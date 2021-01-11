旅行不必遠走，跟著小蛙來趟「九州視訊之旅」，感受南島的熱帶風情

「好想出國！但又不能出國」沒關係，這次食尚玩家盧彥澤與蛙蛙特別企劃「玩出屬於我的日本」，透過視訊連線方式，請遠在日本南九州旅行的小蛙，親自為我們介紹當地必玩、必吃的舒心之旅，將這些放入你的必訪清單中，等待啟程的時刻，親自去好好體驗這美麗的南島風光吧！

圖／截自官方網站

一年即將結束，對於未來總會有新的希望，小蛙站在可以眺望十字架之海的展望台，深深許下 新年新希望，這裡是宮崎縣日向岬的絕佳景點之一「實現願望的十字架之海」，在十字架旁的 岩場上可以看到「叶」，在日文裡是指：願望會實現的意思！你也有許多願望想要實現嗎？不如 就親自來此，許下願望，並見證成真的瞬間吧！

日向岬十字架之鐘 圖／截自食尚玩家影片

日本的鹿兒島就有許多的優質湯泉，位在天降川溪谷畔旁的這家妙見石原莊，是當地非常知名的秘湯，不只有露天大浴池，還有野溪溫泉，讓人宛若置身於世外桃源般的被自然綠蔭圍繞，泡完湯後，還能到地下一樓的「食菜石藏」懷石餐廳用餐，這裡會使用當地食材製作懷石料理，不只食材新鮮美味，還能一邊欣賞窗外的美景。

愛吃的小蛙，在身心放鬆後，還是想要好好地飽足一餐，談到九州，絕對不能錯過的就是當地美食，首先來到的是內行老饕才知道的肉捲飯糰，就位在宮崎一番街，將長條豬肉裹上醬汁後，再把捏成圓柱狀的米飯包起來，最後用烤箱烤成金黃色，垂涎欲滴的肉汁，加上焦烤香 氣，讓人享用後有元氣滿滿的飽足感。再來更不能錯過的就是好吃到連在地人都認同的南蠻炸雞，想要吃到正宗的南蠻炸雞，來「OGURA」就對了，從昭和31年(1956年)就創立至今，炸雞上面會淋上滿滿的塔塔醬，一口咬下，軟嫩好入口的肉質，搭配特調醬料，讓人忍不住一口接著一口，根本都停不下來的美味啊～

肉捲飯糰宮崎一番街店 圖／截自食尚玩家影片

吃飽喝足後，想要走走消化一下的話，建議大家可以來到蝦野高原，據傳因地底不斷滲透出硫磺，導致整片森林都染成像是蝦子般的紅色，放眼望去，整個高原都呈現橘紅色，一年四季還 會隨著季節變化，每次來，都能見到不同的風景，更是當地日本人賞楓的好去處，不妨下次秋 天就決定來這裡欣賞美美的楓葉吧！

這時，宛若藝術魂上身的小蛙，開始介紹起鼎鼎大名的草間彌生的系列作品，原來是來到了「霧島藝術之森」，在此可以欣賞到兩件知名藝術大師草間彌生的作品，像是入口處的「香格里拉之花」與館內的鎮館之寶「紅色高跟鞋」，在這裡，與其說是間美術館，不如說是以藝術品匯聚而成的森林公園，融合大自然的開放環境之中，來到這裡的遊客，都能近距離與每件作品互動，並同時享受被自然山景圍繞的舒服。

談到鹿兒島代表性的觀光景點，就不得不提「仙巖園」了，這裡不只是知名大河劇「篤姬」的拍攝地，更是國家指定文化財，同時，更是絕佳觀賞櫻島火山美景的景點，一邊欣賞開放式的借景庭園，走著走著，想要停下來享用美味的下午茶，還可以到仙巖園茶寮坐下來喝茶休息，享用限定的和菓子「飛龍頭」，度過悠閒的午後時光。

鹿兒島仙巖園 圖／截自食尚玩家影片

最後，小蛙帶我們來到宮崎鵜戶神社，位在宮崎的日南海岸有兩座知名的神社，一座是青島神社，另一座就是這座鄰近太平洋懸崖邊的鵜戶神社，更是日本唯一建在洞穴內的神社。這裡以祈求女性的健康與幸福而聞名，因此多半來到這裡的人都會特別祈求安產、育兒、良緣等，如果有機會來訪，一定要嘗試投擲「運玉」，男生要用左手、女生則用右手，相傳只要能夠投進坑裡，願望就能實現。

美好的旅行，總是需要來個美好的結尾，尤其是經歷了一天的精彩後，身為美食饕客的小蛙， 是絕對不會錯過美味的宮崎牛，這次來到了採用連續三屆奪下日本和牛奧運會冠軍品種的宮崎牛為食材的MIYACHIKU 鐵板燒，看著主廚在你眼前幫你料理牛排，那樣油花均勻分布，滴在鐵板上的滋滋作響，不只小蛙看的目瞪口呆，連在鏡頭前的彥澤與蛙蛙更是驚呼連連，直喊著：「等解禁出國那一天，我們一定要親自來好好大吃一下。」現在，立馬把這次小蛙的「視訊旅遊」景點通通寫在筆記上，待疫情趨緩，就可以踏上旅行，享受日本九州的南島風情。

宮崎MIYACHIKU和牛 圖／截自食尚玩家影片

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