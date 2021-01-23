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以為「白色戀人」只有餅乾？ 超高還原度「文具商品」攻陷文具控的心

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

身為日本愛好者怎麼會不知道「白色戀人」這款人氣伴手禮呢？無論是在北海道還是各個觀光勝地，都可以看見它的蹤影~~~不僅是巧克力而已，品牌也推出了觀光工廠、園區供旅客參觀，現在更是推出了「文具」要來搶攻文具控的市場！有哪些還原度100%的利害文具呢？一起來瞧瞧~~

1.白色戀人原子筆

首先從最基本款的開始介紹，文具絕對少不了原子筆了，與文具品牌「百樂Pilot」合作的擦擦筆，藍色外型搭配白色雪花，很有北海道的氛圍。

白色戀人原子筆

白い恋人ボールペン、白い恋人ボールペン、白い恋人フリクション

售價：605日圓、605日圓、550日圓（含稅）

2.白色戀人便條紙

方方正正的以為是巧克力嗎？其實是以白巧克力為主題設計而成的便條紙哦，百分百還原外包裝超級可愛。

白色戀人便條紙

白い恋人ふせん、白い恋人メモ帳(3件組)

售價：440日圓、540日圓（含稅）

3.白色戀人紙膠帶

以LOGO和巧克力夾心餅乾設計的紙膠帶，每撕一次都讓人流口水好想來上一個，這樣特別的紙膠帶絕對是紙膠帶迷們必蒐集的款式！

白色戀人紙膠帶マスキングテープ

售價：440日圓（含稅）

4.白色戀人透明檔案夾

以大家熟悉的白色戀人外包裝為圖案的透明資料夾。有黑巧克力和白巧克力兩種。讓喜愛的白色戀人圖案，陪伴你度過工作或苦讀的時光吧。

尺寸

縦：約31㎝

横：約22㎝

售價: 275 日圓(含稅)

你最喜歡哪一款白色戀人周邊商品呢？每一款的價格都不會到大傷荷包，不妨通通下單帶回家，送禮自用兩相宜！

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