穿梭神界、妖界！ 鳥取島根「山陰中部」必訪景點美食推薦

日本的「山陰中部」，主要是指鳥取縣的米子、境港、大山區域，及島根縣的安來、松江、出雲。這一區域不僅是山陰地區人口最集中的區域，其宏大優美的山海自然環境之中，更座落了許多有著古老玄幻傳說色彩的景點——住有結緣之神、年年日本眾神聚的「出雲神社」；印刻著人類歷史與文化的「米子城跡」、國寶「松江城」及「足立美術館」；鬼太郎所居住的妖怪世界「水木茂大道」一帶等。一趟旅程下來，彷彿一次穿梭了所謂「六界」中的三界——「神界」、「人界」與「妖界」——是多麼難得而「奢侈」的體驗吶。

境港的日出之景，在這朝陽升起朝霞漫天的黃金時刻眺望靈峰大山與海，宛若能感覺到天地間強大的靈氣。

出雲神社：眾神與戀愛之心齊聚

作為求姻緣聖地福神，聞名日本海內外的「出雲大社」，同時是日本歷史非常悠久的老神社，其創立被記載在日本最古老的史書《古事記》中，且作為日本神聚之地「出雲」的代表神社，更吸引日本全國大量信眾前往朝聖。每年農曆10月（新曆的每年11月約左右）的「神在月」，日本神話中所謂的「八百萬神」，即為所有的神祇降臨出雲，更是出雲大社繁忙之際。當然，出雲大社在求姻結緣特別靈驗這點無庸置疑，是不少人求姻緣之旅必訪的聖地之一。

背倚八雲山，出雲大社境內參天巨木林立，環繞著強大靈氣，擁有自上古傳說記載起的悠久歷史氛圍。境內拜殿與神樂殿前，都能見到象徵著人與神之結界的大型的草繩結「注連繩」，彷彿也有著結緣的意涵。自大鳥居到本殿的參道，伴隨著周圍的參天大樹，若能穿著和服漫步，那又別是一番風情。

出雲大社

地址：島根県出雲市大社町杵築東195

大眾交通：JR出雲市轉往出雲大社、日御崎公車，約25分鐘車程

社務所開放時間：8:30～17:00

官方網站

甘味喫茶 道草（みちくさ）：結緣美食必吃之出雲善哉

因結緣戀愛出了名的出雲大社周邊，充滿了各式各樣的結緣小物和美食，其中最具代表性的，莫過於甜品紅豆湯「善哉」和「割子蕎麥麵」。這次我們先來和大家介紹可以品嚐紅豆湯「善哉」的好地方，那便是位於出雲大社表參道上的一家甘味喫茶店「道草」。雖然說定番菜單是加了烤糯米團子的原味善哉，不過想和大家推薦的是更特別的抹茶善哉。香濃略苦的抹茶下，有更加濃的紅豆湯餡，搭配起來味道恰恰好，再加上烤香了的糯米糰子，外脆內軟的口感，入口幸福感滿溢。

若覺得只吃抹茶善哉還不夠，或就是想要點個「拍照美食」，那麼這粉彩的愛心最中（モナカ）該是個不錯的選擇。粉色新型的外殼下，分別有紅豆白玉內餡和彩虹冰淇淋，可不僅可愛好拍，嚐起來也不錯唷。

甘味喫茶・大阪燒 道草（甘味喫茶・お好み焼 みちくさ）

地址：島根県出雲市大社町杵築南859-3

營業時間：10:00 ～ 18:00

店家資訊（出雲大社正門前商店會）

獻上蕎麥麵羽根屋：江戶老舖 本格派出雲割子蕎麥麵

雖然說在出雲大社周邊已有不少可以嚐到出雲名物「割子蕎麥麵」的店家，不過若自詡為美食饕客，就想要品嚐更加本格派的「割子蕎麥麵」，那就不厭其煩地繞到比較遠的這家「獻上蕎麥麵羽根屋」看看吧。創業於江戶時代末的這家手打蕎麥麵老舖，是傳承了出雲蕎麥麵中的傳統「獻上蕎麥麵」而聞名。這「獻上蕎麥麵」，據說是當年大正天皇到出雲駐腳時，獻給天皇的蕎麥麵，且受到大正天皇喜愛，稱其能吃出「田園芬芳」，因而得名「獻上蕎麥麵」。

三層盛上的手打蕎麥麵，自上而下一層一層品嚐。加入配料和蕎麥麵沾醬後，吃完一層，再將剩下的配料沾醬倒入下一層繼續享用，這是割子蕎麥麵的特別吃法。

獻上蕎麥麵羽根屋 本店（献上そば羽根屋 本店）

地址：島根県出雲市今市町本町549

營業時間：11:00～19:30（15:00～17:00休息；19:00點餐結束）

公休日：1/1

官方網站

日御碕：日落聖地 神降之域

出雲作為日本上古神話的起源，常被稱為神之境地。境內海邊日御碕的落日，更長久以來被出雲人視為神靈之力的彰顯，在2017年4月被認定為日本遺產，被稱作「日落聖地出雲」，日御碕也被視作富有強大靈氣的能量景點。天晴日落時晚霞染紅海與天，整個日御碕恍若籠罩在一片紫紅色的夢幻世界中，即便不信鬼神，單就這宏大寬闊的絕景就足以吸引許多旅人和攝影愛好者前往朝聖。

日御碕的地標「日御碕燈塔」是東洋第一高的石造燈塔，設置於1903年，塔高43.65公尺。這座燈塔是有開放一般遊客上塔觀景的，據說剛開始交往的情侶們，若能在塔上手牽手眺望景色的話，戀情便能恆久遠唷。

圖片來源：出雲觀光導覽

在通往日御碕燈塔處前，彷彿是日御碕一帶入口處的地方，有座被稱為「日沉宮」的日御碕神社，是日本神話中重要的神社之一，與伊勢大神宮地位相對——伊勢大神宮守護的是日本的白晝，而日御碕神社則守護的是日本的黑夜，因而得名「日沉宮」，象徵著即便太陽西沉入夜，作為日神的天照大神庇佑依然能持續。

出雲日御碕燈塔

地址：出雲市大社町日御碕1478

開放時間：9:00～16:30

※週六日假日延長開放到17:00，但10～2月依然只開放到16:30

交通：JR出雲市站轉乘巴士約60分鐘車程

日御碕神社

地址：出雲市大社町日御碕455

松江城：結緣國度之古城

松江亦素有結緣國度之稱，而其中有座非常有名的古蹟，便是松江城。它不僅是日本全國僅存的12座古城之一，更是現仍存有「天守閣」的古城其中之一，與滋賀的彦根城、兵庫的姬路城同被指定為日本國寶。松江城的天守閣，是江戶時代或是更早之前建造的，且即便經過近代諸多戰亂，依然沒有毀損屹立至今，這也是它被指定為國寶的原因之一。

不過，在這樣國寶老城松江城內，竟然也藏著各種象徵結緣之國的意象——城內不少地方藏著心形的意象，吸引許多為了求姻緣而來到這一帶的旅客前來探尋。

松江城內藏著的結緣物，最有名的是心型的石垣。在自入口往天守閣前進的路上，可以留意一下周邊的石城牆上，是否有傳說中的心型石垣。雖然說其實已有很多網友分享心型石垣的具體所在位置，但若能自己發現，或許更意義重大？（笑）

不只石城牆，在天守閣中其實也藏著心型符號，或許也有朋友已經聽說過，那就是刻在閣內木頭柱子上的愛心。因為閣內光線不佳，找起來還蠻吃力的，所以這裡就簡單和大家說明位置。進入天守閣（地下一樓），爬上兩次階梯，來到天守閣的一樓後，向左走能看到松平家初代藩主松平直正公的初陣像，在它的斜對面的柱子的裏側，便能見到一個愛心的印刻。

若怕找不到，也可以在松江城入口處的「觀光案內所」中索取指引導覽，另外進入天守閣後的入場接待處，也有標示有心型印刻柱子位置的地圖可以領，大家可以參考看看。

圖片提供：松江市役所

松江城

地址：島根県松江市殿町1-5

大眾交通：JR松江站換乘巴士約10分鐘車程 「國寶松江城・縣廳前」下車

天守閣入場時間：

4月1日〜9月30日 8:30～18:30（最後入場18:00）

10月1日〜3月31日 8:30～17:00（最後入場16:30）

本丸開放時間：

4月1日〜9月30日7:00～19:30

10月1日〜3月31日8:30～17:00

官方網站

由志園：池泉牡丹夜紅葉 日式庭園的和風點燈秀

腹地廣達4萬平方公尺的池泉迴游式日式庭園「由志園」，是依據出雲一帶各處的美麗風景所打造而成的，其中屬春天的池泉牡丹和秋時的紅葉最為著名。不過這次造訪，最令我們嘆為觀止的，是園內的結合現代流行的燈光裝飾及投影技術，打造的「光之庭園」點燈秀。

古典詩意的庭園夜景，在設計師和工作人員的巧思設計下，完美與現代都市氣息十足的點燈秀、數位投影藝術融合，變身成為另一個不同於一般庭園及任何一個點燈秀的新的奇幻世界，卻依然不失日式庭園應有的典雅感。看著眼前的景色，不禁讓人想起，這幕後不知讓設計師和園方工作人員花費了多少心思，才得以將這如此令人驚豔的場景展現在客人眼前。

不僅如此，自庭園內的室內咖啡廳中，也能愜意地欣賞園內的點燈美景——咖啡廳內整排的玻璃落地窗，視野絕對不比在室外差，還能一邊吹暖氣享用餐點。由志園結合日式庭園打造出來的和風夢幻點燈，真全然顛覆採訪團隊過往對於庭園點燈的印象，非常推薦給大家。另外，在秋冬的點燈活動期間，週六日、國定假日、聖誕夜及聖誕節時，若想來賞燈，可以自松江站搭乘免費的接駁巴士，不必擔心交通方式噢。

由志園

地址：島根県松江市八束町波入1260-2

大眾交通：

JR松江站轉乘松江境港接駁巴士 車程約25分鐘 「由志園」下車

JR境港站轉乘松江境港接駁巴士 車程約16分鐘 「由志園」下車

營業時間：9:00～17:00 ※營業結束前30分鐘最後入場

（秋冬點燈活動期間，營業時間延長，詳細資訊請參閱官方網站）

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庭園茶寮 皆美：好吃又上相的松江名物「鯛魚飯」

說到松江一帶的美食，那就不能不提到「鯛魚飯」，而在這有些古色古香的松江市內，想吃鯛魚飯，自然還是想找一家老舖嚐嚐。若你正好也這麼想，那麼就來看看這一家由松江老旅館經營的餐廳「庭園茶寮 皆美」吧。在這裡不僅可以嚐到松江名物鯛魚飯，也有玲瓏的庭園造景可以欣賞散步。

所謂的「鯛魚飯」，一般大家會想到的是將鯛魚肉放入米中一起炊煮而成的飯，不過這裡的鯛魚飯很特別，是將各式配菜放在飯上，再加入日式高湯，更像是茶泡飯的吃法。絞碎的鯛魚肉、水煮蛋的蛋白和蛋黃分開打碎，分別放在白飯上。再加上山葵、白蘿蔔泥、青蔥、海苔，最後再倒入以松江鰹魚醬油熬煮的秘制高湯，便可開動，嚐起來清爽，對身體無負擔。而庭園茶寮 皆美的鯛魚擺盤也非常有新意，採用像和菓子一樣的擺盤方式盛放，拍起來可愛古典的樣子，在社群平台上很受歡迎。

庭園茶寮 皆美（庭園茶寮 みな美）

地址：島根県松江市末次本町14

營業時間：

平日 11:30～15:00（L.O.14:00）

夜17:30～21:00（L.O.20:00）

週六日、國定假日：11:30～15:00（L.O.14:30）

大眾交通：JR松江站轉乘往宍道湖温泉的松江市營巴士，10分鐘左右車程在「大橋北站」下車

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玉造溫泉：神之美人湯 男女混浴露天溫泉

風情萬種的古城松江，除了松江城外，一樣擁有歷史氛圍的溫泉老街「玉造溫泉」也非常有名。最早在奈良時代，玉造溫泉就被稱作「神之湯」，政府還設置了專門管理人員看管。不過會被稱作「玉造」，主要是因為這一帶過往曾是玉器生產地，使用採自花仙山的優良青瑪瑙製造玉器。而據說象徵日本天皇的「三神器」中的「八尺瓊勾玉」，也是在這一帶製造的，可想見玉造溫泉一帶的重要歷史地位。

除了被稱作「神之湯」之外，其實玉造溫泉也是非常有名的「美人湯」，其中有家老溫泉旅館「長樂園」，可擁有日本第一的露天混浴溫泉。長樂園中的「龍宮之湯」，是一座庭園式的大露天浴池，近百年來受到來自各地的溫泉客喜愛，且已連續十年被評定為「日本第一大混浴露天溫泉」。雖然說是男女混浴，不過館方有很貼心地為大家準備可穿著泡湯的浴袍，讓大家可以安心享受露天神之美人湯。想要泡泡這日本第一大的混浴露天溫泉，就到長樂園住一晚，因為溫泉並沒有開放給住宿者以外的遊客。

湯之助之宿 長樂園（玉造温泉）

地址：島根県松江市玉湯町玉造323

大眾交通：JR玉造溫泉站轉乘長樂園接駁巴士車程15分鐘

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足立美術館：融合自然山景的日本第一庭園

雖說前面已經和大家介紹「由志園」和「庭園茶寮」等日式庭園，但這裡還是要繼續和大家介紹另一個非常有特色的日式庭園，那就是「足立美術館」。名為美術館，其建築本身就是一座藝術品，古典而精緻的日本庭園造景，能見到非常經典的日本「枯山水庭」不說，且巧妙地將庭園造景與鄰近的自然山景相融合，打破了庭園多假山的概念，亦使得庭園看起來比實際的面積廣闊許多。正是這樣的特色，讓足立美術館自2003年以來，被美國的日本庭園專門雜誌，連續18年評選為日本第一庭園，年年吸引60萬以上的海外人士前來探訪。

足立美術館的創立者，是日本成功企業家足立全康，為了報導自己的故鄉，才在安來這裡打造了這座庭園美術館，並收藏展示以橫山大觀為首的日本畫作。來到足立美術館，不妨先散步一圈，感受這庭園內的自然美好，讓心沈澱下來後，再開始靜靜品讀館內的展示作品。

本著「庭園本身也是一幅畫」的信念，足立美術館館內亦設置了「生之額繪」與「生之掛軸」兩處橫式與縱式的玻璃窗，從中映出庭園實景，隨著每日天氣日照角度、四季的變化，而呈現出不一樣的美景，而這兩幅「名畫」，亦可說是足立美術館的鎮館之藏之一。

足立美術館

地址：島根県安来市古川町320

開館時間：

4～9月 9:00-17:30

10～3月 9:00-17:00

大眾交通：JR安來站轉乘免費接駁巴士，車程約20分鐘

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米子城跡：殘垣間時光流淌 海與鎮的360度全景

由日本戰國武將吉川廣家於西元1591年始建，而後西元1601年時，出生駿河國、而後成了伯耆國城主來到米子的中村一忠建造了第五層的天守閣，米子城曾是山陰地區的名城之一。儘管現在只剩下遺跡，但山體上殘留的高大石垣牆依然其實非凡，且登上天守台頂，更能俯瞰到意想不到的開闊景色，可說是非常有特色的拍攝景點。

稍走約20分鐘左右的山道與石階，便可登上海拔90公尺的米子城天守台頂，北望米子市鎮景與廣闊無邊的海，西望湛藍的瀉湖「中海」，東則能望見雄壯的靈峰大山。這「一覽眾山小」山海環繞的登高景色，可說又是一殺底片的好景緻呢。

米子城跡

地址：鳥取県米子市久米町

大眾交通：

JR米子站出站到枡形（ますがた）入口，需要步行15分鐘

搭乘米子循環巴士「湊山公園」下車，步行5分鐘

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鳥取花迴廊：大山與花海 日本最大的花卉公園

對於不少朋友來說，日本旅遊的魅力之一，少不了賞花這件事。鳥取花迴廊作為日本最大的花卉公園，鳥取縣的靈峰大山作為背景，一年四季都有不一樣的花海美景可賞，除此之外，夏天和冬天還有規模不同的點燈秀可以看。

鳥取花迴廊

地址：鳥取県西伯郡南部町鶴田110

大眾交通：自米子站轉乘免費接駁巴士，車程約25分鐘

營業時間：

4月～11月 9：00～17：00（最後入場16：30）

12月～1月 13：00～21：00（最後入場20：30)

2月～3月 9:00～16:30（最後入場16:30）

公休日：

4月～11月無休 ※7，8月週二公休

12月～１月 週二公休

2月～3月 週二公休

官方網站

水木茂大道：鬼太郎與眾妖怪出沒 白天黑夜兩樣情

自JR境港站前，一直到日本經典動漫《鬼太郎》的作者水木茂紀念館，這一條大道被稱為「水木茂之路」，沿途能見到總共177座精緻生動的妖怪像——那都是在作品中登場過的妖怪唷。這長達800公尺左右的大道街區中，不僅有各式各樣風格獨特的商店，還有妖怪神社、河童之泉等各色景點，連路燈上都能見到鬼太郎的爸爸「眼珠老爹（目玉おやじ）」。結合這些特別的場景，可以拍攝出許許多多有趣奇妙的照片，絕對能「餵飽」大家的相機。

©Mizuki Productions

在水木茂之路上的妖怪神社，雖然說不是真正的神社，但入口處依然設有手水舍，有趣的是，那是以一個大眼珠作為設計，讓遊客透過一邊轉動大眼珠浸入清水中，一邊洗淨自己的雙手，而在神社旁還有非常特別的求籤裝置，可說是⋯⋯妖氣十足哈。

©Mizuki Productions

妖界走一回，自然也是有不容錯過的美食。來到水木茂大街，不妨來一枝名物「眼珠老爹妖菓」吧。它其實是以鬼太郎的老爸「眼珠老爹」作為造型，設計出來的日式饅頭，而且是由山陰地區非常有名的和菓子老舖研發製作的。也許這「眼珠老爹妖菓」第一眼會不知道該從何下口，不過嚐過之後便知，它的甜度恰到好處，紅豆餡綿密，當然能佐茶一起享用還是最美味啦。如果想要買一些特色伴手禮，這裡也有伴手禮包裝的「眼珠老爹妖菓」可選擇。

©Mizuki Productions

雖然說大家大多理所當然會選擇白天拜訪水木茂之路，不過其實晚上的水木茂大道也非常值得一逛。在《鬼太郎》原作中，有一話就叫做「晚上在墓園中開運動會」，而正如同這篇名所說的，夜晚才是妖怪們的本場嘛。因此夜間的水木茂大道街區，有一點昏暗，有點妖異，即便兩旁的店家都關門了，街道上卻會有非常特別的燈光投影，宛如是妖怪們的夜總會，熱鬧地很隱密，總之一句話，就是妖氣更盛了！難得遊走妖界一趟，蠻建議大家可以夜遊一趟看看。

©Mizuki Productions

水木茂之路（水木しげるロード）

地址：鳥取県境港市大正町、松ケ枝町、本町エリア

大眾交通：JR境港站出站後直達

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大漁市場中浦：鬼太郎推薦美食 不容錯過的松葉蟹

愛吃的朋友們來到山陰旅行，必吃中的必吃莫屬松葉蟹了。在境港的「大漁市場中浦（大漁市場なかうら）」，有巨大的鬼太郎像門口站台，是這一帶品嚐日本海海鮮的好地方，這裡不僅是漁業相關的批發市場，也有開放給一般民眾進入採買，而以松葉蟹為首的山陰名海鮮、乾貨等，在這裡都能找到。

©Mizuki Productions

雖然說是魚市場，大漁市場中浦裡也設有餐廳，方便遊客品嚐新鮮海產。這家餐廳叫做「弓之濱」，而就是在這裡，可以嚐到饕客們不容錯過的松葉蟹料理。筆者私心推薦的是「螃蟹肉泥丼飯」，採用新鮮蟹肉絞出來的粉色肉泥，搭配海苔、山葵、生蛋和醬油，拌在一起後入口，不僅能吃到松葉蟹的鮮甜，卻又有不同層次的滋味散開。當然，若大家造訪的時間或是肚子空間有限，也可以選擇像蟹肉燒賣這樣的小點心來嚐嚐，一樣能吃到松葉蟹的好滋味。

大漁市場中浦（大漁市場なかうら）

地址：鳥取県境港市竹内団地209

大眾交通：

JR境港站轉乘巴士，車程約30分中，「美保町入口」下車後步行14分鐘

營業時間：8:15～16:30

公休日：12月31日～1月4日

官方網站

御食事処 弓ヶ浜

營業時間：午前11:00～午後15:30

公休日：12月31日～1月4日

神界的強大「靈氣」、人界的「歷史與藝術美」、妖界的「詭祕歡快」，來到山陰中部走一遭，真有如穿梭了三界一般有趣。在分別感受了神授之力、品讀了人們創造的美景與美味，也體驗過想像中的妖怪出沒之夜，這或許也是山陰中部特有的旅遊風格。若換你來玩，你會想要先從哪一界開始出發呢？

©Mizuki Productions

＊ 文中記述的各景點營業時間及公休日等資訊不排除有變動的可能，建議出行前到各景點設施官方網站上進行確認。

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