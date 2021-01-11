和菓子好漂亮，但為什麼都這麼甜？ 「3個原因」認識和菓子！

【撰文:Victorchid/ 窩日本】

好漂亮！多數人看到和菓子（傳統日式點心）的第一眼，都會驚艷於那小巧精緻的外表，不過一口咬下去……「欸也太甜了吧？Σ(*ﾟдﾟﾉ)ﾉ」究竟和菓子為什麼要做得如此的甜膩呢？走訪和菓子老舖，從店員口中、再加上一些資料的輔助，我們可以推測主要有以下三個原因：

1. 為了保存：糖是天然的防腐劑

古時候沒有現代的化學防腐劑，因此如果要延長食物的保存期限，最好的方法就是加入鹽或糖──醃漬就是這個原理最常見的作法。和菓子中大量的糖，某些程度上也擔任著類似的任務。

糖除了能提供甜味，同時也能降低食物的水活性，簡單來說就是使食物「脫水」，形成較不易細菌生長的環境。和菓子雖然不似醃漬物那般，以長久保存為製作目標，但畢竟是需要慢慢品嘗的食物，因此製作時放入大量的糖，其實也是為了使和菓子的美味，能持續的更長一些時間喔！

2. 為了彰顯：糖是高級的象徵

今日常見的和菓子主要是江戶時代確立的，主要使用砂糖作為甜味的來源。在現代，糖已經成為庶民生活必備的調味料之一，在任何一家超市都能輕易買到。然而日本史上，糖可以說是權勢財富的象徵：有錢有權的人才吃得起「甜」食。

砂糖是由甘蔗經過壓榨、蒸發、結晶等多個步驟製造而成的，而甘蔗屬於熱帶作物，對溫帶地區的日本而言是相當稀少的原料（明治之後日本製糖業的主要原料來源是沖繩，1895年後加上臺灣）。又因為過去製糖技術不佳，產出的糖不論質或量都遠不如今日。物以稀為貴，糖這種必須進口才能得到的珍貴調味品，自然是價格不斐；和菓子的「甜」不僅是上流階層才能品嘗的味道，更是高級的象徵。

3. 為了平衡口味：和菓子是拿來配茶吃的

最後一個也是最主要的原因，則是回歸到對美味的追求。和菓子雖然小巧，但並不是設計來讓人一口吞掉的。如果到傳統的和菓子店試吃、或者是一些高級的日式旅館住宿，店員或是女將基本上都會以小托盤，端出和菓子和熱茶的「組合」給貴客品嘗。

沒錯，和菓子正確的吃法就是配上一杯茶，不管是高級的抹茶，或是一般煎茶都好。一口和菓子配一口茶，小口小口的細細品嘗。如此一來，和菓子既不會太甜膩，也能凸顯出茶的香氣，可說是相得益彰。

看完以上的說法，有沒有更了解和菓子一些呢？下次吃和菓子，別再以為是點心師傅不小心打翻糖罐啦σ`∀´)σ。泡一壺好茶、也許再搭配上一本書，細細品嘗一下和菓子的美味，度過悠閒的午後時光吧！如果真的無法接受日式和菓子的口味，卻又想在日本買伴手禮的話，洋菓子（日式西洋甜點）可能會更適合一些喔！

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