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哈根達斯新推「客製化冰淇淋」！Digital Häagen Cup在台灣也能動手設計
【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】
每到了特殊節日都煩惱不知道送甚麼嗎？別擔心，以後可以考慮送Häagen-Dazs！
什麼？！只送冰淇淋怎麼夠意思？原來是日本Häagen-Dazs繼上次推出冰淇淋開蓋的凹洞占卜後，這一次推出了全新的「客製化冰淇淋」！可以在Häagen-Dazs冰淇淋放上自己的設計，作為特別的禮物送人~~不管你在日本還是日本以外都可以製作喔。快來看看吧~~
Digital Häagen Cup 客製化冰淇淋
可以自己設計外包裝的冰淇淋，印上想要的照片以及文字，就完成了獨一無二的特別禮物，一起來看看要怎麼製作吧。
Step1
選擇要作為杯蓋的照片，像是伴侶照、好友照、家庭照甚至是自己喜愛的偶像等等，想放什麼自己選~
Step2
微調照片尺寸，並調整Häagen-Dazs的Logo位置，避免擋到照片上的臉。
Step3
選擇冰淇淋盒邊緣的設計，可放不一樣的照片，Häagen-Dazs的Logo一樣可以調整。
Step4
設計要放的留言文字，分為大標10文字內、小標15字以內，收禮人的名字或說不出口的內心話就藏在這裡吧！
做完後將檔案下載下來，列印貼上就完成自己設計的獨一無二Häagen-Dazs冰淇淋啦，是不是很有趣又充滿特色呢~快來製作一個特別的禮物吧！
哪裡製作: https://www.haagen-dazs.co.jp/haagenhomeproject/digitalhaagencup/
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