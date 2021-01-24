美到捨不得吃！ 日本年節「人氣伴手禮Top10」送禮自用都超棒

全新的一年開始，過年的氣氛也隨之飄了出來，不少商店已經佈置得喜氣洋洋，播放著新年歌單。一提到春節送禮可不能少，但是伴手禮送來送去就那幾種，不僅沒什麼新奇感可能還吃膩了XD。雖然目前不能出國，但在這篇文章裡，小編會介紹日本年節伴手禮代購Top10，帶你輕鬆入手春節禮品～

柳月 三方六 年輪蛋糕 北海道限定 三種口味set

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柳月是北海道超人氣的甜點店，而年輪蛋糕「三方六」為店內熱銷商品，是北海道人到外地必帶的伴手禮！日本知名的甜點專家－中尾隆之，甚至稱此款年輪蛋糕為「我最不想分享給別人的甜點」。用白巧克力、牛奶黑巧克力勾勒出白樺紋路，口感札實、奶香濃郁，還有咖啡和楓糖共三種口味，且貼心地切成片狀方便分享食用唷！

價格：NT$1,500

白色戀人 石屋製菓 巧克力餅乾36入 北海道限定 白い恋人

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2020曾因停產而造成再度搶購風潮！由熱乎乎的貓舌曲奇夾著的白色巧克力，是白色戀人調配的獨創材料，巧克力內餡的甜味與入口即化的柔順口感，再配酥脆的曲奇，多麼美妙的配對。40多年來備受厚愛的「白色戀人」，不僅有美味的餅乾，還有精緻的外盒裝盛著，是許多人伴手禮必買清單之一！

價格：NT$1,500

Calbee＋東京BANANA聯名洋芋片

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兩大伴手禮品牌「Calbee＋」、「東京BANANA」在2020年重磅聯名！推出的「Jaga Boulde」揮別以往洋芋片的重鹹與油炸膩感，進化成外脆內酥且不沾手、連調味粉也是重金聘請專家監修的，一連推出鰹魚昆布鮮味、山椒味噌、蛤蜊海苔、香檸蜜糖四種口味，每款都值得收藏，絕對是他牌洋芋片吃不到的獨門配方！

價格：NT$900

長岡京名店 小倉山荘 京都百人一首 10種 仙貝 23袋入 禮盒

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每次去日本都必買的伴手禮！京都仙貝專賣店「小倉山莊」推出的各式各樣的創意仙貝（小編每次放進嘴裡都會先看拿了什麼形狀的XD），不但有日式風格的典雅包裝、每種米菓口味不同、口感美味豐富，不僅老少咸宜都適合的零嘴、也能滿足喜歡不同甜鹹口味的朋友，送禮自用都超棒！

價格：NT$799

And the Friet薯條DRIED FRIET GIFT BOX MINI 5pcs

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號稱薯條界的LV！選用比利時空運來的人氣Bintje馬鈴薯，黃色的果肉紮實甜美，是當地最適合拿來做炸薯條的馬鈴薯。And the Friet把美味鎖在真空包裝中，依然能享用到酥脆厚實的口感而低卡路里，包裝設計則以簡單的美式風格卻很搶眼！目前有特級鹽味、義大利Gorgonzola乳酪&香草、黑松露鹽、蜂蜜鹽&奶油、蒜味鯷魚五種口味，吃起來超過癮的啦～

價格：NT$715

PRESS BUTTER SAND 禮盒 9個入

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主打完美比例的「奶油焦糖醬」風靡日本，是東京車站必買的超人氣伴手禮，去年來台在信義新光三越開設快閃店。酥脆的餅乾夾著選自北海道的奶油，以及會牽絲的焦糖醬，融合了酥脆與甜蜜的豐富口感，吃起來不會太甜膩，咬一口就上癮。看似樸實的外表，卻能讓人幸福感洋溢呀～

價格：NT$1,599

shodai bio nature花瓣巧克力洋芋片禮盒（冬季與春季限時販售）

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巧克力可說是榜上有名的伴手禮，而此款shodai bio nature巧克力只在冬季限定代購！華麗的花瓣狀造型，其實是一層薄片的巧克力，放進嘴里瞬間就入口即化，滿嘴都是甜蜜好滋味，5種口味讓人百吃不厭，任你隨心情變換。以簡潔的白色盒子裝著，就像打開潘朵拉的寶盒，送禮或自用都很奢華！

價格：NT$1,490

博多 明太子蝦仙貝 24枚入

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近年大受歡迎的福岡特產，不是普通的米仙貝而已，是有整隻蝦入魂的仙貝！原料選用博多名產明太子、鮮蝦及國產稻米，保留米粒的顆粒口感，烤製而成這款口感酥脆、不會過辣的仙貝。不論配茶吃、或是當下酒菜都很適合，絕對越吃越「涮嘴」，是一款男女老少都喜歡的伴手禮！

價格：NT$390

日本驚喜零食箱 價值日幣4300以上（內容約20~40種）

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這款完全是選擇障礙朋友的福音！這項伴手禮有各式各樣的零食，每每開箱都是驚喜！日本零食一包都大約台幣幾百元，而這款以４折的優惠組合販售，除了有最新推出的商品，還有人氣熱賣品項，一箱內容數十款且不重覆，讓你能享受到各種口味的日本零食，CP值超高！當伴手禮送人、或是與朋友聚會分享也剛剛好！

價格：NT$899

Fika西式曲奇餅乾14入禮盒組

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曲奇餅乾一直以來也是許多人送禮的選擇之一！Fika西式曲奇餅乾這款看似樸實無華，卻是「最想收到的禮盒第１名」。吃了保證會上癮，選用椰奶粉做成的曲奇餅麵團，之後撒上椰子然後烤製而成，這是瑞典最家常的點心之一。外盒以繽紛、有個性的北歐風為設計，拿來送禮也很適合！

價格：NT$490

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