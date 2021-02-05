快訊

雞排妹返回現場被擋在門外！嗆聲等翁立友出來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鬼滅之刃現實場景9選！無限城、八幡神社，還有紫藤園粉絲必訪

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

在上集我們介紹了鬼滅之刃中，取景於現實世界的景點4個，接下來再讓我們看看還有哪些吧~~

5. 八幡竈門神社(大分縣)

八幡神社因為名字裡也有『竈門』二字，因此也被粉絲推測是炭治郎和妹妹的姓氏來源之地。而且當地流傳著神社前的石階為鬼所造的傳說，更增添了神秘的色彩。

八幡竈門神社

相傳在很久之前當地有一隻會吃人的鬼，居民不堪其擾於是去拜託神明將鬼除掉。神社的八幡神就與食人鬼約定，如果鬼能在天亮之前在神社前蓋好100階的石階，就每年給鬼一名活人當祭品。如果辦不到則今後都不得再出來吃人。結果在蓋了99階就要成功的時候太陽出來了，食人鬼只好趕快逃跑，留下了神社前99階的石階及這個傳說。

八幡竈門神社

有趣的是傳說裡的鬼也跟鬼滅之刃的設定相同，都非常害怕日光，更讓人好奇兩者之間的關聯了。

圖片來源: 八幡竈門神社官網

地址: 大分県別府市大字内竈１９００番地

交通方式: JR亀川駅開車約３分

6.淺草(東京都)

淺草是炭治郎第一次遇到宿敵鬼舞辻無慘的地方。但因為故事背景設定在大正時代，因此動畫裡裏出現的路面電車和烏龍麵攤都已經不存在了。但淺草仍然保留了相當多的傳統日式風情，也是個知名的美食聖地，因此還是值得去體驗一下鬼滅之刃裏的氣氛，順便享受傳統美食。

地址: 東京都淺草

交通方式: 都營淺草線、東京地鐵銀座線”淺草站”下

7.足利花卉公園(櫪木縣)

在鬼滅之刃的設定中，紫藤花是鬼很討厭的東西，也是鬼的弱點。炭治郎在進入鬼殺隊之前也曾有過紫藤花大片盛開的場景。而位於櫪木縣的足利花卉公園，以其大片盛開華麗又夢幻的紫藤園聞名，因此也被視為是鬼滅之刃的聖地之一。

事實上足利花卉公園還曾被CNN選為世界10大夢幻景點，雖然一年四季都有各種不同的花卉可以觀賞，但最大的看點還是每年的4月、5月盛開的紫藤。除此之外，每年的10月中旬到隔年的2月，用500萬顆燈泡裝飾的關東最大等級燈光秀也是美不勝收，值得前往欣賞~

圖片來源: あしかがフラワーパーク官網

地址: 栃木県足利市迫間町607

交通方式: JRあしかがフラワーパーク車站走路約三分

8.会津芦ノ牧温泉 大川莊(福島縣)

因為酷似鬼滅之刃中鬼舞辻無慘的無限城，而近期聲名大譟的『大川莊』，其實是福島縣會津市的一間傳統旅館。旅館中間有一個浮起的舞台，與鬼滅之刃裡的無限城、鬼之鳴女十分相像，因此意外走紅。當然舞台上表演的是三味弦而不是血鬼術(廢話…)

旅館是沿著溪流而建，因此從窗外望出去的景色也十分壯觀。可以邊看著大自然美景邊享受泡湯樂趣的露天溫泉也是一大賣點。因此到大川莊享受鬼滅之刃的氣氛之餘，也可以好好享受傳統旅館的美景與美食喔。

圖片來源: 大川莊官網FB

地址: 福島縣會津若松市大戸町大字芦ノ牧字下平984

交通方式: 於芦ノ牧温泉站搭乘飯店的接送巴士

9.博物館明治村(愛知縣)

位於愛知縣犬山的明治村是個旅遊景點，裡面有許多觀光設施，但近期最紅的莫過於裡面的『日本紅十字醫院』了。這裡與主角們在蜘蛛山戰役負傷後，得到蝶柱治療時所居住的蝶屋敷十分相似，因此也成為鬼滅之刃粉絲的必去朝聖地之一。

明治村的日本紅十字醫院

除此之外，館內還有與鬼滅之刃劇場版《無限列車篇》裏的無限列車相似的蒸汽火車，甚至可以進入列車內部乘坐~~可以坐在裡面回味一下電影裡的氣氛~~

地址: 愛知縣犬山市内山1番地

交通方式: 犬山站搭乘巴士20分鐘

以上鬼滅之刃的取景地9選，大家看了有沒有想去聖地巡禮一次呢?除了上述的地點之外，與JR九州合作的鬼滅之刃列車也千萬別錯過了喔~~

窩日本推薦閱讀：沿著”龍脈”在「上田・別所溫泉地區」來場能量景點巡禮，療癒你的身心提升運氣吧！　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

東京 公園 旅館

延伸閱讀

東京緊急事態期間上酒家 日本3國會議員引咎離黨

東京確診新冠肺炎增393例 累計逾10萬例

日本飯店龍頭疫情下改做出租公寓 月租約10萬還可包伙食

打敗手塚的那個世代：《漫畫的厲害思想》日本漫畫會走向終結嗎？

相關新聞

鬼滅之刃現實場景9選！無限城、八幡神社，還有紫藤園粉絲必訪

在上集我們介紹了鬼滅之刃中，取景於現實世界的景點4個，接下來再讓我們看看另外5個是哪些吧~~

現實版「鬼滅之刃場景」！一刀石、雲取山...還有嘴平一之助的出生地

在鬼滅之刃中所設定的場景，絕大部分都是取景於現實世界中，也因此最近掀起了一股鬼滅之刃取景地朝聖的風潮。

穿梭神界、妖界！ 鳥取島根「山陰中部」必訪景點美食推薦

日本的「山陰中部」，主要是指鳥取縣的米子、境港、大山區域，及島根縣的安來、松江、出雲。這一區域不僅是山陰地區人口最集中的區域，其宏大優美的山海自然環境之中，更座落了許多有著古老玄幻傳說色彩的景點——住

在「FENDI咖啡廳、Tiffany Cafe」喝下午茶、當貴婦！日本3家高級品牌咖啡廳

不少高級品牌，譬如Fendi或Tiffany，在東京都有營運他們自己的咖啡廳，看看有沒有你喜愛的品牌吧！

美到捨不得吃！ 日本年節「人氣伴手禮Top10」送禮自用都超棒

全新的一年開始，過年的氣氛也隨之飄了出來，不少商店已經佈置得喜氣洋洋，播放著新年歌單。一提到春節送禮可不能少，但是伴手禮送來送去就那幾種，不僅沒什麼新奇感可能還吃膩了XD。雖然目前不能出國，但在這篇文章裡，小編會介紹日本年節伴手禮代購Top10，帶你輕鬆入手春節禮品～

以為「白色戀人」只有餅乾？ 超高還原度「文具商品」攻陷文具控的心

白色戀人不僅是巧克力而已，品牌也推出了觀光工廠、園區供旅客參觀，現在更是推出了「文具」要來搶攻文具控的市場！有哪些還原度100%的利害文具呢？一起來瞧瞧~~

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。