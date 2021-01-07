關於和牛分級的大小事！A5最高等級的肉無敵貴，但真的最好吃嗎？

【撰文:東京黃小小/ 窩日本】

帶著美麗油花的和牛肉是許多人的心頭好。尤其烤的有點焦香帶著肉汁，裹著一口白飯一起吃下時，真有點瞬間上天堂的錯覺了 😀 許多店家也會標榜店內只賣最高等級A5的肉，只是價格也是讓人肥了肚子瘦了錢包啊 😥 相信許多人心裡會有疑問吧？A5真的是最高等級嗎？最高等級就代表最好吃嗎？讓我們一起來了解日本的牛肉分級制度吧!

日本的牛肉分級到底該怎麼看呢？首先，分級分為英文和數字兩部分．英文部分是所謂的步留等級，分為ABC 三等．而數字的部分則是肉質等級，分為1到5五等．所以兩者合起來之後 總共分為15級，而大家耳熟能詳的A5就是其中的最高等級。

然而，何謂步留等級呢？步留等級以通俗的話來說，就是一頭牛可以切下來販賣的肉的比例。這個比例在72%以上就是A等級，69~72%為B等級，而69%以下就是C等級 。所以分級的標準更簡單的說，就是能拿來賣的比例越高等級就越高．所以聰明的你一定發現了，沒錯，步留等級的等級高代表能賣的比例越高，所以對於養牛的人來說這是一頭好牛，但其實與肉好不好吃並沒有直接關聯。

高等級的和牛有著如同大理石般的美麗油花

而肉質等級的分級標準呢？標準共有四個

１．脂肪與肉的交錯程度(霜降的狀態)

２．脂肪的顏色與質量

３．肉的色澤

４．肉的緊實度

以這四個標準的綜合評分來分1到5的等級（5分代表最高等級）但如果仔細看這四個標準，可以發現，其實都是在評比脂肪的多寡和分布狀況，以及肉的外觀．換而言之，脂肪和肉整體看起來越美，等級就越高． 但脂肪的多寡和牛肉是否好吃，其實並無絕對關係。脂肪多，有人覺得這叫入口即化，但也有人覺得像在吞牛油而吃不到肉味（就是小編我…..）

脂肪分布越密集，等級就越高

所以總結來說，等級越高的肉，其霜降程度就越高，外觀也越美。但是不是越好吃，其實還是看個人口味．喜歡入口即化口感的人，牛肉等級越高，的確可能會覺得越好吃。然而，如果不喜歡油脂過多，而喜歡肉汁的人，追求高等級牛肉就可能變成花錢找罪受 ( 小編曾吃松阪牛肉，第三片就油膩到頭皮發麻....)希望大家對肉類分級有了基礎知識之後，不要盲目迷信分級制度，而能夠根據自己的喜好找到最適合自己的美味牛肉喔～

窩日本推薦閱讀： (東京)推薦Kintan、房家等5家必吃高CP值和牛燒肉午餐–高級和牛燒肉只要一千到三千日幣?

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」