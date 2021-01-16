快訊

世上最可怕六件事瘋傳！唐綺陽深受其害 點3星座為「人類瑕疵品」

16個村人人領2千紅包！彰化大村鄉民：感恩正新輪胎就是最大福報

超萌「迪士尼生活雜貨」陪你做家事！唐老鴨造型洗衣袋、米奇瓦斯爐防焦墊片...

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:Natalie/ 窩日本】

因為防疫的關係，相信許多人今年待在家中的時間變得多很多，在家待久了是不是讓你悶壞了呢？連做家事都更顯得疲憊與乏味。沒關係！讓小編推薦你超可愛又便利的迪士尼生活小物，讓惱人的家事變得療癒討喜吧。日本近期推出了許多迪士尼聯名商品，今天就來介紹六款實用生活小物～

① 防止瓦斯爐燒焦的墊片(ガスレンジ用焼け焦げ防止マット)

款式：米奇、米妮

有沒有過偶爾煮湯時一個不留神，不小心滾了溢出濺到瓦斯爐上，一下子就燒焦難以清潔，為了防止噴濺產生的髒汙，就需要一片這樣的墊片，方便拆取與擦拭清潔，保護瓦斯爐周邊、簡單保持瓦斯爐平台的整潔。

②IH爐防汙墊片(IH用焼け焦げ防止マット)

款式：米奇、米妮

有瓦斯爐當然也有IH爐對應的墊片！

現在許多人為了居家裝潢美觀紛紛換上了IH爐，IH爐也方便擦拭清潔，不須刷洗瓦斯爐架。但為了防止平台上出現刮痕或髒汙，爐上可以放上米奇或米妮專屬墊片，不僅讓廚房布置變得更可愛，髒了也能直接拿起墊片用水清洗，重複使用非常環保。

除了上面大大的米奇米妮圖案這款之外，也有加入花朵裝飾的樣式，同樣也非常有人氣。

③ 迪士尼服飾造型洗衣袋(キャラクターの服の形の洗濯ネット)

款式：米奇、米妮、唐老鴨

平凡無奇的洗衣袋也可以很可愛！製作成米奇、米妮與唐老鴨服飾造型的洗衣袋，正面與背面有不一樣的設計、充滿巧思，可以拿來裝貼身衣物，沒在使用時也可以用附的魔鬼氈掛在陽台上作為獨特的裝飾。

特製魔鬼沾可以貼在牆上當裝飾品

④桌上型燙衣墊 (くるくるアイロンマット)

款式：米奇米妮、小熊維尼

想燙衣服家裡卻沒有足夠的空間擺放燙衣板，別擔心~~只要有這一片燙衣墊，不論是在客廳的桌子或是餐桌都可以燙衣服！收納時可捲起來吊掛的燙衣墊不占空間，平舖在桌上後寬達72cm、長40cm，使用非常方便，不再擔心沒有燙衣板而不能燙衣服。

⑤掛上就能用的垃圾桶(かけるだけゴミ袋ホルダー)

款式：藍色、粉色

家中角落的垃圾桶總是醜醜又不起眼，有了可愛的米奇垃圾桶，垃圾桶也能成為居家裝飾的一環~~~只要將30~45公升的垃圾袋掛上，當垃圾袋滿了以後，只要將蓋子拿起，就能輕鬆整個打包丟掉。兩個顏色都各買一個就能一個裝一般垃圾、一個裝回收啦~

⑥ 可擦拭、自由剪裁的地墊(拭けるフリーカットシート)

不論是玄關、廁所地板或是陽台地板，都可以舖上一片容易清潔又能自己自由剪裁大小的米奇地墊。地墊有防水功能，可以用抹布或拖把輕鬆清潔，不僅如此，寵物空間、植栽下方、家具下方也都能使用，讓環境美觀又容易打理。

一起改變居家環境，打造舒適療育的空間吧！

窩日本推薦閱讀：日本必買家電推薦15選：超人氣史努比電烤盤、Panasonic奈米水離子吹風機，還有…？？　

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

迪士尼 必買 私房景點

延伸閱讀

米奇蛋糕、爆漿夾心餅！3款「甜蜜賀年禮」送出好心情

一口烏魚子、米妮海苔！ 4款「特色年禮」必嚐　大小朋友都愛吃

SWATCH與米奇再續前緣 聯手塗鴉藝術家創造限量話題表款

迪士尼幻想曲Fantasia變珠寶！米奇魔法帽、小手掌超萌

相關新聞

超萌「迪士尼生活雜貨」陪你做家事！唐老鴨造型洗衣袋、米奇瓦斯爐防焦墊片...

推薦你超可愛又便利的迪士尼生活小物，讓惱人的家事變得療癒討喜吧。日本近期推出了許多迪士尼聯名商品，今天就來介紹六款實用生活小物～

春夏秋冬景如畫！日本「福島南會津町」　攝影控最愛的自然天堂

位於福島西南的山地內陸一帶的南會津町，擁有優美的自然風光，隨著季節變換，次第變換不同的美麗景色。無論是春天的櫻花林、夏日花海、秋季的楓林，或是冬天的蒼茫雪景，都擁有各自獨特的魅力。若是喜歡大自然，特別

哈根達斯新推「客製化冰淇淋」！Digital Häagen Cup在台灣也能動手設計

日本Häagen-Dazs繼上次推出冰淇淋開蓋的凹洞占卜後，這一次推出了全新的「客製化冰淇淋」！可以在Häagen-Dazs冰淇淋放上自己的設計，作為特別的禮物送人~~

台灣也在內！日本政府全面禁止外國人入境 取消11國豁免

由於日本疫情持續惡化，加上英國與南非變種病毒有在全球擴大傳播的趨勢，日本政府13日宣布，將全面禁止外國旅客入境，原本包括...

2021日本最紅牛！福島神牛「赤べこ」　追過鐵道絕景只見線一定看過

有去過福島會津一帶過的朋友，相信都見過這隻紅牛「赤べこ（AKABEKO）」——它是當地非常經典的鄉土玩具，它身上的鮮紅色有著驅邪避凶的作用，而身上的斑點象徵著天花，據說它在平安時代是能為孩子去除天花的

和菓子好漂亮，但為什麼都這麼甜？ 「3個原因」認識和菓子！

好漂亮！多數人看到和菓子（傳統日式點心）的第一眼，都會驚艷於那小巧精緻的外表，不過一口咬下去……「欸也太甜了吧？究竟和菓子為什麼要做得如此的甜膩呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。