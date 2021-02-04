現實版「鬼滅之刃場景」！一刀石、雲取山...還有嘴平一之助的出生地

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

要說2020年最火爆的動漫，當然是非『鬼滅之刃』莫屬了。不僅電影票房頻創紀錄，還被選為2020年日本熱銷商品排行前十名，甚至還有鬼滅之刃的主題列車推出。

但是你知道嗎?在漫畫中所設定的場景，絕大部分都是取景於現實世界中，也因此最近掀起了一股鬼滅之刃取景地朝聖的風潮。除了網路上討論熱烈的一刀石、酷似無限城的大川莊以外，還有哪些被認為是鬼滅之刃取景的地點呢?前往這些取景地的交通資訊又是如何呢?讓我們一起來場鬼滅之刃的聖地巡禮吧~~

1. 天之石立神社的一刀石

首先要介紹的是位於奈良縣的天之石立神社。位於神社境內的『一刀石』，因為與炭治郎前往最終選拔前所劈開的大石頭十分相似，因而成為鬼滅之刃粉絲的熱門朝聖地。

而且從岩石前豎立的牌子可以知道，這裡據說是劍豪柳生石舟齋宗嚴與天狗對戰的地方。炭治郎的老師，鱗瀧桑不也是總打扮成天狗的樣子嗎？這讓天之石立神社也是參考取景地的可能性更高了。

地址: 奈良市柳生町

交通方式: 奈良車站搭乘巴士至柳生站下車，徒步約30分鐘

位於東京都內的雲取山，被認為是主角炭治郎及妹妹禰豆子生長的故鄉，這也是唯一被官方所認證的聖地。看這氣氛腦海裡是不是浮現了第一話時，炭治郎揹著妹妹下山的場景呢?

官方唯一承認的鬼滅之刃取景地: 雲取山

事實上在取材時，制作團隊曾經來過雲取山實地考察，而山中曾有叫做神樂的太子堂存在，更是與故事吻合。

雲取山是日本百大名山之一，也是東京都內最高的山，因此從東京出發到雲取山朝聖雖然不遠，但仍然要事先做好準備，不要貿然就前往。最有人氣的登山口是在鴨澤，可以從最近的電車站JR青梅線奧多摩站出发，坐巴士約35分鐘就可以到達這個登山口。

地址: 東京都西多摩郡奥多摩町日原

交通方式: 奧多摩車站搭乘往丹波或鴨澤西的巴士至鴨澤站下車

3.大岳山(東京都)

同樣也是位於東京都內的大岳山，則被傳聞是主角之一的嘴平一之助的出生地。有許多大岩石及小崖坡的地形，確實很像孕育出野性的嘴平一之助的地方(笑)

傳聞是嘴平一之助成長地方的大岳山圖片來源

然而比起上一個介紹的雲取山，大岳山的登山路線更為多樣化，不論是登山的初學者還是老手，都能選擇適合自己的路線享受樂趣。因此想登山來個聖地巡禮的話，不妨從大岳山開始喔。

地址: 東京都西多摩郡檜原村奥多摩町

交通方式: 武藏五日市站搭乘巴士約35分鐘

4.寶滿宮竈門神社(福岡縣)

雖然沒有出現在漫畫的場景裡面，但因為寶滿宮竈門神社名字裡有『竈門』二字，因此被認為是炭治郎與妹妹禰豆子姓氏的由來。而且作者吾峠呼世晴也是出身福岡，所以這個說法還是有點可信度的。

宝満宮竈門神社同時也以結良緣而著名。主祀玉依姬命，不只是戀愛關係，對於家人、朋友或是工作上的人際關係都有很好的效果。因此除了巡禮鬼滅之刃的聖地之外，也可以順便來拜拜祈禱良緣喔。

地址: 福岡県太宰府市内山883

交通方式: 太宰府車站搭乘社區巴士約10分鐘

其他的5個場景在哪裡呢?來看下集一探究竟吧~~

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