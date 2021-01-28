在「FENDI咖啡廳、Tiffany Cafe」喝下午茶、當貴婦！日本3家高級品牌咖啡廳

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

有時候工作累了，真想好好奢侈一下獎勵自己吧？除了購買高級品牌的衣服或包包，其實還可以去高級品牌旗下的咖啡廳吃點東西，感受豪華高貴的氣氛，而且咖啡廳的「入場費」比起買東西要便宜許多，不用花太多錢就可當一天貴婦/公子，給自己一段美好的時光！其實不少高級品牌，譬如Fendi或Tiffany，在東京都有營運他們自己的咖啡廳，看看有沒有你喜愛的品牌吧！

1.FENDI合作咖啡廳FENDI CAFFE(期間限定)

與ANNIVERSAIRE CAFÉ合作的FENDI CAFFE

FENDI CAFFE已成為目前東京最人氣的咖啡廳，不排上數個小時可沒法入席喔！為了紀念FENDI的最新商品系列FENDI ROMA發售，這次與表參道的ANNIVERSAIRE CAFÉ合作，從11月28日起開設期間限定的FENDI CAFFE，原本活動只到12月27日，但因為太受歡迎而延期至2月14日。

店內外都是讓人少女心爆發的粉紅色與黃色，而且從菜單到餐具，連濕紙巾的包裝都印著FENDI品牌名字。而餐點可選意大利麵、沙拉、甜點等，最貴的晚餐套餐要12,000日幣一人，但飲料跟甜點都是1,000日幣只要左右，熱咖啡或可可都有FENDI標誌，實在讓人捨不得喝啦！！

FENDI CAFFE網站

2. Tiffany @ Cat Street

設於原宿貓街Tiffany概念店中的Tiffany Cafe，店內就是一片夢幻的Tiffany Blue(蒂芬妮藍)，而菜單以經典電影《第凡內早餐》為概念，主要是咖啡、牛角麵包等輕食與甜點，不只餐具有品牌標誌，還有蒂芬妮藍的甜甜圈及霜淇淋，讓粉絲絕對想要拍照打卡！餐點可選外帶或內用，但內用記得要提早在網上預約喔！

Tiffany @ Cat Street網站

3. EMPORIO ARMANI CAFFE

EMPORIO ARMANI在日本有3家餐廳，分別是銀座的餐廳與青山及大阪的咖啡廳，上圖就是青山的分店。併設在服飾店旁的咖啡廳，餐點卻不可小覷，請來意大利名廚來監修菜單，從午餐到晚餐都有豐富菜色可以選擇。不過，小編最推薦還是他們的下午茶，因為那個下午茶點心架可是他們的標誌形狀，也太吸晴了！！而且可以嚐到多種點心，每一款都看起來好好吃啊！

EMPORIO ARMANI CAFFE網站

對於吃貨來說，與其買個昂貴的包包，用吃的方式去享受名牌的氣氛與美食似乎更不錯呢！

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