防疫中的新突破！日本最高滑雪場「志賀高原雪季」免費夜間巴士開跑

位於長野境內的「志賀高原」，是日本三大滑雪場中海拔最高、面積最大的滑雪場，境內擁有各種不同程度的雪道，堪稱本州最多，其中包括了1998年長野冬季奧運的滑雪賽道，一直以來是不少國內外資深滑雪客的口袋滑雪聖地，也因為鬆軟高品質的粉雪，即便對於滑雪菜鳥來說，也是非常適合起步的滑雪場，就算不滑雪，只是想賞雪或玩雪，亦有如Snow Shoe雪山健行或各種雪中玩具，可以讓大小朋友玩得很盡興。

今年，雖然全球疫情肆虐下多少也對志賀高原滑雪場的雪季產生影響，不過志賀高原依然十分積極地採取對策措施，且在2021年1月開始導入免費夜間巴士系統，方便來客夜生活移動的同時，也為境內的夜生活增添更多豐富選擇。

志賀高原雪山健行。

大雪中運行的志賀高原免費夜間巴士。

總面積廣達400公頃的志賀高原，境內座落了十幾座不同特色的滑雪場，白天可透過境內的免費接駁巴士系統穿梭於各個雪場之間。而志賀高原不少滑雪場晚上也有開放夜間滑雪時段，且為提供來客更加豐富的夜生活選擇，包括宵夜覓食、小酌、購物等需求，因此今年1月起導入了免費夜間巴士系統，主要在週六日和假日營運，以便來客夜間的境內移動，目前預計營運到3月6日。（詳細免費夜間巴士營運時間表）

志賀高原夜間免費巴士營運宣傳主視覺。（圖片來源：志賀高原觀光協會）

位於上信越國家公園的中央高原地帶，維持原始自然生態保護與境內觀光資源開發之間的平衡，一直是志賀高原在努力面對的課題。而作為日本歷史悠久的滑雪場之一，志賀高原境內座落了許多老洋房，入夜點燈之後氣氛極佳，像JAPANKURU之前和大家介紹過的，晚上可以小酌一番的啤酒屋TEPPA ROOM所在的一之瀨區域（也可以夜間滑雪噢）便是如此。隨著今年免費夜間巴士系統的導入，志賀高原境內的夜間觀光，亦成了拜訪當地更加值得期待的部分。

一之瀨一帶的雪夜景色。

老洋房、雪景、燈光，宛如電影場景一般。

因應新型肺炎，志賀高原境內各設施亦積極採取防疫措施，並出動了超級可愛的吉祥物「Okomin」一起宣導防疫，甚至還推出了Okomin口罩套及Okomin口罩。

志賀高原吉祥物Okomin出動宣導防疫。（圖片截自志賀高原觀光協會官方網站）

志賀高原山之站食堂餐廳座位之間的隔板，減少飛沫擴散之可能。

在飯店餐廳內可取用的Okomin口罩紙套，以及現在搭乘免費夜間巴士可獲得的Okomin口罩紀念品。

滑雪學校老師們及工作人員全面配戴口罩。

如今雖然疫情凍結了全球國際觀光，但卻無法停止人們向前邁進的腳步，對志賀高原來說亦是如此，即便在疫情之中，一樣以自己的步伐、力所能及地，在相關領域中努力著，相信在其他國家地方的人們也是一樣。待疫情消散之日，為讓海內外客人更全面地享受日本最高之粉雪的絕佳體驗，志賀高原也在積極籌備一些新的企劃，大家不妨一起期待吧。更多更即時的相關資訊，可參考志賀高原FB粉絲團或IG。

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