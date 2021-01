哆啦A夢迷勿錯過！哆啦A夢ｘPORTER包、圓呼呼「鏡餅哆啦美」

【撰文:Shinon/ 窩日本】

今年是讓哆啦A夢粉絲感覺興奮的一年,因為那部讓我們感動流淚的電影《STAND BY ME 哆啦A夢》推出續集了!與平常在電視看到的哆啦A夢平面動畫不同,STAND BY ME採用3D立體畫風,一開始雖然有點看不慣,但角色都是我們熟悉的大雄與哆啦A夢等人。

小編已經在日本看了這部《STAND BY ME 哆啦A夢2》,劇情有點承接上集,以大雄想要給祖母看到自己的婚禮為主線,怎料去到未來才發現成年的自己竟然在與靜香的婚禮上逃跑,於是他跟哆啦A夢便想辦法解決一切。結局如何我就不劇透了,來跟大家分享一下最近哆啦A夢在日本的新商品吧!可能是電影要上映的關係,最近可是有很多非常吸引的合作商品喔!

1. 哆啦A夢 X PORTER合作系列

哆啦a夢與波特包(PORTER)的聯名商品

日本人氣品牌PORTER憑著簡約又好用的包包,一直有不少支持者,而在12月11日就推了全新哆啦A夢合作系列,在基本款式上印滿黑白色的哆啦A夢圖案及名字,還配上一個金色小鈴鐺,可愛又有點時尚感。包包可以選單肩包、背包、腰包、錢包等等。小編覺得小小的腰包看起來很不錯,成年人用也不會給人幼稚的感覺。

哆啦a夢與波特包(PORTER)的聯名T恤

哆啦a夢與波特包(PORTER)的聯名鑰匙圈

不過PORTER包真不太便宜,也可以考慮較實惠的T恤或是匙扣,都一樣好看!有興趣的話可以在PORTER官方網店上買到。

哆啦A夢 X PORTER合作系列官網

2. 哆啦A夢鏡餅系列

超可愛的哆啦A夢鏡餅系列商品

又是跟日本郵局的合作!日本郵局推出的聯名雜貨總是不會讓我們失望的,這次就帶來非常有新年氣氛的鏡餅哆啦A夢與哆啦美。兩個角色都變得圓呼呼又雪白,還頂著一個蜜柑,太可愛了吧!而且它還做成了軟綿綿的抱枕及鑰匙扣,手感就像真正的年糕,讓療癒度更加升級!由於太受歡迎,在12月11日發售時已快被搶光了,目前小編看到匙扣還在發售,如果搶不到就只好上拍賣網站看看有沒有人轉賣吧。

哆啦A夢鏡餅系列網站

3. STAND BY ME 哆啦A夢2 x ASOKO

日本平價雜貨店ASOKO常常帶來各種聯名周邊,而在2020年12月19日起就會發售跟電影《STAND BY ME 哆啦A夢2》合作的43項商品!款式分兩個系列,第一種是採用角色們的服裝/身體配色,那經典藍白色、紅蝴蝶結及鈴鐺,就算沒有印上樣子還是一看就知道是哆啦A夢!而這個系列有化妝包、環保袋、手帕、杯子、毛毯等等,哆啦A夢的小包背後還把尾巴也印上,真的太有心思了!

那另一款印滿他們的樣子配以藍紅間條,感覺特別有型。這個系列則以盤子、碗、水瓶等餐具及文具為主,每一款都很實用喔!重點是每款只要幾百日幣,最貴的毛毯也只要1100日幣,CP值太高了!而且以前只能在原宿等地的店舖大排長龍去購買,現在有開放網路商店(12月21日起發售),身在海外的朋友也可以買到囉!

STAND BY ME 哆啦A夢2 x ASOKO網站

窩日本推薦閱讀: 想買日本藥妝、美容家電免出國~日本跨境網購平台5選推薦

更多日本在地精選資訊及社長私房景點,請上「窩日本」網站 + 追蹤按讚「窩日本」