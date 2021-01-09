日本酒加水喝更美味？專家推薦「日本酒兌水」最高享受喝法

【撰文:KURAND/ 窩日本】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大家好。在日文中“水割り”，就是摻水的意思。日本酒的“水割り”喝法，也就是所謂的兌水酒。

「喝酒還加水稀釋，這樣做好嗎？這難道不是邪門歪道嗎？？」

諸如此類的擔心其實是徒勞的！因為……日本酒兌水，簡直就是最高享受的喝法！這次就來為大家講解兌水日本酒的魅力之處吧！

將日本酒兌水處理

將水加進日本酒什麼的，會不會觸怒日本酒的神明呢…有這樣子顧慮的人可以放一百顆心。因為，日本酒呢～其實原本就是有加水的酒！日本酒比起紅酒或是啤酒等其他釀造酒，有酒精濃度非常之高這樣的特徵。一般來說，被稱為「原酒」這樣狀態的日本酒，其酒精濃度大約介於18％～20％。

當然，市面上也肯定有販賣完全沒有加入水的「無加水日本酒」。但是絕大多數的商品在出貨之前，釀酒人都會藉由加水這個動作來進行酒精濃度的調整。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

將日本酒兌水的優點

將日本酒兌水的第一大優點就是「能夠抑制酒精之濃度使日本酒變得更為順口」。比起啤酒等其他酒類，日本酒的酒精濃度相對高出很多，因此對於酒類不拿手的人們想飲用日本酒的難度也更高，喝了也容易產生疲憊感。但只要自行加水來調整酒精的濃度，度數降低後的酒能使人更輕鬆地享用它的美味。

再者，若將水一次一點地嘗試加入酒裡，喝的過程中也能感受到口味在逐漸地產生變化，這也是品酒的樂趣之一。更不用說這當然也是對身體較好的一種飲用方法囉！

如何製作美味的兌水酒

首先，將酒進行兌水之前要先好好地挑選所要使用的水。推薦使用軟水。軟水的口感較為平滑清淡且輕盈，因此不會影響到酒本身的味道與香氣。日本的水基本上都是軟水，所以直接使用淨水器過濾後的水道水也是沒有問題的。

做法為注入大約半杯程度的日本酒，再加入1～2成左右的軟水就大功告成了！也可以依個人的喜好去調整濃度。

加入熱水的日本酒更是絕配

在嘗試兌水的日本酒時，也請一定要試試看加入熱水的日本酒。兌水後的日本酒會與水充分地混和，因此若加入的是熱水，口感就會變得更加圓潤且溫和。

加水後的酒，酒精濃度理所當然地也會跟著下降，因此也有防止隔日宿醉的效果喲！溫熱的兌水日本酒，這樣子新穎的飲用方式，請一定至少要嘗試一次看看！

結語

大家覺得如何呢？將日本酒進行兌水，所需準備的東西就只有日本酒和水而已！現在就能夠馬上開始實作呢！尤其對於必須連續多天參加飲酒會的人們，請務必要多嘗試這次所推薦的“兌水酒”喔。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

窩日本推薦閱讀： 日本酒酒標如何看？日本酒的幾大分類及挑選小技巧

更多日本在地精選資訊及社長私房景點，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」