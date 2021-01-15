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春夏秋冬景如畫！日本「福島南會津町」　攝影控最愛的自然天堂

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春夏秋冬景如畫 福島南會津町：攝影控日本旅遊不可錯過的自然天堂
春夏秋冬景如畫 福島南會津町：攝影控日本旅遊不可錯過的自然天堂

位於福島西南的山地內陸一帶的南會津町，擁有優美的自然風光，隨著季節變換，次第變換不同的美麗景色。無論是春天的櫻花林、夏日花海、秋季的楓林，或是冬天的蒼茫雪景，都擁有各自獨特的魅力。若是喜歡大自然，特別是追求拍攝自然絕景的朋友們，南會津可是非常值得列入日本旅遊清單的地方之一。

南會津之春：粉色櫻花林與珍稀花海

說起日本的春天，自然就會想到賞櫻。南會津的春天，賞櫻自然是少不了，但由於高原地形除了賞櫻之外，在這裡還能見到許多在其他地方不常見的大片花海，包括水仙、側金盞花、水芭蕉等。

所謂一年之計在於春，這在百花綻放的南會津可說是非常徹底地體現。

在南會津町，春天賞櫻最經典的畫面，當屬鐵道櫻花囉！會津線的鐵道旁邊滿開粉色的櫻花，其中新型特急列車Liberty Aizu穿越其中，是不少鐵道迷在此地必拍攝的經典畫面之一。

春暖花開，春時會津高原上的雪融後，大地上的植物們一點一點冒出新芽，隨著天氣回暖，含苞待放的花兒逐漸綻放，開出一朵一朵千姿百態五顏六色的花朵，為這世界帶來勃勃生機。

南會津之夏：姬百合與夏之雪

日本夏天賞花，或許大家會很自然地想到繡球花及向日葵。不過在南會津町的高原地上，可看到日本特有的姬百合（乙女百合），尤其是在高清水自然公園內的姬百合花田規模最大，達70,000平方公尺，共百萬株粉色如少女的百合花一併綻放。

另外，在被指定為日本「國之天然記念物」的駒止濕原上，則可見到非常特別的有如棉花般的白毛羊鬍子草；而在霧降高原更有金黃的山百合花海在等著大家。

南會津町所在的會津高原地上，每到夏末，出現一大片的白色絨毯，那邊是蕎麥花田，廣達120,000平方公尺。由於種植時間有先後，所以花田中花開季節也有先後，因此也延長了能賞蕎麥花的季節。

南會津之秋：古剎、岩壁與紅葉

三面環山的南會津町，擁有許多紅葉名所，包括純自然景色的楓葉山景、有神社、寺廟或古城的楓葉景色等，讓遊客可以以多種不同的方式，欣賞到這和風味十足的秋紅。

在這些高原紅葉名所中，最具人氣的當屬「屏風岩」這裡了。宛如為鬼斧所削的陡峭懸崖上，參差著紅橙黃綠的秋葉，搭配伊南川的湍急溪水和川邊的奇岩怪石，形成了一道獨具特色的風景，也非常適合散步。

南會津町之冬：雪白國度

位於日本東北，又處在高原地區的南會津町，冬天多雪也是出了名。因而每到冬季，這裡也是不少滑雪客喜歡拜訪的熱門地點。

在南會津町境內，擁有4座滑雪場，包括「會津高原高杖滑雪場（会津高原たかつえスキー場）」、「會津高原南鄉滑雪場（会津高原南郷スキー場）」、「會津高原高畑滑雪場（会津高原高畑スキー場）」、「會津高原大倉滑雪場（会津高原だいくらスキー場）」。而深處內陸高地，自然造就了其優質粉雪。

若想要賞雪和拍攝有如童話般的雪景，那麼南會津町鎮上也會是個不錯的選擇，保證能感受到雪之國度的真實感。

一年四季 都能看見她不同的美

對於喜歡風景攝影的朋友來說，來日本旅遊的最大魅力，莫過於它四季分明的景緻。而這「四季分明」的特點，在福島南會津町更加明顯，所以想要捕捉一些不一樣的日本美景，就到南會津走走吧。

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