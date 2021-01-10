鬼滅迷注意！ 「鬼滅之刃」日本取景地點朝聖、必買周邊商品

最近超火紅的《鬼滅之刃》大家都看過了嗎？真的是太好看了啦！難怪電影一上映，一波又一波的人潮湧上電影院。小編個人很喜歡動畫中的幾個場景，而且真實存在於日本！這篇文章就要來告訴你，身為鬼滅迷有哪些景點一定要去朝聖，最後還有推薦幾樣必買的周邊夢幻逸品別錯過唷！

朝聖景點

東京都｜奧多摩雲取山

奧多摩雲取山。 圖／IG, shirleycioly

主角竈門炭治郎的老家就住在東京都內的雲取山上，此處也是故事的起點。竈門一家人在這裡遭到鬼無情的殺害、妹妹禰豆子慶幸活下來卻轉化成鬼，以及與水柱富岡義勇相遇；而動畫中取自雲取山的冬天雪花紛飛的景色。雲取山標高2017米，是日本百名山之一，也是東京都最高峰，攀登此山須有專業的登山用具與體能，稍有難度～

動畫場景：第1集，炭自郎揹著禰豆子在雪中跑

地址：東京都西多摩郡奧多摩町日原

交通：奧多摩站轉公車至「鴨沢巴士站」下車，可抵達登山口

奈良縣｜天之石立神社－一刀石

一刀石。 圖／IG, hi_takayama

師父鱗瀧左近次給炭治郎最後一項考驗就是，「用刀劈開巨石」。在半年的苦練後，以及錆兔及真菰靈魂的幫助下，終於成功劈開而得以參加鬼殺隊的遴選。這顆被劈開的岩石真實存在於奈良的天之立岩神社，據說是柳生宗將此石劈成兩半。在《鬼滅之刃》爆紅後，也吸引許多粉絲前來朝聖！

動畫場景：第３集，炭治郎為了參加鬼殺隊選拔而劈開的巨石

地址：奈良縣奈良市柳生町

交通：奈良站轉公車至「柳生站」下車，步行約30分抵達

櫪木縣｜足利花卉公園

足利花卉公園。 圖／IG, tochigi.hk

在《鬼滅之刃》裡，鬼的弱點除了陽光，另一樣就是紫藤花。在通過鬼殺隊最終選拔時的所在位置－藤襲山，其原型就是足利花卉公園。園區內種植各種顏色的藤花，而每年4-6月的紫藤花海－「藤花物語」，串串藤花如瀑般地垂掛，紫色夢幻的景致，讓大批遊客爭相來訪。

動畫場景：第4、5集，鬼殺隊在藤襲山中進行最終選拔

園區開放時間：夏季09:00-18:00、冬季10:00-17:00

藤花物語開放時間：08:00 - 20:30

門票：依季節不同

地址：櫪木縣足利市迫間町607

交通：坐JR兩毛線到「足利花卉公園站」下車

淺草｜仲見世商店街

淺草。 圖／IG, simiti_photo

炭治郎執行一項任務中，除了對城市的繁華感到驚奇，也在此遇見鬼舞辻無慘。《鬼滅之刃》所畫的凌雲閣（淺草十二階）和吾妻座（劇場），是大正時期淺草具代表性的兩座建築，凌雲閣則是當時最高建築物。但兩者分別在1923年的關東大地震損毀而拆除、1934年被燒毀。時至今日，淺草仍是人氣景點，著名的淺草寺及商店街等，都是許多觀光客的必訪行程！

動畫場景：第7集，炭治郎在此見到鬼舞辻無慘

交通：從新宿坐JR中央線到「神田站」，轉乘地鐵銀座線到「淺草」站即可抵達

愛知縣｜明治村赤十字中央病院病棟

明治村赤十字中央病院病棟。 圖／IG, skane_oshima

在那田蜘蛛山的任務中，竈門炭治郎、我妻善逸和嘴平伊之助身受重傷，被帶回蝴蝶忍的蝶屋敷治療及訓練。而位在犬山博物館明治村內的赤十字中央病院病棟，與動畫內的場景極為相似，也成為了其中一處聖地。

動畫場景：第24集，竈門炭治郎、我妻善逸和嘴平伊之助在蝶屋敷受治療

開放時間：09:30-17:00

地址：愛知縣犬山市内山

交通：名鐵犬山站轉公車至「博物館明治村站」下車

福島縣｜蘆之牧溫泉－大川莊

大川莊。 圖／IG, girl29tw2000

鬼舞辻無慘在無限城中處決了多數的十二鬼月下弦，不知道是否有粉絲們和小編一樣對這場景超感興趣XD。位在福島縣會津的「蘆之牧溫泉大川莊」，不只位於人氣的溫泉鄉，還被列在「專業人士評選人氣溫泉100選」之中。它的設計與《鬼滅之刃》中的無限城極為相似，梯田式的露天溫泉、四角形座台、樓梯設計、浮舞台、彈著三味線的表演人員等，彷彿進到了動畫之中。小編超想去這裡的啦！

動畫場景：第26集，鬼舞辻無慘召集十二鬼月下弦之場地

地址：福島縣會津若松市大戶町蘆牧下夕平984

交通：會津若松站乘坐公車（約40分鐘）

京都｜京都鐵道博物館

京都鐵道博物館。 圖／IG, zong_ze93621

在動畫的最後一集與電影的開頭中，３位主角、炎柱分別搭上了無限列車，與潛伏車廂上的十二月鬼。位於日本京都市的鐵路博物館，其館內的蒸汽火車頭近似《鬼滅之刃》中的無限列車。在京都鐵道博物館裡，每天都有「SLスチーム号蒸汽火車」的搭乘體驗，身為鬼滅迷的你一定要去體驗！其他地區的JR也有推出期間限定的鬼滅列車，及部份地區季節限定的SL蒸汽火車唷！

動畫場景：第26集

開放時間：10:00-17:30（星期三休）

票價資訊。 圖／FunTime

交通方式：JR「梅小路京都西站」步行2分鐘即可抵達

福岡縣｜寶滿宮 䆴門神社

寶滿宮 䆴門神社。 圖／IG, hiro1956akasaka

位於寶滿山上的竈門神社，擁有超過1350年的悠久歷史，不僅是當地有名的解厄、結緣神社，也是賞楓好景點。然而它並未出現在動漫之中，人氣飆升的原因為，與主角竈門炭治郎同姓氏、修行者的方格紋服裝、再加上作者吾峠呼世晴也是出生於福岡，種種巧合，因此吸引了許多粉絲前往，並在祈福卡畫上與《鬼滅之刃》相關的事物，場面相當壯觀！

開放時間：8:00-19:00

地址：福岡縣太宰府市内山883

交通：西鐵太宰府站轉公車至「內山站」，步行1分鐘即可抵達

周邊商品

吊飾

萬代 鬼滅之刃軟膠吊飾第三彈 12種組

萬代 鬼滅之刃軟膠吊飾第三彈 12種組。

圖片來源

無限列車篇上映後，主要角色的周邊買氣上升，吊飾類小周邊由於價格較低，是一般粉絲入手的第一步。此系列的吊飾有12款，除了有4位主角在動漫中出現的互動模樣，還有9位柱的個人造型，而且超級可愛，全都是Q版風格的設計！

價格：4,752円（含稅）

公仔

ANIPLEX 1/8 鬼滅之刃 劇場版 煉獄杏壽郎 無限列車編

ANIPLEX 1/8 鬼滅之刃 劇場版 煉獄杏壽郎 無限列車編。

圖片來源

以煉獄杏壽郎在劇場版海報上霸氣的站姿為原型、「炎之呼吸」以透明材質加上漸層色塗裝呈現，此款模型相當精美。現在ANIPLEX+ 官方網站開放預訂此生產限定模型，於明年1月11日截止，預計發售日為2021年8月，因此數量稀少稀有度非常高，轉賣價值也高。

尺寸：全高約20.2公分

價格：15,000円（含稅）

MegaHouse G.E.M. 鬼滅之刃 掌中蝴蝶忍【特典版】

MegaHouse G.E.M. 鬼滅之刃 掌中蝴蝶忍【特典版】。

圖片來源

蝴蝶忍（蟲蛀）為高人氣主角之一，知名模型大廠G.E.M.シリーズ推出生產限定模型，必須於期限內訂購工廠才會生產製作。此款尺寸嬌小，卻維妙維肖的刻畫出她的神情、特徵的蝴蝶髮飾和衣服上美麗的蝶翼花紋。現已開放預購，預計發售日期為明年6月下旬，由於數量稀少稀有度非常高，轉賣價值也高。

尺寸：全高約7.5公分

價格：6,930円（含稅）

杯麵

【鬼滅之刃X日清食品推出 鬼滅一丁杯麵】3款＊12套裝

【鬼滅之刃X日清食品推出 鬼滅一丁杯麵】3款＊12套裝。

圖片來源

無限列車篇上映後，和日本泡麵大廠日清聯名系的產品更是客人搶購的大宗。除了在包裝上印了鬼滅之刃的角色，還能參加可愛的泡麵蓋模型抽獎（炭治郎、禰豆子、我妻善逸和嘴平伊之助）；口味部分則有日清元祖雞拉麵（雞湯拉麵）、出前一丁（麻油湯麵）、日清炒麵（雞油伴麵），而且3款都有不同的包裝設計唷～

價格：NT$999

無線耳機

鬼滅之刃X ONKYO 無線藍牙耳機

鬼滅之刃X ONKYO 無線藍牙耳機。

圖片來源

日本耳機品牌ONKYO與日本人氣動漫作品《鬼滅之刃》合作，推出聯名無線耳機 IE-CM5TW，以4位主角（炭治郎、禰豆子、善逸和伊之助）的形象為主。ONKYO的耳機一直以來秉持著高品質、音質純淨，此款藍牙耳機的機身還很小巧，從外觀到耳機都有著超精美的主角特色風格！現在已開放預約，絕對是鬼滅迷必備商品！

價格：15000円（含稅）

這些場景的還原度實在太高了啦～不知道是純屬巧合呢？還是作者真的有實際考察呢？還有這些周邊商品，未免太可愛了天啊，尤其是那副耳機太實用了吧！小編當初是抱著疑惑想說到底《鬼滅之刃》到底在火紅什麼，看了一集之後就無法自拔了XD還沒看的朋友們，還不快去看！

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