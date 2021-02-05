鬼滅之刃現實場景9選！無限城、八幡神社，還有紫藤園粉絲必訪

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

在上集我們介紹了鬼滅之刃中，取景於現實世界的景點4個，接下來再讓我們看看還有哪些吧~~

5. 八幡竈門神社(大分縣)

八幡神社因為名字裡也有『竈門』二字，因此也被粉絲推測是炭治郎和妹妹的姓氏來源之地。而且當地流傳著神社前的石階為鬼所造的傳說，更增添了神秘的色彩。

八幡竈門神社

相傳在很久之前當地有一隻會吃人的鬼，居民不堪其擾於是去拜託神明將鬼除掉。神社的八幡神就與食人鬼約定，如果鬼能在天亮之前在神社前蓋好100階的石階，就每年給鬼一名活人當祭品。如果辦不到則今後都不得再出來吃人。結果在蓋了99階就要成功的時候太陽出來了，食人鬼只好趕快逃跑，留下了神社前99階的石階及這個傳說。

八幡竈門神社

有趣的是傳說裡的鬼也跟鬼滅之刃的設定相同，都非常害怕日光，更讓人好奇兩者之間的關聯了。

圖片來源: 八幡竈門神社官網

地址: 大分県別府市大字内竈１９００番地

交通方式: JR亀川駅開車約３分

6.淺草(東京都)

淺草是炭治郎第一次遇到宿敵鬼舞辻無慘的地方。但因為故事背景設定在大正時代，因此動畫裡裏出現的路面電車和烏龍麵攤都已經不存在了。但淺草仍然保留了相當多的傳統日式風情，也是個知名的美食聖地，因此還是值得去體驗一下鬼滅之刃裏的氣氛，順便享受傳統美食。

地址: 東京都淺草

交通方式: 都營淺草線、東京地鐵銀座線”淺草站”下

在鬼滅之刃的設定中，紫藤花是鬼很討厭的東西，也是鬼的弱點。炭治郎在進入鬼殺隊之前也曾有過紫藤花大片盛開的場景。而位於櫪木縣的足利花卉公園，以其大片盛開華麗又夢幻的紫藤園聞名，因此也被視為是鬼滅之刃的聖地之一。

事實上足利花卉公園還曾被CNN選為世界10大夢幻景點，雖然一年四季都有各種不同的花卉可以觀賞，但最大的看點還是每年的4月、5月盛開的紫藤。除此之外，每年的10月中旬到隔年的2月，用500萬顆燈泡裝飾的關東最大等級燈光秀也是美不勝收，值得前往欣賞~

圖片來源: あしかがフラワーパーク官網

地址: 栃木県足利市迫間町607

交通方式: JRあしかがフラワーパーク車站走路約三分

8.会津芦ノ牧温泉 大川莊(福島縣)

因為酷似鬼滅之刃中鬼舞辻無慘的無限城，而近期聲名大譟的『大川莊』，其實是福島縣會津市的一間傳統旅館。旅館中間有一個浮起的舞台，與鬼滅之刃裡的無限城、鬼之鳴女十分相像，因此意外走紅。當然舞台上表演的是三味弦而不是血鬼術(廢話…)

旅館是沿著溪流而建，因此從窗外望出去的景色也十分壯觀。可以邊看著大自然美景邊享受泡湯樂趣的露天溫泉也是一大賣點。因此到大川莊享受鬼滅之刃的氣氛之餘，也可以好好享受傳統旅館的美景與美食喔。

圖片來源: 大川莊官網FB

地址: 福島縣會津若松市大戸町大字芦ノ牧字下平984

交通方式: 於芦ノ牧温泉站搭乘飯店的接送巴士

9.博物館明治村(愛知縣)

位於愛知縣犬山的明治村是個旅遊景點，裡面有許多觀光設施，但近期最紅的莫過於裡面的『日本紅十字醫院』了。這裡與主角們在蜘蛛山戰役負傷後，得到蝶柱治療時所居住的蝶屋敷十分相似，因此也成為鬼滅之刃粉絲的必去朝聖地之一。

明治村的日本紅十字醫院

除此之外，館內還有與鬼滅之刃劇場版《無限列車篇》裏的無限列車相似的蒸汽火車，甚至可以進入列車內部乘坐~~可以坐在裡面回味一下電影裡的氣氛~~

地址: 愛知縣犬山市内山1番地

交通方式: 犬山站搭乘巴士20分鐘

以上鬼滅之刃的取景地9選，大家看了有沒有想去聖地巡禮一次呢?除了上述的地點之外，與JR九州合作的鬼滅之刃列車也千萬別錯過了喔~~

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