMERHEAD。與碼頭併設的這個設施，不只是很多乘客等候上船打發時間的地點，也有很多餐廳提供各式美食，坐在戶外座位可以邊享受美景邊用餐，讓人大飽眼福與口福！

另外推薦ARIAKE HARBOUR STUDIO的主題商店，美味的HARBOUR栗子蛋糕是橫濱經典伴手禮，在這家商店可以看到生產線，還可吃到新鮮出爐的蛋糕，更把你的照片印在包裝上製成獨特的禮物，都是難得的體驗。

可自己製作的合味道杯麵紀念館

在運河公園範圍的另一邊有合味道紀念館，不只可以認識合味道杯麵的歷史，最有趣就是可以製作自己的杯麵！拿著空白的杯子隨意繪畫及寫字，接著交給工作人員為你裝入麵條，你可以自己選擇湯頭的味道與喜歡的配料，最後封上膠膜，一個獨一無二的杯麵就完成了！

在旅程的最後還可以去萬葉俱樂部泡溫泉！這是一個大型的溫泉設施，除了提供多個室內外的浴池，還有岩盤浴、餐廳、遊戲中心等等，讓你可以好好休息。小編最推薦的是天台的露天足浴，這裡可以跟親朋好友一同邊泡足浴邊看景色，療癒你旅行中的疲累。

橫濱的發展氣勢如虹，愈來愈多新設施開幕！下次來到日本旅行，除了在東京遊玩，可以花一兩天逛逛橫濱的景點，坐著最新開幕的纜車來一場港未來地區的觀光吧！

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