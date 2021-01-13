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2021日本最紅牛！福島神牛「赤べこ」　追過鐵道絕景只見線一定看過

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2021日本最紅牛！追過只見線必見過的福島神牛：赤べこ
2021日本最紅牛！追過只見線必見過的福島神牛：赤べこ

有去過福島會津一帶過的朋友，相信都見過這隻紅牛「赤べこ（AKABEKO）」——它是當地非常經典的鄉土玩具，它身上的鮮紅色有著驅邪避凶的作用，而身上的斑點象徵著天花，據說它在平安時代是能為孩子去除天花的緣起物。在無印良品發售的2021年緣起物福罐中，赤べこ也作為緣起物被納入其中。

這時，不知道神佛憐憫眾生，指派幫手前來，居然突然出現了力大無窮的紅牛們，幫忙著負責搬運材料的黑牛，才讓這一重建工程得以圓滿完成。而這些紅牛，也在完工之後，便默默消失。因此，當地人對紅牛們心存感激與敬意，更將牠們視為忍耐的代表，並向他們祈求幸福。

「赤べこ」（AKABEKO）是會津方言，意指「紅牛」，而這一古玩最大的特色之一在於，牛的頭是可以擺動的，配合它有些呆呆老實的表情，看起來特別可愛。不過現在除了紅色的「赤べこ」外，也能見到藍色等其他顏色的「赤べこ」。

另外，若有到福島自駕追只見線的話，也可以到這一帶的「赤べこ」故鄉「柳津」走走。

延伸閱讀：春夏秋冬景如畫 福島南會津町：攝影控日本旅遊不可錯過的自然天堂

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