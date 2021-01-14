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哈根達斯新推「客製化冰淇淋」！Digital Häagen Cup在台灣也能動手設計

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

每到了特殊節日都煩惱不知道送甚麼嗎？別擔心，以後可以考慮送Häagen-Dazs！

什麼？！只送冰淇淋怎麼夠意思？原來是日本Häagen-Dazs繼上次推出冰淇淋開蓋的凹洞占卜後，這一次推出了全新的「客製化冰淇淋」！可以在Häagen-Dazs冰淇淋放上自己的設計，作為特別的禮物送人~~不管你在日本還是日本以外都可以製作喔。快來看看吧~~

Digital Häagen Cup 客製化冰淇淋

可以自己設計外包裝的冰淇淋，印上想要的照片以及文字，就完成了獨一無二的特別禮物，一起來看看要怎麼製作吧。

Step1

選擇要作為杯蓋的照片，像是伴侶照、好友照、家庭照甚至是自己喜愛的偶像等等，想放什麼自己選~

Step2

微調照片尺寸，並調整Häagen-Dazs的Logo位置，避免擋到照片上的臉。

Step3

選擇冰淇淋盒邊緣的設計，可放不一樣的照片，Häagen-Dazs的Logo一樣可以調整。

Step4

設計要放的留言文字，分為大標10文字內、小標15字以內，收禮人的名字或說不出口的內心話就藏在這裡吧！

做完後將檔案下載下來，列印貼上就完成自己設計的獨一無二Häagen-Dazs冰淇淋啦，是不是很有趣又充滿特色呢~快來製作一個特別的禮物吧！

哪裡製作: https://www.haagen-dazs.co.jp/haagenhomeproject/digitalhaagencup/

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