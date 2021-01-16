超萌「迪士尼生活雜貨」陪你做家事！唐老鴨造型洗衣袋、米奇瓦斯爐防焦墊片...

【撰文:Natalie/ 窩日本】

因為防疫的關係，相信許多人今年待在家中的時間變得多很多，在家待久了是不是讓你悶壞了呢？連做家事都更顯得疲憊與乏味。沒關係！讓小編推薦你超可愛又便利的迪士尼生活小物，讓惱人的家事變得療癒討喜吧。日本近期推出了許多迪士尼聯名商品，今天就來介紹六款實用生活小物～

① 防止瓦斯爐燒焦的墊片(ガスレンジ用焼け焦げ防止マット)

款式：米奇、米妮

有沒有過偶爾煮湯時一個不留神，不小心滾了溢出濺到瓦斯爐上，一下子就燒焦難以清潔，為了防止噴濺產生的髒汙，就需要一片這樣的墊片，方便拆取與擦拭清潔，保護瓦斯爐周邊、簡單保持瓦斯爐平台的整潔。

②IH爐防汙墊片(IH用焼け焦げ防止マット)

款式：米奇、米妮

有瓦斯爐當然也有IH爐對應的墊片！

現在許多人為了居家裝潢美觀紛紛換上了IH爐，IH爐也方便擦拭清潔，不須刷洗瓦斯爐架。但為了防止平台上出現刮痕或髒汙，爐上可以放上米奇或米妮專屬墊片，不僅讓廚房布置變得更可愛，髒了也能直接拿起墊片用水清洗，重複使用非常環保。

除了上面大大的米奇米妮圖案這款之外，也有加入花朵裝飾的樣式，同樣也非常有人氣。

③ 迪士尼服飾造型洗衣袋(キャラクターの服の形の洗濯ネット)

款式：米奇、米妮、唐老鴨

平凡無奇的洗衣袋也可以很可愛！製作成米奇、米妮與唐老鴨服飾造型的洗衣袋，正面與背面有不一樣的設計、充滿巧思，可以拿來裝貼身衣物，沒在使用時也可以用附的魔鬼氈掛在陽台上作為獨特的裝飾。

特製魔鬼沾可以貼在牆上當裝飾品

④桌上型燙衣墊 (くるくるアイロンマット)

款式：米奇米妮、小熊維尼

想燙衣服家裡卻沒有足夠的空間擺放燙衣板，別擔心~~只要有這一片燙衣墊，不論是在客廳的桌子或是餐桌都可以燙衣服！收納時可捲起來吊掛的燙衣墊不占空間，平舖在桌上後寬達72cm、長40cm，使用非常方便，不再擔心沒有燙衣板而不能燙衣服。

⑤掛上就能用的垃圾桶(かけるだけゴミ袋ホルダー)

款式：藍色、粉色

家中角落的垃圾桶總是醜醜又不起眼，有了可愛的米奇垃圾桶，垃圾桶也能成為居家裝飾的一環~~~只要將30~45公升的垃圾袋掛上，當垃圾袋滿了以後，只要將蓋子拿起，就能輕鬆整個打包丟掉。兩個顏色都各買一個就能一個裝一般垃圾、一個裝回收啦~

⑥ 可擦拭、自由剪裁的地墊(拭けるフリーカットシート)

不論是玄關、廁所地板或是陽台地板，都可以舖上一片容易清潔又能自己自由剪裁大小的米奇地墊。地墊有防水功能，可以用抹布或拖把輕鬆清潔，不僅如此，寵物空間、植栽下方、家具下方也都能使用，讓環境美觀又容易打理。

一起改變居家環境，打造舒適療育的空間吧！

窩日本推薦閱讀： 日本必買家電推薦15選：超人氣史努比電烤盤、Panasonic奈米水離子吹風機，還有…？？

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」