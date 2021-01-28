快訊

地震儀可以分辨核爆和地震嗎？ 蔡英文問倒鄭明典

台積電盤中一度跌破600元 進入月線保衛戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在「FENDI咖啡廳、Tiffany Cafe」喝下午茶、當貴婦！日本3家高級品牌咖啡廳

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

有時候工作累了，真想好好奢侈一下獎勵自己吧？除了購買高級品牌的衣服或包包，其實還可以去高級品牌旗下的咖啡廳吃點東西，感受豪華高貴的氣氛，而且咖啡廳的「入場費」比起買東西要便宜許多，不用花太多錢就可當一天貴婦/公子，給自己一段美好的時光！其實不少高級品牌，譬如Fendi或Tiffany，在東京都有營運他們自己的咖啡廳，看看有沒有你喜愛的品牌吧！

1.FENDI合作咖啡廳FENDI CAFFE(期間限定)

與ANNIVERSAIRE CAFÉ合作的FENDI CAFFE

FENDI CAFFE已成為目前東京最人氣的咖啡廳，不排上數個小時可沒法入席喔！為了紀念FENDI的最新商品系列FENDI ROMA發售，這次與表參道的ANNIVERSAIRE CAFÉ合作，從11月28日起開設期間限定的FENDI CAFFE，原本活動只到12月27日，但因為太受歡迎而延期至2月14日。

店內外都是讓人少女心爆發的粉紅色與黃色，而且從菜單到餐具，連濕紙巾的包裝都印著FENDI品牌名字。而餐點可選意大利麵、沙拉、甜點等，最貴的晚餐套餐要12,000日幣一人，但飲料跟甜點都是1,000日幣只要左右，熱咖啡或可可都有FENDI標誌，實在讓人捨不得喝啦！！

FENDI CAFFE網站

2. Tiffany @ Cat Street

設於原宿貓街Tiffany概念店中的Tiffany Cafe，店內就是一片夢幻的Tiffany Blue(蒂芬妮藍)，而菜單以經典電影《第凡內早餐》為概念，主要是咖啡、牛角麵包等輕食與甜點，不只餐具有品牌標誌，還有蒂芬妮藍的甜甜圈及霜淇淋，讓粉絲絕對想要拍照打卡！餐點可選外帶或內用，但內用記得要提早在網上預約喔！

Tiffany @ Cat Street網站

3. EMPORIO ARMANI CAFFE

EMPORIO ARMANI在日本有3家餐廳，分別是銀座的餐廳與青山及大阪的咖啡廳，上圖就是青山的分店。併設在服飾店旁的咖啡廳，餐點卻不可小覷，請來意大利名廚來監修菜單，從午餐到晚餐都有豐富菜色可以選擇。不過，小編最推薦還是他們的下午茶，因為那個下午茶點心架可是他們的標誌形狀，也太吸晴了！！而且可以嚐到多種點心，每一款都看起來好好吃啊！

EMPORIO ARMANI CAFFE網站

對於吃貨來說，與其買個昂貴的包包，用吃的方式去享受名牌的氣氛與美食似乎更不錯呢！

窩日本推薦閱讀：想認識日本人朋友或另一半嗎?來試試這幾個網站吧~~　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 甜點 下午茶

延伸閱讀

台北／提前半個月也訂不到的凱撒Checkers Buffet下午茶

秒飛京都！新店咖啡廳「綠河」試營運狂洗版IG　日本街頭景色+旋轉樓梯超好拍

56年以來第一次！「日劇女王」米倉涼子霸氣成FENDI史上首位日本代言人

清水模設計＋冬山河景第一排！宜蘭最新「八嶋」寶島咖啡廳，走3分鐘能遠眺龜山島

相關新聞

在「FENDI咖啡廳、Tiffany Cafe」喝下午茶、當貴婦！日本3家高級品牌咖啡廳

不少高級品牌，譬如Fendi或Tiffany，在東京都有營運他們自己的咖啡廳，看看有沒有你喜愛的品牌吧！

美到捨不得吃！ 日本年節「人氣伴手禮Top10」送禮自用都超棒

全新的一年開始，過年的氣氛也隨之飄了出來，不少商店已經佈置得喜氣洋洋，播放著新年歌單。一提到春節送禮可不能少，但是伴手禮送來送去就那幾種，不僅沒什麼新奇感可能還吃膩了XD。雖然目前不能出國，但在這篇文章裡，小編會介紹日本年節伴手禮代購Top10，帶你輕鬆入手春節禮品～

以為「白色戀人」只有餅乾？ 超高還原度「文具商品」攻陷文具控的心

白色戀人不僅是巧克力而已，品牌也推出了觀光工廠、園區供旅客參觀，現在更是推出了「文具」要來搶攻文具控的市場！有哪些還原度100%的利害文具呢？一起來瞧瞧~~

哆啦A夢迷勿錯過！哆啦A夢ｘPORTER包、圓呼呼「鏡餅哆啦美」

來跟大家分享一下最近哆啦A夢在日本的新商品吧！可能是電影要上映的關係，最近可是有很多非常吸引的合作商品喔！

超萌「迪士尼生活雜貨」陪你做家事！唐老鴨造型洗衣袋、米奇瓦斯爐防焦墊片...

推薦你超可愛又便利的迪士尼生活小物，讓惱人的家事變得療癒討喜吧。日本近期推出了許多迪士尼聯名商品，今天就來介紹六款實用生活小物～

春夏秋冬景如畫！日本「福島南會津町」　攝影控最愛的自然天堂

位於福島西南的山地內陸一帶的南會津町，擁有優美的自然風光，隨著季節變換，次第變換不同的美麗景色。無論是春天的櫻花林、夏日花海、秋季的楓林，或是冬天的蒼茫雪景，都擁有各自獨特的魅力。若是喜歡大自然，特別

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。